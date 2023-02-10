Нардеп ОПЗЖ Волошин уведомлен о подозрении в госизмене, - СБУ

Генеральный прокурор Украины сообщил о подозрении в государственной измене народному депутату Украины от запрещенной партии ОПЗЖ Олегу Волошину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Установлено, что "на протяжении последних лет народный депутат Украины, выступая с трибуны Верховной Рады Украины, а также в многочисленных интервью и эфирах на телевидении распространял пропагандистские нарративы России и вел подрывную деятельность против Украины".

В ГБР отметили, что слова Волошина "искажали действительное положение дел в военно-политической жизни страны, в чувствительных для людей социальных вопросах".

"По мнению экспертов, все его выступления в совокупности и по общему содержанию являются одной из форм подрывной деятельности. Он фактически занимался пропагандой, способствовавшей достижению политических целей военно-политического руководства российской федерации в отношении Украинского государства".

Этим он вредил суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины. Народному депутату доложено о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

Кроме того, депутату доложено о подозрении в нанесении умышленных легких телесных повреждений (ч. 1 ст. 125 УК Украины) за избиение ветерана АТО летом 2020 года. Продолжаются следственные действия, в том числе проводятся 7 обысков по местам жительства лиц, связанных с депутатом", - отметили в Бюро.

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