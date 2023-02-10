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Великобритания (4715) оружие (10027) помощь (7418) ракеты (3468)

Украина готова бить по Крыму британскими ракетами, - The Times

гарпун,harpoon

Украина готова использовать британские ракеты большой дальности для нанесения ударов по временно оккупированному Россией Крыму.

Об этом пишет The Times, сообщает Цензор.НЕТ.

Издание отмечает, что британский премьер Риши Сунак пообещал предоставить Украине больше военной помощи. Сейчас, по данным The Times, ведутся дискуссии о том, должна ли эта помощь включать противокорабельные ракеты Harpoon или Storm Shadow класса "воздух-земля".

The Times напомнила о словах Зеленского, что оружие большей дальности западных союзников нанесет удар "вглубь оккупированных территорий".

Источники в украинской обороне подтвердили The Times, что Киев готов использовать дальнобойные ракеты для ударов по Крыму.

Читайте также: Относительно дальнобойного оружия от Великобритании есть хорошая и перспективная конкретика, - Резников
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Топ комментарии
+27
Пустопорожні балачки в той час як кацапи в даний момент обстрілюють Україну ракетами.
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10.02.2023 09:24
+18
"Купілі квартіру окнамі на набєрєжную, встрєтім старость с відамі на морє!". На обісрані кущі ти дивитимишся, на перекошені курятники і смітники. Оркоестети *****.
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10.02.2023 09:29
+18
Меньше бы пи***дели а больше делали. А то постоянно как бы спрашивают у ***** разрешение на етом все и заканчивается. Если на то пошло то могли бы уже в карпатских шахтах выкопать британские ракеты и сказать что ето Украина их делает. Пускай кацапоиды хоть пообсераются довазывая что ето не так. Тем более что они сами 8 лет рассказывали что донецкие шахтеры откопали танки и грады а разийских войск в крыму и на дамбасе нет
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10.02.2023 09:33
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10.02.2023 09:23 Ответить
Пустопорожні балачки в той час як кацапи в даний момент обстрілюють Україну ракетами.
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10.02.2023 09:24 Ответить
Крим - це Україна, треба бити. Я от іншого не розумію, от ведеться дискусія щодо ударів ракетами по території рашки, АЛЕ у той же час про білорашку ніхто ніколи із зхідних партнерів нічого не говорив і ніяких засторог не було - всім пох на ту країну. А туди і звичайні хаймарси дістають. То що нас зупиняє?
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10.02.2023 09:24 Ответить
ХТО
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10.02.2023 09:27 Ответить
д'єрмак!
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10.02.2023 09:32 Ответить
Не виключаю, що там може бути той чи інший вид договорняка з бульбофюрером, частиною якого є не бити ракетами по білорусіїї/невикористання санкцій проти білорусії в обмін на те, що білоруська армія не вступає у війну (під приводом того ж, наприклад, обстрілу). Врешті решт, за бажання, білорусів цілком можуть використати і не для наступу на Київ, а на сході.

Припускаю там й інші моменти є, про які ми не знаємо...
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10.02.2023 11:32 Ответить
Можна, але на фоні сотень тисяч мобіків це крапля в морі... Тим більше, білоруська армія - не контрактна, а призовна.
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10.02.2023 11:41 Ответить
Ніхто, в здоровому глузді,нехоче воювати на два фронти.
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10.02.2023 18:11 Ответить
Підтримую з уточненням : невеликі групи білоруської спецури з Мар'їної Горки були під Києвом в лютому-березні. Понесли втрати. Там дуже пристойні специ, і водночас чимало ватників, бо постійно контачать з колєгами з московії. Але загалом їх всіх небагато. А інші елітні війська, десантура, не палала бажанням входити в Україну. Бо у них у величезному авторитеті Валерій Сахащик, їх легендарний екс-комбриг. Який на самому початку вторгнення сміливо і різко виступив із закликом не брати участь в агресії. А вже після втечі *второй армии* з-під Києва, Чернігова, Сум, Харкова, в тому числі і через Білорусь у вкрай пошарпаному вигляді, настрої у сябрів воєнних точно не змінились на користь участі у війні проти України. До речі, добре попрацювали і відомі білоруси з Дизель-шоу, які теж авторитетно пояснили співвітчизникам що роблять розлючені українці з зайдами )
Там головним *стимулом* - примусом для бацьки є доля його Коленьки, який за давньою золотоординською традицією взятий заручником (принаймні до Нового року точно перебував в ерефії) Побачимо як буде далі...
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10.02.2023 22:06 Ответить
Угода про дружбу, партнерство і співробітництво. Чинна.
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10.02.2023 14:56 Ответить
Шановна редакція, так "готова" чи "готується"?
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10.02.2023 09:24 Ответить
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10.02.2023 09:28 Ответить
І навіщо про це заздалегідь писати.
Чимось точно бити будемо.
Це ж наша територія, тимчасово окупована тарганами. Але ми і досі там господарі.
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10.02.2023 09:25 Ответить
Вони нічого не дадуть поки маємо Єрмака. З таким стратегом ми і так одержимо перемогу!
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10.02.2023 09:25 Ответить
Они ничего не дадут как раз потому что мы хотим по Крыму и рашке ими бить, запад сцит что пуйло сильно разозлится. А кто у нас тут рулит им вообще пофигу, они бы и яныку дали если бы тот против ращы воевал
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10.02.2023 19:31 Ответить
Українці вже давно готові, дайте тільки ракети. )
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10.02.2023 09:25 Ответить
готуються бити ракетами, яких немає. про що ця "новина"?
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10.02.2023 09:26 Ответить
Шо би всі боялись, щоб ненасміхались...
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10.02.2023 09:30 Ответить
Крим - це Україна, тому ніякого обмеження на використання далекобійної зброї по ньому немає і не може бути. Після останнього "Рамштайна", здається, США навіть сказали що будуть допомагати складати план з деокупації Криму.
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10.02.2023 09:28 Ответить
"Купілі квартіру окнамі на набєрєжную, встрєтім старость с відамі на морє!". На обісрані кущі ти дивитимишся, на перекошені курятники і смітники. Оркоестети *****.
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10.02.2023 09:29 Ответить
40 ракет Х -101 на підльоті , плять...
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10.02.2023 09:29 Ответить
Пусть сначала дадут еще эти ракеты... А то окажется что их дадут, но через несколько лет.
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10.02.2023 09:31 Ответить
Поки маємо Єрмака, їх не дадуть !
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10.02.2023 09:34 Ответить
сколько бы не убивались местные егсперды по поводу жпионства ермака,но он ездит с делигациями по всему миру с зезе,и милли общаеться.врядли бы пентагон подпускал на пушечный выстрел чела откровеного шпиона,как тут многие втирают что аж языки счесываються.
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10.02.2023 09:45 Ответить
Откуда той посудомойке знать? Ей в методичке написали - она читает
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10.02.2023 10:03 Ответить
Джонсон руки йому не подавав.Юрій Швець пояснював чому спілкуються з Єрмаком. Друга батька Єрмака на прізвище Козак, москалі відсторонили. Спілкуються з Єрмаком бо він у парі Зеленський-Єрмак головний.
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10.02.2023 10:11 Ответить
Захисники Д"ермака навiть не володiють украЇнською...Спiвпадiння ? Не думаю...
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10.02.2023 11:15 Ответить
Чим битимемо, асфальтом? Катапульти вже зробили?
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10.02.2023 09:33 Ответить
Кран захарій всіх знесе
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10.02.2023 09:49 Ответить
Меньше бы пи***дели а больше делали. А то постоянно как бы спрашивают у ***** разрешение на етом все и заканчивается. Если на то пошло то могли бы уже в карпатских шахтах выкопать британские ракеты и сказать что ето Украина их делает. Пускай кацапоиды хоть пообсераются довазывая что ето не так. Тем более что они сами 8 лет рассказывали что донецкие шахтеры откопали танки и грады а разийских войск в крыму и на дамбасе нет
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10.02.2023 09:33 Ответить
Такі претензії в першу чергу треба висивути тому хто закрив ракетні програми в 2019 році.
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11.02.2023 08:24 Ответить
3.14здєц тепер кацапському флоту у Чорному морі
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10.02.2023 09:37 Ответить
Чорне море давно пора почистити.
Та й Кримську сушу також.
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10.02.2023 10:17 Ответить
https://youtube.com/shorts/qzYDGVZsuVo?feature=share ...

Странная карта Мира на стенах средневекого замка в Италии...
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10.02.2023 11:05 Ответить
Вже давно зрозуміло, з такою безкарною корупцією у владі перемоги не буде, все розкрадуть і звалять за кордон
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10.02.2023 11:17 Ответить
Україна то готова, та от чи захоче головний балабол огорчіть *****? Він же з формулою миру носиться, а там я нема їб....ть кацапів поки дихають.
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10.02.2023 13:34 Ответить
Бугага, та это. Бить будем с асфальтоукладчика?
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10.02.2023 14:46 Ответить
Тобто, якщо ми просимо поставити нам ПКР Гарпун з дальністю 280 км, то виробництво наших Нептунів взагалі припинено... Бо наш Нептун бив на 300 км. Схоже оті декілька ракет Нептун, які добровольці врятували з заводу у Житомирі і якими ******* крейсер Мацква, ото і все ... Якщо порахувати скільки життів та скільки територій ми вже втратили через нашу зброю, закатану зеленими колаборантами у асфальт, то волосся стає дибки...
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10.02.2023 15:06 Ответить
В Україні, при блазенській владі, три війни:

- Одна - з російськими загарбниками, друга - з сепаратистами при владі, і третя - з дурнями, які цього не розуміють і розуміть не хочуть…
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11.02.2023 06:01 Ответить
Ну так в чому проблема,давно пора. Бо тупорила кацапня розуміє тільки силу.
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10.02.2023 15:54 Ответить
Если готова, но почему не бьет???
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10.02.2023 23:28 Ответить
все руцкие корабли должный бороздить дно Черного моря...
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11.02.2023 01:39 Ответить
 
 