Нардепу ОПЗЖ Волошину повідомлено про підозру в держзраді, - СБУ

Генеральний прокурор України повідомив про підозру у державній зраді народному депутату України від забороненої партії ОПЗЖ Олегу Волошину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Як свідчать матеріали слідства, протягом 2020-2021 років цей парламентар сприяв військово-політичному керівництву рф у підривній діяльності проти України. Серед іншого, Волошин цілеспрямовано маніпулював суспільною думкою українців в інтересах країни-агресора. Зокрема, подавав викривлену інформацію про військово-політичну та соціальну сферу нашої держави у своїх виступах та інтерв’ю.



Ця та інша діяльність Волошина доводить, що він свідомо діяв на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України", - йдеться в повідомленні.

Наразі Генеральним прокурором складено повідомлення про підозру народному депутату України за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).

За даними ДБР, нардепу також повідомлено про підозру у нанесені умисних легких тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 125 КК України) за побиття ветерана АТО влітку 2020 року.

"Тривають слідчі дії, зокрема проводяться 7 обшуків за місцями проживання осіб, пов’язаних з депутатом", - зазначили у Бюро.

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