Нардепу ОПЗЖ Волошину повідомлено про підозру в держзраді, - СБУ
Генеральний прокурор України повідомив про підозру у державній зраді народному депутату України від забороненої партії ОПЗЖ Олегу Волошину.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
"Як свідчать матеріали слідства, протягом 2020-2021 років цей парламентар сприяв військово-політичному керівництву рф у підривній діяльності проти України. Серед іншого, Волошин цілеспрямовано маніпулював суспільною думкою українців в інтересах країни-агресора. Зокрема, подавав викривлену інформацію про військово-політичну та соціальну сферу нашої держави у своїх виступах та інтерв’ю.
Ця та інша діяльність Волошина доводить, що він свідомо діяв на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України", - йдеться в повідомленні.
Наразі Генеральним прокурором складено повідомлення про підозру народному депутату України за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).
За даними ДБР, нардепу також повідомлено про підозру у нанесені умисних легких тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 125 КК України) за побиття ветерана АТО влітку 2020 року.
"Тривають слідчі дії, зокрема проводяться 7 обшуків за місцями проживання осіб, пов’язаних з депутатом", - зазначили у Бюро.
Будь ласка, зачекайте...
Та якщо наш мучо у светері та з модною зачіскою нижче його рубильнитка обсереться як одна добре відома істота?
Канфуз вийде.
клоунське шапітодбр ще довше не могло збирати докази? Чи це гівновідомство контрольоване рашистом татаровим сильно зайняте?
Таких перевертнів з ВРУ треба Стефанчуку, перед будівлею ВРУ, особисто вішати на шибениці! А він усе коливається вирячивши очі!!
Дмитро "Калинчук" Вовнянко.
...
Напад на Волошина стався у липні 2020 р. Тепер Олександра Погребиського який захищає Україну на фронті, звинувачують в нападі на депутата, коли той займався підривною діяльністю на користь країни-агресора.
Серед іншого, повістку в суд пан Погребиський отримав 14 вересня 2022 р., коли перебував на лікуванні після здобуття бойової травми. Слабо?
Хоча чому дивуватися? В нас "свинарчуків" звинуватили в корупції за те, що вони привезли дефіцитні прилади з країни-агресора. У нас генерал Марченко захищав Миколаїв, перебуваючи в статусі підсудного за закупівлю "бракованих бронежилетів", які з початком війни зразу передали у війська.
А тепер людина захищає Україну від ворога і водночас ходить на допити за напад на ворога. Все це реалії України від Зеленського, яких не покажуть в мономарафоні.
Зате вони дуже "ініціативні" коли мова йде про можливість по-легкому зрубити грошенят.
Ця та інша діяльність Волошина доводить, що він свідомо діяв на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України", - йдеться в повідомленні. Джерело:
Замініть прізвище на зеЛоха і гниду також треба судити.
по-перше не тільки на протязі 20-21 року вів підривну діяльність проти нашої держави, період часу в рази більший ніж вказаний.
по-друге кожен корупціонер на держпосаді особливо - здійснює підривну діяльність проти нашої держави.
по-треттє арестович ось просто зараз без сорому не приховуючи здійснює підривну діяльність проти нашої держави.
І що? будемо знову 30 років робити вигляд що це так і має бути в демократичній державі?
"добро має бути з кулаками", да, так і є, а ще й з мозгами. Нема чого робити вигляд ніби свобода слова = маніпуляція і пропаганда шкідливих ідей. Це різні речі.
шуфричі, бойки,волошини, дубінскі, бужанскі, безуглі, татарови, ківалави, арахамії та інші адепти руSSкого міра, на жаль ЩЕ бігають по Києву та всій Україні..