Україна готова бити по Криму британськими ракетами, - The Times

Україна готова використати британські ракети великої дальності для завдання ударів по тимчасово окупованому Росією Криму.

Про це пише The Times, повідомляє Цензор.НЕТ.

Видання зазначає, що британський прем’єр Ріші Сунак пообіцяв надати Україні більше військової допомоги. Зараз, за даними The Times, точаться дискусії про те, чи має ця допомога включати протикорабельні ракети Harpoon або Storm Shadow класу "повітря-земля".

The Times нагадала про слова Зеленського, що зброя більшої дальності західних союзників завдасть удару "вглиб окупованих територій".

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Джерела в українській обороні підтвердили The Times, що Київ готовий використовувати далекобійні ракети для ударів по Криму.