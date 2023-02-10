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государственная измена (1489) ГБР (2812) Волошин Олег ОПЗЖ (30)

Нардеп ОПЗЖ Волошин уведомлен о подозрении в госизмене, - СБУ

волошин

Генеральный прокурор Украины сообщил о подозрении в государственной измене народному депутату Украины от запрещенной партии ОПЗЖ Олегу Волошину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Установлено, что "на протяжении последних лет народный депутат Украины, выступая с трибуны Верховной Рады Украины, а также в многочисленных интервью и эфирах на телевидении распространял пропагандистские нарративы России и вел подрывную деятельность против Украины".

В ГБР отметили, что слова Волошина "искажали действительное положение дел в военно-политической жизни страны, в чувствительных для людей социальных вопросах".

"По мнению экспертов, все его выступления в совокупности и по общему содержанию являются одной из форм подрывной деятельности. Он фактически занимался пропагандой, способствовавшей достижению политических целей военно-политического руководства российской федерации в отношении Украинского государства".

Этим он вредил суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины. Народному депутату доложено о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

Кроме того, депутату доложено о подозрении в нанесении умышленных легких телесных повреждений (ч. 1 ст. 125 УК Украины) за избиение ветерана АТО летом 2020 года. Продолжаются следственные действия, в том числе проводятся 7 обысков по местам жительства лиц, связанных с депутатом", - отметили в Бюро.

Также смотрите: СБУ задержала двух российских агентов, которые сдавали ФСБ позиции ВСУ и вербовали новых информаторов. ФОТО
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Топ комментарии
+43
Цікаво, але досі не припинена кримінальна справа за ******* зеленкою цієї мразоти Олександром Погребиським.....бо Сашко не Портнов, справи якого швиденько позакривали і випустили з країни...



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10.02.2023 11:40
+31
Як вчасно!) СБУ завжди таке швидке на дії!)
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10.02.2023 11:36
+22
волошин уже год в парашке! Передает привет прокуратуре!
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10.02.2023 11:44
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Як вчасно!) СБУ завжди таке швидке на дії!)
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10.02.2023 11:36 Ответить
Того шо почти у кожного нардепа є свої там
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10.02.2023 11:39 Ответить
А ви хочете щрб у нас все було як за Сталіна у 1937 році на підставі рішень спеціальної трійки НКВС, а доказом вини було зізнання після тортур?
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10.02.2023 12:43 Ответить
Ми хочемо, що би увесь цей піар влади робився не після того, як усі давним давно повтікали, а трошечки раніше.
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10.02.2023 17:32 Ответить
А чого мовчать про автомат з спиляним номером в охорони шуфрича чи шуфрич ще не в росії
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10.02.2023 21:08 Ответить
сумлінна "праця" друга баканаФФа...
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10.02.2023 14:40 Ответить
Ганьба ! Чем Бойко , Шуфрич и все другие ОПЗЖопники лучше ,сранного волошина , который СДРЫСТНУЛ ВМЕСТЕ С МРАЗЬЮ РАБИНОВИЧЕМ ! ФАКТ -- ИМИТАЦИЯ ! ГДЕ друг ЗЕЛЕНСКОГО ,ЧЕРТ БАКАНОВ , НАУМОВ и все твари выполнившие незаконные приказы предателей ????????????
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10.02.2023 15:44 Ответить
А чи міг попасти у ВР депутат від партії регіонів чи ОПЗЖ, якщо він патріот України?А чи міг бути у депутата ВР від ПР чи ОПЗЖ помічник український патріот???
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10.02.2023 18:14 Ответить
З-під зеленого дуба, по червоним кашкетам ОПЗЖ, Вогінь!
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10.02.2023 11:38 Ответить
Не прошло и года! Имитация работы генпрокуратуры вызывает только возмущение! Птенцы венедиктовой даром в тылу жрут хлеб с маслом !!
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10.02.2023 11:39 Ответить
А самого Волошина при этом за попу уже взяли или дали сбежать ?
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10.02.2023 11:39 Ответить
волошин уже год в парашке! Передает привет прокуратуре!
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10.02.2023 11:44 Ответить
Сподіваюсь, що "вдупутат" (саме так вимовляла моя покійна бабуся) зарплату отримує регулярно?
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10.02.2023 11:39 Ответить
Він і в ***** сосе і з бюджету України, падло...
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10.02.2023 12:29 Ответить
Успели таки, не позволили ему не сбежать. Так же как и портновым всяким с разными деркачами. Как ни старалась прокуратура их не словить, ей это таки удалось.
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10.02.2023 11:40 Ответить
Цікаво, але досі не припинена кримінальна справа за ******* зеленкою цієї мразоти Олександром Погребиським.....бо Сашко не Портнов, справи якого швиденько позакривали і випустили з країни...



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10.02.2023 11:40 Ответить
Це для того, щоб активістів-опозиціонерів також тримати на гачку
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10.02.2023 11:44 Ответить
Ну а як же? Закриєш справу, а він зеленкою по Зеленському.....чи таким дорогоцінним для зелених яєчком.
Та якщо наш мучо у светері та з модною зачіскою нижче його рубильнитка обсереться як одна добре відома істота?
Канфуз вийде.
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10.02.2023 19:20 Ответить
ДБР замилює нам очі отими поодинокими підозрами тим під@р@сам, котрі вже втекли до московії. А тим, котрі ше сидять в Україні, підозри не виписують; чекають на їхню втечу за парєбрік та до батальйонів Монако.
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10.02.2023 11:46 Ответить
В вр ще голосують. Це не начасі.
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10.02.2023 14:52 Ответить
клоунське шапіто дбр ще довше не могло збирати докази? Чи це гівновідомство контрольоване рашистом татаровим сильно зайняте?
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10.02.2023 11:47 Ответить
обливачу зеленкою передаста волошина - орден і справу закрити.
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10.02.2023 11:55 Ответить
Якби подібних підарів з пр/опзж ще у 2021 пов'язали, то й великого вторгнення кацапів не сталося б...
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10.02.2023 11:56 Ответить
Взагалі то це треба було робити ще в 14-му.
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10.02.2023 19:21 Ответить
піздєць, як оперативно
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10.02.2023 12:01 Ответить
Це за вошина з моно вошей безумна голосила, щоб не розповідали Світові??
Таких перевертнів з ВРУ треба Стефанчуку, перед будівлею ВРУ, особисто вішати на шибениці! А він усе коливається вирячивши очі!!
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10.02.2023 12:06 Ответить
темпи трохи занадто повільні.., м'ягко кажучи
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10.02.2023 12:11 Ответить
Следующий шаг нашей власти - лишение гражданства. Гуляй, солдатик! Какие претензии к нерезиденту? Все будет как с Медведчуком...
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10.02.2023 12:18 Ответить
Це той, що майже рік у Монако сидить. Туди група захоплення поїде? Фірташа 10 років не видають, Жеваго у розшуку жирує по світу, навіть, Шарій недоторканий. Це ж не простих заробітчан чморити під гаслом "сприяти поверненню".
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10.02.2023 12:29 Ответить
https://www.youtube.com/@iamfromua100 Я з України

Дмитро "Калинчук" Вовнянко.

...
Напад на Волошина стався у липні 2020 р. Тепер Олександра Погребиського який захищає Україну на фронті, звинувачують в нападі на депутата, коли той займався підривною діяльністю на користь країни-агресора.
Серед іншого, повістку в суд пан Погребиський отримав 14 вересня 2022 р., коли перебував на лікуванні після здобуття бойової травми. Слабо?
Хоча чому дивуватися? В нас "свинарчуків" звинуватили в корупції за те, що вони привезли дефіцитні прилади з країни-агресора. У нас генерал Марченко захищав Миколаїв, перебуваючи в статусі підсудного за закупівлю "бракованих бронежилетів", які з початком війни зразу передали у війська.
А тепер людина захищає Україну від ворога і водночас ходить на допити за напад на ворога. Все це реалії України від Зеленського, яких не покажуть в мономарафоні.
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10.02.2023 15:52 Ответить
Щось дуже довго СБУ думало. Волошина вже років 10 тому треба було зупинити.
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10.02.2023 12:44 Ответить
СБУ взагалі ніколи не думає - без команди "фас" зверху і не поворухнуться.
Зате вони дуже "ініціативні" коли мова йде про можливість по-легкому зрубити грошенят.
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10.02.2023 19:26 Ответить
на палю як це робылы козакы
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10.02.2023 12:53 Ответить
Серед іншого, Волошин цілеспрямовано маніпулював суспільною думкою українців в інтересах країни-агресора. Зокрема, подавав викривлену інформацію про військово-політичну та соціальну сферу нашої держави у своїх виступах та інтерв'ю.

Ця та інша діяльність Волошина доводить, що він свідомо діяв на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України", - йдеться в повідомленні. Джерело:

Замініть прізвище на зеЛоха і гниду також треба судити.
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10.02.2023 13:38 Ответить
*****!!! как уже достал этот ваЗЕлиновский Цирк, за ЖоПу это проПИД,,,рашенская ОПГ что делает в раде шуфрич, бойко и т.д теперь за ними стоит как минимум ахмет, что эта рЫжая Пи...расина делает на свободе и с наворованными бабками, так же как и пинчк с беней???
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10.02.2023 14:29 Ответить
нажаль, олігархи як були в 90-х гопніками і бандюганами так і залишилися, ні великі гроші, ні влада ні час їх не змінили. Вже давно треба було зрозуміти, що з русскіми їм не по дорозі, і вкладати гроші, най і вкрадені, треба в Україну, звідки вони і походять, хоча би так відшкодувати ту шкоду, що нанесли, і, між іншім, могли непогано на цьому ще й заробити, але ж ні, ці нікчеми і нероби і далі будуть намогатися віддати саму кращу грушу брудній свині на пожертя. Мабуть вони теж кацапи-покручі, подкинуті нам.
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10.02.2023 15:02 Ответить
Нарешті!!! Доведіть, будь ласка, до логічного кінця- посадить за держзраду!!! Це л.йно *********** має бути покаране!!!
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10.02.2023 14:31 Ответить
та де,
по-перше не тільки на протязі 20-21 року вів підривну діяльність проти нашої держави, період часу в рази більший ніж вказаний.
по-друге кожен корупціонер на держпосаді особливо - здійснює підривну діяльність проти нашої держави.
по-треттє арестович ось просто зараз без сорому не приховуючи здійснює підривну діяльність проти нашої держави.
І що? будемо знову 30 років робити вигляд що це так і має бути в демократичній державі?
"добро має бути з кулаками", да, так і є, а ще й з мозгами. Нема чого робити вигляд ніби свобода слова = маніпуляція і пропаганда шкідливих ідей. Це різні речі.
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10.02.2023 14:57 Ответить
5-колона в Україні ...це НАЙСТРАШНІША зброя рашистів....

шуфричі, бойки,волошини, дубінскі, бужанскі, безуглі, татарови, ківалави, арахамії та інші адепти руSSкого міра, на жаль ЩЕ бігають по Києву та всій Україні..
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10.02.2023 14:36 Ответить
Этот триполог начал вякать еще в времен МИДа Вити Ростовского. Но СБУ "интересуется" персонажами зажопинцев. Козырь и Кувшинов "не на часи"
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10.02.2023 14:41 Ответить
зелене шобло досі толерує до мерзоти, усі ці справи НІ ДОЧОГО не призведуть. покарання зрадникам має бути невідворотнім і зеленкою не обійтися!
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10.02.2023 14:54 Ответить
"нардепу також повідомлено про підозру у нанесені умисних легких тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 125 КК України) за побиття ветерана АТО влітку 2020 року"(с) - між іншим, справа в суді розглядається не про побиття цього ветерана, а про ******* зеленкою самлого Волошина... І судять військових, які зараз воюють на фронті (з них мені відоме лише прізвище )
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10.02.2023 15:08 Ответить
Уся мерзота з партій СДПУо, Комуністів, Соціалістів, Прогресивних соцпадлюк, Ригів, блоку Литвина, та основного рижисера усіх прозлодійських партій та їх РОШЕНІВСЬКИХ сателітів мають бути арештовані, досконало вивчені а їх набуття статків обраховані та досліджені, як вони ставали НЕВ*БЕННИМИ "олігархами, землефундистами, філянтропами та хетьманами" зрадниками і як нажилится на ГРОМАДІ УКРАЇНИ пограбувавши її і розікравши під фейком "прихватизація" усі НАДРЕНТАБЕЛЬНІ, БЮДЖЕТОУТВОРЮЮЧІ ПІДПРИЄМСТВА УКРАЇНИ перепродавши їх злочинним кланам підоросії та усяким офшорним компаніям, котрі були збудовані УКРАЇНСЬКОЮ ГРОМАДОЮ для її життєзабезпечення...!!!
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10.02.2023 15:17 Ответить
Васю , тебе з якої психушки випустили ?
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10.02.2023 19:12 Ответить
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10.02.2023 19:51 Ответить
Пане Мур,та ви гляньте на те недолуге -кому це воно могло нанести тілесне ушкодження?Хіба що ветеран спав.Як зустрічний позов-проти ******* зеленкою-це може бути.З нашими реформованими судами-можна за зеленку попасти на важкі тілесні пошкодження.Напевне вже скоро буде відкрите провадження проти Петра-1,за спалювання сіл Гетьмана Мазепи.
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10.02.2023 15:24 Ответить
На поруки,чи під заставу,як вважаєте?
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10.02.2023 15:27 Ответить
Вы смеетесь или издеваетесь? 20-21? Смело берите с начала его полит карьеры.
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10.02.2023 15:43 Ответить
У меня есть предложение. Посмотрел вот на днях очередную серию, теперь "батальйон Дубаи" Оказывается тупое животное королевская и по сегодняшний день депутат ВР? Я в диком шоке. Зря мы булки после Майдана расслабили, ох зря. Надеялись на новую власть, реформы, перемены. Потеряли целое десятилетие. Как все кацапы передохнут, нужно будет раз в пол годика выносить эту свору. Тогда таких деградантов как луцик, куля в лоб, вся опзжшная пиз...дота просто бы не существовала в истории нашей Украины.
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10.02.2023 16:08 Ответить
у 20-21 сприяв Рашці,а у 2022....його тихенько випустили з країни,майно залишається недоторканним....
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10.02.2023 16:16 Ответить
До речі,друзі,а ви знаєте ,що під Києвом в повній недоторканності стоять маєтьки всіх цих азарових,захарченков,кузьміних,прокурорів,арбузових,медведчуков тощо? Що соєві тоді,що зелені зараз охороняють їх як зіницю ока
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10.02.2023 16:19 Ответить
так это же святое, не дай Бог прецедент создать...могут и до всех маетках добраться...
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10.02.2023 17:35 Ответить
Тай ракети якимсь дивом оте все ''барство'' оминають!
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10.02.2023 20:58 Ответить
Молодці, Навіть рік не минув!
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10.02.2023 19:09 Ответить
У прокурорських вже виробилась така модель поводження - "ловити" зрадника лише коли його вже і слід охолонув.
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10.02.2023 19:29 Ответить
Є пропозиція: заробітну платню їм так само в руки не давати, а показувати по телевізору
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10.02.2023 22:57 Ответить
Это типа единственный мудак проводивший такую деятельность!
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10.02.2023 19:44 Ответить
Зараз всі ''зажопники'' продовжують ''такую дєятєльность''.
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10.02.2023 21:00 Ответить
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10.02.2023 21:18 Ответить
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10.02.2023 21:20 Ответить
ляща вже "посолили" чи спочатку потрібно "випотрошити"?
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10.02.2023 23:26 Ответить
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10.02.2023 23:01 Ответить
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10.02.2023 23:02 Ответить

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10.02.2023 23:07 Ответить
вони вже перекувалися - коли зрозуміли що їх в розрахунки росіські не візьмуть, один навіть посмертно
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12.02.2023 20:17 Ответить
і де цей гандон?
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10.02.2023 23:22 Ответить
так отож. Тепер залишилося статки поділити - за те що випустили
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12.02.2023 20:18 Ответить
Молодці повідомили. Ви только повідомляти олігархам і навчилися. Більше ні на що
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10.02.2023 23:29 Ответить
І шо, півроку пройшло, как успєхі? Волошин вже дав свідчення?
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25.07.2023 07:55 Ответить
 
 