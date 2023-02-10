Украина готова бить по Крыму британскими ракетами, - The Times
Украина готова использовать британские ракеты большой дальности для нанесения ударов по временно оккупированному Россией Крыму.
Об этом пишет The Times, сообщает Цензор.НЕТ.
Издание отмечает, что британский премьер Риши Сунак пообещал предоставить Украине больше военной помощи. Сейчас, по данным The Times, ведутся дискуссии о том, должна ли эта помощь включать противокорабельные ракеты Harpoon или Storm Shadow класса "воздух-земля".
The Times напомнила о словах Зеленского, что оружие большей дальности западных союзников нанесет удар "вглубь оккупированных территорий".
Источники в украинской обороне подтвердили The Times, что Киев готов использовать дальнобойные ракеты для ударов по Крыму.
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Пожалуйста, подождите...
Припускаю там й інші моменти є, про які ми не знаємо...
Там головним *стимулом* - примусом для бацьки є доля його Коленьки, який за давньою золотоординською традицією взятий заручником (принаймні до Нового року точно перебував в ерефії) Побачимо як буде далі...
Чимось точно бити будемо.
Це ж наша територія, тимчасово окупована тарганами. Але ми і досі там господарі.
Та й Кримську сушу також.
Странная карта Мира на стенах средневекого замка в Италии...
- Одна - з російськими загарбниками, друга - з сепаратистами при владі, і третя - з дурнями, які цього не розуміють і розуміть не хочуть…