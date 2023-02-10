Україна готова бити по Криму британськими ракетами, - The Times
Україна готова використати британські ракети великої дальності для завдання ударів по тимчасово окупованому Росією Криму.
Про це пише The Times, повідомляє Цензор.НЕТ.
Видання зазначає, що британський прем’єр Ріші Сунак пообіцяв надати Україні більше військової допомоги. Зараз, за даними The Times, точаться дискусії про те, чи має ця допомога включати протикорабельні ракети Harpoon або Storm Shadow класу "повітря-земля".
The Times нагадала про слова Зеленського, що зброя більшої дальності західних союзників завдасть удару "вглиб окупованих територій".
Джерела в українській обороні підтвердили The Times, що Київ готовий використовувати далекобійні ракети для ударів по Криму.
Топ коментарі
+27 Garry Grant
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Будь ласка, зачекайте...
Припускаю там й інші моменти є, про які ми не знаємо...
Там головним *стимулом* - примусом для бацьки є доля його Коленьки, який за давньою золотоординською традицією взятий заручником (принаймні до Нового року точно перебував в ерефії) Побачимо як буде далі...
Чимось точно бити будемо.
Це ж наша територія, тимчасово окупована тарганами. Але ми і досі там господарі.
Та й Кримську сушу також.
Странная карта Мира на стенах средневекого замка в Италии...
- Одна - з російськими загарбниками, друга - з сепаратистами при владі, і третя - з дурнями, які цього не розуміють і розуміть не хочуть…