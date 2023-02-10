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Велика Британія (5331) зброя (7277) допомога (7869) ракети (3924)

Україна готова бити по Криму британськими ракетами, - The Times

гарпун,harpoon

Україна готова використати британські ракети великої дальності для завдання ударів по тимчасово окупованому Росією Криму.

Про це пише The Times, повідомляє Цензор.НЕТ.

Видання зазначає, що британський прем’єр Ріші Сунак пообіцяв надати Україні більше військової допомоги. Зараз, за даними The Times, точаться дискусії про те, чи має ця допомога включати протикорабельні ракети Harpoon або Storm Shadow класу "повітря-земля".

The Times нагадала про слова Зеленського, що зброя більшої дальності західних союзників завдасть удару "вглиб окупованих територій".

Також читайте: Щодо далекобійної зброї від Великої Британії є хороша та перспективна конкретика, - Резніков

Джерела в українській обороні підтвердили The Times, що Київ готовий використовувати далекобійні ракети для ударів по Криму.

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Топ коментарі
+27
Пустопорожні балачки в той час як кацапи в даний момент обстрілюють Україну ракетами.
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10.02.2023 09:24
+18
"Купілі квартіру окнамі на набєрєжную, встрєтім старость с відамі на морє!". На обісрані кущі ти дивитимишся, на перекошені курятники і смітники. Оркоестети *****.
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10.02.2023 09:29
+18
Меньше бы пи***дели а больше делали. А то постоянно как бы спрашивают у ***** разрешение на етом все и заканчивается. Если на то пошло то могли бы уже в карпатских шахтах выкопать британские ракеты и сказать что ето Украина их делает. Пускай кацапоиды хоть пообсераются довазывая что ето не так. Тем более что они сами 8 лет рассказывали что донецкие шахтеры откопали танки и грады а разийских войск в крыму и на дамбасе нет
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10.02.2023 09:33
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10.02.2023 09:23 Відповісти
Пустопорожні балачки в той час як кацапи в даний момент обстрілюють Україну ракетами.
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10.02.2023 09:24 Відповісти
Крим - це Україна, треба бити. Я от іншого не розумію, от ведеться дискусія щодо ударів ракетами по території рашки, АЛЕ у той же час про білорашку ніхто ніколи із зхідних партнерів нічого не говорив і ніяких засторог не було - всім пох на ту країну. А туди і звичайні хаймарси дістають. То що нас зупиняє?
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10.02.2023 09:24 Відповісти
ХТО
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10.02.2023 09:27 Відповісти
д'єрмак!
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10.02.2023 09:32 Відповісти
Не виключаю, що там може бути той чи інший вид договорняка з бульбофюрером, частиною якого є не бити ракетами по білорусіїї/невикористання санкцій проти білорусії в обмін на те, що білоруська армія не вступає у війну (під приводом того ж, наприклад, обстрілу). Врешті решт, за бажання, білорусів цілком можуть використати і не для наступу на Київ, а на сході.

Припускаю там й інші моменти є, про які ми не знаємо...
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10.02.2023 11:32 Відповісти
Можна, але на фоні сотень тисяч мобіків це крапля в морі... Тим більше, білоруська армія - не контрактна, а призовна.
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10.02.2023 11:41 Відповісти
Ніхто, в здоровому глузді,нехоче воювати на два фронти.
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10.02.2023 18:11 Відповісти
Підтримую з уточненням : невеликі групи білоруської спецури з Мар'їної Горки були під Києвом в лютому-березні. Понесли втрати. Там дуже пристойні специ, і водночас чимало ватників, бо постійно контачать з колєгами з московії. Але загалом їх всіх небагато. А інші елітні війська, десантура, не палала бажанням входити в Україну. Бо у них у величезному авторитеті Валерій Сахащик, їх легендарний екс-комбриг. Який на самому початку вторгнення сміливо і різко виступив із закликом не брати участь в агресії. А вже після втечі *второй армии* з-під Києва, Чернігова, Сум, Харкова, в тому числі і через Білорусь у вкрай пошарпаному вигляді, настрої у сябрів воєнних точно не змінились на користь участі у війні проти України. До речі, добре попрацювали і відомі білоруси з Дизель-шоу, які теж авторитетно пояснили співвітчизникам що роблять розлючені українці з зайдами )
Там головним *стимулом* - примусом для бацьки є доля його Коленьки, який за давньою золотоординською традицією взятий заручником (принаймні до Нового року точно перебував в ерефії) Побачимо як буде далі...
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10.02.2023 22:06 Відповісти
Угода про дружбу, партнерство і співробітництво. Чинна.
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10.02.2023 14:56 Відповісти
Шановна редакція, так "готова" чи "готується"?
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10.02.2023 09:24 Відповісти
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10.02.2023 09:28 Відповісти
І навіщо про це заздалегідь писати.
Чимось точно бити будемо.
Це ж наша територія, тимчасово окупована тарганами. Але ми і досі там господарі.
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10.02.2023 09:25 Відповісти
Вони нічого не дадуть поки маємо Єрмака. З таким стратегом ми і так одержимо перемогу!
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10.02.2023 09:25 Відповісти
Они ничего не дадут как раз потому что мы хотим по Крыму и рашке ими бить, запад сцит что пуйло сильно разозлится. А кто у нас тут рулит им вообще пофигу, они бы и яныку дали если бы тот против ращы воевал
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10.02.2023 19:31 Відповісти
Українці вже давно готові, дайте тільки ракети. )
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10.02.2023 09:25 Відповісти
готуються бити ракетами, яких немає. про що ця "новина"?
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10.02.2023 09:26 Відповісти
Шо би всі боялись, щоб ненасміхались...
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10.02.2023 09:30 Відповісти
Крим - це Україна, тому ніякого обмеження на використання далекобійної зброї по ньому немає і не може бути. Після останнього "Рамштайна", здається, США навіть сказали що будуть допомагати складати план з деокупації Криму.
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10.02.2023 09:28 Відповісти
"Купілі квартіру окнамі на набєрєжную, встрєтім старость с відамі на морє!". На обісрані кущі ти дивитимишся, на перекошені курятники і смітники. Оркоестети *****.
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10.02.2023 09:29 Відповісти
40 ракет Х -101 на підльоті , плять...
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10.02.2023 09:29 Відповісти
Пусть сначала дадут еще эти ракеты... А то окажется что их дадут, но через несколько лет.
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10.02.2023 09:31 Відповісти
Поки маємо Єрмака, їх не дадуть !
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10.02.2023 09:34 Відповісти
сколько бы не убивались местные егсперды по поводу жпионства ермака,но он ездит с делигациями по всему миру с зезе,и милли общаеться.врядли бы пентагон подпускал на пушечный выстрел чела откровеного шпиона,как тут многие втирают что аж языки счесываються.
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10.02.2023 09:45 Відповісти
Откуда той посудомойке знать? Ей в методичке написали - она читает
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10.02.2023 10:03 Відповісти
Джонсон руки йому не подавав.Юрій Швець пояснював чому спілкуються з Єрмаком. Друга батька Єрмака на прізвище Козак, москалі відсторонили. Спілкуються з Єрмаком бо він у парі Зеленський-Єрмак головний.
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10.02.2023 10:11 Відповісти
Захисники Д"ермака навiть не володiють украЇнською...Спiвпадiння ? Не думаю...
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10.02.2023 11:15 Відповісти
Чим битимемо, асфальтом? Катапульти вже зробили?
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10.02.2023 09:33 Відповісти
Кран захарій всіх знесе
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10.02.2023 09:49 Відповісти
Меньше бы пи***дели а больше делали. А то постоянно как бы спрашивают у ***** разрешение на етом все и заканчивается. Если на то пошло то могли бы уже в карпатских шахтах выкопать британские ракеты и сказать что ето Украина их делает. Пускай кацапоиды хоть пообсераются довазывая что ето не так. Тем более что они сами 8 лет рассказывали что донецкие шахтеры откопали танки и грады а разийских войск в крыму и на дамбасе нет
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10.02.2023 09:33 Відповісти
Такі претензії в першу чергу треба висивути тому хто закрив ракетні програми в 2019 році.
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11.02.2023 08:24 Відповісти
3.14здєц тепер кацапському флоту у Чорному морі
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10.02.2023 09:37 Відповісти
Чорне море давно пора почистити.
Та й Кримську сушу також.
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10.02.2023 10:17 Відповісти
https://youtube.com/shorts/qzYDGVZsuVo?feature=share ...

Странная карта Мира на стенах средневекого замка в Италии...
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10.02.2023 11:05 Відповісти
Вже давно зрозуміло, з такою безкарною корупцією у владі перемоги не буде, все розкрадуть і звалять за кордон
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10.02.2023 11:17 Відповісти
Україна то готова, та от чи захоче головний балабол огорчіть *****? Він же з формулою миру носиться, а там я нема їб....ть кацапів поки дихають.
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10.02.2023 13:34 Відповісти
Бугага, та это. Бить будем с асфальтоукладчика?
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10.02.2023 14:46 Відповісти
Тобто, якщо ми просимо поставити нам ПКР Гарпун з дальністю 280 км, то виробництво наших Нептунів взагалі припинено... Бо наш Нептун бив на 300 км. Схоже оті декілька ракет Нептун, які добровольці врятували з заводу у Житомирі і якими ******* крейсер Мацква, ото і все ... Якщо порахувати скільки життів та скільки територій ми вже втратили через нашу зброю, закатану зеленими колаборантами у асфальт, то волосся стає дибки...
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10.02.2023 15:06 Відповісти
В Україні, при блазенській владі, три війни:

- Одна - з російськими загарбниками, друга - з сепаратистами при владі, і третя - з дурнями, які цього не розуміють і розуміть не хочуть…
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11.02.2023 06:01 Відповісти
Ну так в чому проблема,давно пора. Бо тупорила кацапня розуміє тільки силу.
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10.02.2023 15:54 Відповісти
Если готова, но почему не бьет???
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10.02.2023 23:28 Відповісти
все руцкие корабли должный бороздить дно Черного моря...
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11.02.2023 01:39 Відповісти
 
 