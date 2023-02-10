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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Нідерланди (1503) літак (2853) Україна (5684) F16 F-16 (637)

Україна зробила офіційний запит до Нідерландів на передачу винищувачів F-16

f-16

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Олленгрен підтвердила, що Україна зробила запит на передачу винищувачів F-16.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це повідомляє NOS.

За словами Оллонгрен, прохання зрозуміле, але його нелегко виконати.

"Ми повинні обговорити наявність F-16 з американцями та іншими союзниками. І ми повинні серйозно дивитися на наслідки, це не може статися за одну ніч. Ми повинні бути чесними щодо цього", - сказала міністерка.

"Ми дуже серйозно ставимося до запиту, але питання винищувачів вирішується не так просто", – додала вона.

Перш ніж українська армія зможе використовувати винищувачі, солдати повинні пройти відповідну підготовку. А літак є оборонною системою США, тому на нього потрібен дозвіл від американського уряду.

Оллонгрен не відкидає, що в довгостроковій перспективі Україна стане однією з країн, де будуть використовуватися F-16. "Країна все одно більше ніколи не зможе купувати російські винищувачі, як це було раніше", – зазначила вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": F-16 можна передати Україні лише в межах коаліції, - міноборони Польщі

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Топ коментарі
+13
Тобто поки журналісти не написали, а урід Недерландів не відповів?!?!?!???
Якби не спитали то й і не потрібно було б......
**** зеля підар ще той.....
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10.02.2023 08:58
+11
Фактично вони самі запропонували. І дивувались що ніхто до них не звертається.
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10.02.2023 08:59
+7
Ви самі все перекрутили. Байден дає зброю через посередників. Посередник вимахує прапором- дивіться сюди ідіоти.
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10.02.2023 09:06
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Тобто поки журналісти не написали, а урід Недерландів не відповів?!?!?!???
Якби не спитали то й і не потрібно було б......
**** зеля підар ще той.....
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10.02.2023 08:58 Відповісти
Ну а шо йому ті літачки? От медальок навішали , всі зустрічаються , гладять по голівці, єрьмак памперси міняє вчасно, кокс підвозять! Не життя , а казка! А ви, здихайте вчасно і регулярно, хто від кулі, хто від бомби, хто без грошей, лікування і т.д.
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10.02.2023 10:14 Відповісти
Фактично вони самі запропонували. І дивувались що ніхто до них не звертається.
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10.02.2023 08:59 Відповісти
Не потрібно перекручувати. Була заява що якщо буде офіційне звернення то його розглянуть. А дивуватися нема чого тому що без згоди США ніхто F-16 не має права передавати. Тому справа не в Нідерландах, а в Байдені.
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10.02.2023 09:03 Відповісти
Ви самі все перекрутили. Байден дає зброю через посередників. Посередник вимахує прапором- дивіться сюди ідіоти.
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10.02.2023 09:06 Відповісти
Маячня. Байден вимушений був пообіцяти Абрамси щоб Шольц дав згоду на постачання Леопардів. Тому доки США не дасть хоча б один свій літак жодна країна не буде передавати американських літаків.
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10.02.2023 09:32 Відповісти
А хто почав давати нам джавеліни ?
Штати чи країни Балтії ?
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10.02.2023 09:37 Відповісти
Сполучені Штати відправили Україні 30 протитанкових керованих ракетних комплексів Javelin у жовтні 2021 року в рамках військової допомоги для стримування російської агресії, підтвердив Пентагон 11 грудня. З 2018 року Збройні Сили України в рамках військової допомоги від США отримали 77 пускових установок протитанкового ракетного комплексу FGM-148 Javelin та 540 керованих ракет до нього різних версій.
Новина від 12 грудня 2021.

США дозволили країнам Балтії передати Україні Javelin та Stinger. Новина від 20 січня 2022.
__________________
Ви знову пишете маячню
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10.02.2023 09:43 Відповісти
Що було до масштабної війни не дуже рахується.
І я не розумію, чим ви тут зараз займаєтесь ?
Хочете мені довести який зеля молодець ? А всьо ото штати винні. Не дають.
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10.02.2023 09:46 Відповісти
У мене нема жодного слова молодець. Це у вас суцільний бруд. Ви знову пишете маячню. 20 січня активна війна ще не почалась.
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10.02.2023 09:49 Відповісти
Ну як же нема. Ви ж нижче написали.
19 лютого Зеля запевняв що і не почнеться. Отакий він хороший президент
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10.02.2023 09:53 Відповісти
Я лише написав що йде робота у цьому напрямку, і я впевнений що і літаки будуть. Не все одразу. Деякі ще від танків не відійшли. І це не залежить від внутрішньополітичної ситуації в Україні. А ви знову про своє. Для вас же немає різниці з якого приводу поливати брудом, якщо дадуть літаки ви почнете про ядерну зброю писати, що не дають ядерну зброю бо Зєля такий поганий і не знімає Єрмака.
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10.02.2023 10:11 Відповісти
Ви там знаєте про ту роботу.
Звідки ??
Може ви взагалі на подоляка працюєте і годуєтесь з корупційних коштів вкрадених в народу України, європейців чи американців.
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10.02.2023 10:15 Відповісти
Може.
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10.02.2023 10:24 Відповісти
😊 Розумієте, пані Ксенія, за F - 16 - то виключно до американців. Нідерланди їх не виробляють, тому і давати без згоди США не лжуть. Ситуація була наступна : Нідерланди були готові надати літаки, але прллунав окрик з-за океану. От і все. Тобто Зєлєнскому США помтавила певні умови для лтримання літаків. Ці умови для Зєлєнского неприйнятні. Чи особисто, чи як президенту України. Тому він вирішив просити у інших. Для Штатів же виконання Зєлєнскім цих умов є вкрай важливим. Тому і відбувається так, як відбувається.
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10.02.2023 09:33 Відповісти
Я все це знаю. Штати можуть дати згоду і надати через треті країни. Вже ж так було з багатьма речами.
І ви ж не можете відкидати факт заяви Нідерландів, що в них літаки є, але до них ніхто не звертався.
Для чого вони це говорили ? Щоб відмовити ?
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10.02.2023 09:39 Відповісти
Вони сказали правду - до них ніхто не звертався. 😊 А далі - ще раз почитайте мій пост.
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10.02.2023 09:55 Відповісти
Хто саме "кричав із-за океану"?
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10.02.2023 12:35 Відповісти
Той, кому положено. І не кричав, а прикрикнув. 😊
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10.02.2023 13:01 Відповісти
У якості посередників нам не потрібно далеко ходити. У нас є простий приклад це Польща, вони хоч сьогодні готові передати нам певну кількість F-16, але без дозволу США навіть підготовку пілотів не можуть розпочати. Хоча на території Польщі є тренувальні центри. А ви в сторону Нідерландів дивитесь і маєте якісь марні надії.
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10.02.2023 09:35 Відповісти
"США не заборонятимуть союзникам передавати Україні винищувачі F-16, - CNN"
Джерело: https://news.blog.net.ua/2023/02/ssha-ne-zaboroniatymut-soiuznykam-peredavaty-ukraini-vynyshchuvachi-f-16-cnn/
Польща може хоч зараз почати підготовку пілотів, що заважає?
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10.02.2023 10:10 Відповісти
Погодьтесь "США не казали союзникам, що вони будуть проти того, щоб інші країни відправляли свої F-16 в Україну" та "США не заборонятимуть союзникам передавати Україні винищувачі F-16" це різні речі. Офіційне звернення до Нідерландів є. І ви найближчим часом самі побачите що заборона буде доки самі США не скажуть що настав час для передачі винищувачів. Уся війна, всі поставки зброї йдуть по плану США. І ніхто не наважиться втрутитись у цей план з передачею винищувачів. Польша хоч сьогодні готова надати декілька винищувачів F-16. Але без команди Штатів ніколи цього не зробить.
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10.02.2023 14:31 Відповісти
Це зрозуміло, що допоки США (в першу чергу як виробних цих літаків, а не лідер НАТО) не дадуть офіційно згоди на поставку, то не бачити Україні цих літаків. Але відповідь США (позитивна чи негативна) може бути лише в тому разі, якщо надійде офіційне прохання чи запит від наприклад Польщі чи Нідерландів. Таких запитів ще не надходило! Тобто самі треті країни поки що не хочуть запускати це процес. Це така ж саме ситуація як і з леопардами. Польський уряд два місяці кожного дня говорив, що хоче передати свої леопарди Україні, але офіційного запиту до Німеччини не робив. А німці кожного дня говорили по своєму телебаченні, що на офіційну згоду потрібен і офіційний запит. Як запит від поляків надійшов - наступного дня чи навіть в той же день згода була дана.
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10.02.2023 16:16 Відповісти
У тому і справа що запит було надіслано коли отримали неофіційну згоду. А сенсу надсилати запит коли з ймовірністю близько 100% буде відмова немає. Це навпаки шкодить в майбутньому, бо спочатку доведеться обґрунтувати заборону, а потім доведеться знаходити аргументи щоб цю заборону якось обійти.
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10.02.2023 16:24 Відповісти
Це стосовно Леопардів. А стосовно літаків, можливо пішли ва-банк, все одно втрачати уже нічого, тим паче що в Нідерландах заявили що готові розглянути запит. Ну подивимось як вони розглянуть і що з цього вийде.
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10.02.2023 16:29 Відповісти
Неофіційна згода німецького уряду на те, щоб треті країни постачали леопардів, була ще задовго до офіційного запиту. Я читала як стрічку новин на цензорі так і дивилась німецькі новини, тому хронологію подій знаю дуже добре. Але поляки чомусь тянули з офіційним запитом. Я не знаю чому, може хотіли почекати на Рамштайн. Як тільки Рамштайн пройшов, то одразу і було вирішене питання з танками. Я думаю так саме буде і з літаками. Два-три місяці будуть балачки, а після чергового Рамштайну буде згода усіх партнерів
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10.02.2023 16:38 Відповісти
Ви лукавите. Була згода постачати Леопарди тільки після того як США заявить про передачу своїх танків. Навіть 100 Бредлі які за бойовою складовою також є серйозною зброєю не вмовили німецьку владу. Тому Байден пішов на вимушений крок з заявою про постачання Абрамсів десь у далекому майбутньому. Тільки після цього постачання Леопардів, у тому числі іншими країнами, було розблоковане.
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10.02.2023 16:48 Відповісти
Нічого я не лукавлю, а говорю як є. Дійсно Шольц вимагав від США постачати також і абрамси. Це була його умова. АЛЕ оголосили про поставку перші німці, саме 25.01.2023 о 11:30. А Байден оголосив про поставку абрамсів також 25.01.2023 о 19:30 за німецьким часом. Ці всі данні є в інтернеті, можете перевірити.
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10.02.2023 17:08 Відповісти
Ось, навіть знайшла для вас стрічку новин на цензорі:




Я дуже добре пам'ятаю цей день, дужа радабула цим новинам.
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10.02.2023 17:44 Відповісти
Не важливо у якому порядку офіційно оформлювали. Коли у Німеччині день у США ніч, або ранок. Неофіційних домовленостей досягли напередодні і німецький уряд вже спокійно приймав рішення, а заява Байдена була лише формальністю. Це у нас таке буває коли президент (Янукович) приїжджає на підписання угоди про асоціацію де все домовлено і залишилось поставити підпис, а він підпису не ставить, а ставить якісь додаткові умови. У солідних держав такого бути не може і якщо неофіційно домовились то всі знають що так воно і буде.
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10.02.2023 21:23 Відповісти
Звичайно були домовленості між партнерами. Але ви ж в своєму коментарі вище пишете як раз про заяви про постачання, а не про домовленості напередодні. Цітую: «Ви лукавите. Була згода постачати Леопарди тільки після того як США заявить про передачу своїх танків». А на справі вийшло як раз навпаки. І те, що у Вашингтоні -6 годин відносно берлінського часу, для України не має абсолютноніякого значення. Бо новина про постачання леопардів вийшла в першій половині дня, а абрамсів у другій. Якщо це було б так принципово, то Байден заявив би про це ще 24-го ввечері.
А польський офіційний запит надійшов 24.01. Стаття є також на цензорі. Висновок: усі чекали один на одного і потім впродовж 36 годин дали згоду. Так саме буде і з літаками. Але в цьому питанні Німеччина взагалі нічого не вирішує, бо не виробляє їх та не має на озброєнні.
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10.02.2023 21:40 Відповісти
То ви вже придираєтесь до слів. Офіційні заяви це для широкої публіки. Достатньо того що Байден заявив Шольцу що передасть танки, про це одразу повідомили всім зацікавленим сторонам. А там хто раніше почав офіційно оформлювати, а хто пізніше немає ніякого значення.
А стосовно літаків, так у Німеччини є літаки які потрібні Україні, це Eurofighter Typhoon. Він виробляється спільно з Великобританією, Італією та Іспанією. Їх достатньо на озброєнні цих країн і передати спільно декілька десятків винищувачів не буде якоюсь проблемою. Проблема в тому що потрібна згода усіх чотирьох країн, і всі крім Великобританії будуть робити все що завгодно тільки щоб не передавати ці літаки. Я взагалі не бачу зараз можливості отримати західні літаки. І критичної необхідності у них немає. Але це не значить що її не буде через півроку, або рік. Тому головне почати підготовку пілотів і техніків, щоб коли у нас буде критична нестача літаків їх можна було б швидко отримати, використовувати та обслуговувати. Потрібно підготувати аеродроми. Але одне суперечить іншому. Якщо навіть літаки будуть передаватися колись у неблизькому майбутньому все одно потрібно вже зараз знати на якому типі літаків навчатися. Бо одразу на усіх не вийде бо крім Тайфуну та F-16 є ще варіант з французьким Рафалем, або шведським Гріпіном. Потрібно вже приступати до навчання, але офіційна заява про навчання буде сприйнята суспільством як передача літаків. Усі ж розуміють що якщо почати підготовку пілотів на якомусь конкретному літаку то саме цей літак буде у майбутньому постачатися Україні. От у цьому найбільша проблема. Якби у Великобританії був власний літак вони б могли б взяти на себе цю відповідальність. Але у них власного немає. Тому я не бачу ніякої альтернативи США з їх F-16. Більше ніхто не зможе цього зробити. Може ще французи, але я не вірю в Макрона.
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10.02.2023 22:33 Відповісти
Ви дійсно вважаєте, що має сенс передавати Україні ці Eurofighters, котрих у чотирьох країн виробників трохи більше аніж 400 на озброєнні? Замість того, щоб передати F-16, яких у США тисячі? Тобто чи є сенс зараз навчати українських пілотів літати на літаках, які м'яко кажучі у меншості? Навчання коштує багато грошей та часу…не впевнена, що це буде правильним рішенням. Але я повністю з вами згодна, що літаки наразі не саме найпотрібніше в озброєнні ЗСУ
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10.02.2023 23:34 Відповісти
Я взагалі зараз не бачу альтернативи F-16, і справа тут не в кількості. Є багато інших набагато важливіших чинників. Досить довго це все перераховувати. І потрібно дивитись на досвід тієї самої Польщі. Але дивлячись зі сторони України я б не відмовився ні від Тайфуну, ні від Рафаля ні від Гріпена якби запропонували. Але не пропонують)
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11.02.2023 00:02 Відповісти
Те саме і з пілотами. Без команди США ніхто їх до тренажерів і не підпустить.
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10.02.2023 14:33 Відповісти
США уже відповідали, що не заперечують про передачу Україні винищувачів іншими союзниками
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10.02.2023 13:07 Відповісти
Все правильно. Але не американських винищувачів. Тому Зеленський поїхав до Великобританії та Франції де є власні винищувачі. Хоча з Великобританією не все так просто, там консорціум з Німеччиною, Італією та Іспанію. І вірогідність передачі Тайфунів наближається до 0. Та й з французькими приблизно так само.
Найбільший шанс отримати якраз F-16, але якщо Байден чітко не заявить про передачу американських винищувачів, жодна країна світу не візьме на себе таку відповідальність.
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10.02.2023 14:27 Відповісти
Там все не так просто. Ніхто не буде давати запит на передачу, знаючі наперед, що йому відмовлять. Польща подала запит Німеччині на передачу танків лише коли була отримана згода Шольца.
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10.02.2023 09:08 Відповісти
Тому треба над цим працювати . Домовлятись. А наші чекають щ самі все привезуть після чергової істрерики зеленського.
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10.02.2023 09:14 Відповісти
Працюють, домовляються. Візити до США, Великобританії, Францїї. Переговори віч на віч з главами найвпливовіших держав у світі. То по вашому не праця мабуть.
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10.02.2023 09:45 Відповісти
Ага. Ясно. Мабуть штати просили звільнити єрмака в обмін на літаки.
Зроблено ?
Мені ще сподобався вислів зеленського про українських пілотів, яких він в 2020 витурив з лав ЗСУ.
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10.02.2023 09:48 Відповісти
Мабуть, мабуть. Це суть усіх ваших коментарів.
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10.02.2023 09:50 Відповісти
А у вас і суті не проглядається.
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10.02.2023 09:51 Відповісти
"Оперативно" сработали....Комментарий на этот счет от Леши Фаберже будет?...
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10.02.2023 09:02 Відповісти
Таки оп прочитало мій посто, що язиком далеко зайдеш, але без літаків. Але це не сьогодні, це завтра ,а то і післязавтра, бо навчання на літаках ніхто не відміняв. Була тут інформація, давня, що таки є наші аси в Америці для цього навчання. Сподіватися, що правда....
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10.02.2023 09:03 Відповісти
ТА ЙДИ вже до Залужного в консультанти....стратэх
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10.02.2023 09:07 Відповісти
Я хоч військовий стаж маю, в в оп усі самозванці. До речі, скільки ви отримаєте за пост, то годувати рабів пенька часів януковича не маю бажання
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10.02.2023 09:11 Відповісти
Воно дійсно і видно, стаж у цивільних...а у військових вислуга (дійсна військова служба, за контрактом, строкова)...Стаж у неї...
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10.02.2023 09:14 Відповісти
а мона помедленнее? я всётаки шедевры записываю ))))
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10.02.2023 09:18 Відповісти
.....
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10.02.2023 09:30 Відповісти
если бы в первый день войны, абдрыстович, вместо того, чтобы натягивать броник на такого кондома как дерьмак, пристрелил его из украденного рпг, то поставки оружия могли бы идти совсем по другому. да и оригинальное фамилиё возможно бы сохранил на будущее ))
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10.02.2023 09:15 Відповісти
Тоді вже стріляти і його патрона. Вони ж як одне ціле.
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10.02.2023 09:19 Відповісти
Сіамськи близнята !
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10.02.2023 09:20 Відповісти
трохи не так в іншій позі
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10.02.2023 10:17 Відповісти
не з нашим щастям. тут хочби одного. й то вже одним злом менше.
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10.02.2023 09:21 Відповісти
Міністерка.
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10.02.2023 09:17 Відповісти
А фотограф знаешь как будет?
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10.02.2023 09:26 Відповісти
Фотографиня, солдатиня і далі за списком.
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10.02.2023 09:49 Відповісти
Ніхто ничого не дасть Україні поки ми маємо Єрмака з Резніковим !
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10.02.2023 09:18 Відповісти
Поки корисні ідійоти обирають таку владу нічого не зміниться. Крапка.
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10.02.2023 09:21 Відповісти
За весь час незалежності Україна не купила жодного військового літака у росії, тому що остання їх КАТЕГОРИЧНО Україні продавати відмовляла!
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10.02.2023 09:18 Відповісти
Звичайно! Вони готовились до війни з Україной !
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10.02.2023 09:19 Відповісти
Ті літаки які і були порізали на металобрухт.
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10.02.2023 09:22 Відповісти
Культурно нас послали
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10.02.2023 09:26 Відповісти
кого цікавить проблема вибору бойової авіаційної платформи для України - то https://www.youtube.com/watch?v=dKui-_aRzdM сюди
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10.02.2023 09:28 Відповісти
 
 