Нардеп ОПЗЖ Волошин уведомлен о подозрении в госизмене, - СБУ
Генеральный прокурор Украины сообщил о подозрении в государственной измене народному депутату Украины от запрещенной партии ОПЗЖ Олегу Волошину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Установлено, что "на протяжении последних лет народный депутат Украины, выступая с трибуны Верховной Рады Украины, а также в многочисленных интервью и эфирах на телевидении распространял пропагандистские нарративы России и вел подрывную деятельность против Украины".
В ГБР отметили, что слова Волошина "искажали действительное положение дел в военно-политической жизни страны, в чувствительных для людей социальных вопросах".
"По мнению экспертов, все его выступления в совокупности и по общему содержанию являются одной из форм подрывной деятельности. Он фактически занимался пропагандой, способствовавшей достижению политических целей военно-политического руководства российской федерации в отношении Украинского государства".
Этим он вредил суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины. Народному депутату доложено о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины).
Кроме того, депутату доложено о подозрении в нанесении умышленных легких телесных повреждений (ч. 1 ст. 125 УК Украины) за избиение ветерана АТО летом 2020 года. Продолжаются следственные действия, в том числе проводятся 7 обысков по местам жительства лиц, связанных с депутатом", - отметили в Бюро.
Пожалуйста, подождите...
Та якщо наш мучо у светері та з модною зачіскою нижче його рубильнитка обсереться як одна добре відома істота?
Канфуз вийде.
клоунське шапітодбр ще довше не могло збирати докази? Чи це гівновідомство контрольоване рашистом татаровим сильно зайняте?
Таких перевертнів з ВРУ треба Стефанчуку, перед будівлею ВРУ, особисто вішати на шибениці! А він усе коливається вирячивши очі!!
Дмитро "Калинчук" Вовнянко.
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Напад на Волошина стався у липні 2020 р. Тепер Олександра Погребиського який захищає Україну на фронті, звинувачують в нападі на депутата, коли той займався підривною діяльністю на користь країни-агресора.
Серед іншого, повістку в суд пан Погребиський отримав 14 вересня 2022 р., коли перебував на лікуванні після здобуття бойової травми. Слабо?
Хоча чому дивуватися? В нас "свинарчуків" звинуватили в корупції за те, що вони привезли дефіцитні прилади з країни-агресора. У нас генерал Марченко захищав Миколаїв, перебуваючи в статусі підсудного за закупівлю "бракованих бронежилетів", які з початком війни зразу передали у війська.
А тепер людина захищає Україну від ворога і водночас ходить на допити за напад на ворога. Все це реалії України від Зеленського, яких не покажуть в мономарафоні.
Зате вони дуже "ініціативні" коли мова йде про можливість по-легкому зрубити грошенят.
Ця та інша діяльність Волошина доводить, що він свідомо діяв на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України", - йдеться в повідомленні. Джерело:
Замініть прізвище на зеЛоха і гниду також треба судити.
по-перше не тільки на протязі 20-21 року вів підривну діяльність проти нашої держави, період часу в рази більший ніж вказаний.
по-друге кожен корупціонер на держпосаді особливо - здійснює підривну діяльність проти нашої держави.
по-треттє арестович ось просто зараз без сорому не приховуючи здійснює підривну діяльність проти нашої держави.
І що? будемо знову 30 років робити вигляд що це так і має бути в демократичній державі?
"добро має бути з кулаками", да, так і є, а ще й з мозгами. Нема чого робити вигляд ніби свобода слова = маніпуляція і пропаганда шкідливих ідей. Це різні речі.
шуфричі, бойки,волошини, дубінскі, бужанскі, безуглі, татарови, ківалави, арахамії та інші адепти руSSкого міра, на жаль ЩЕ бігають по Києву та всій Україні..