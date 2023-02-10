Китай купит у Ирана 15 тыс. беспилотников

Иран поставит КНР 15 000 беспилотников. Большую партию дронов Пекин должен получить в ближайшее время.

Об этом сообщило издание Middle East Monitor со ссылкой на агентство Iran International, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

По словам официального представителя Ирана, Китай является одним из ведущих покупателей беспилотников иранского производства.

Он отметил, что большую партию должны отправить в Пекин на фоне споров по поводу поставок дронов Тегераном в Россию.

Неназванный советник министра разведки Ирана сообщил, что "Запад не мог вынести поворот Ирана на Восток, а примером тому была война в Украине".

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