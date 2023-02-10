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беспилотник (3126) Иран (1734) Китай (2790) дроны (3552)

Китай купит у Ирана 15 тыс. беспилотников

бпла,дрон,безпілотник,шахед,шахід

Иран поставит КНР 15 000 беспилотников. Большую партию дронов Пекин должен получить в ближайшее время.

Об этом сообщило издание Middle East Monitor со ссылкой на агентство Iran International, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

По словам официального представителя Ирана, Китай является одним из ведущих покупателей беспилотников иранского производства.

Он отметил, что большую партию должны отправить в Пекин на фоне споров по поводу поставок дронов Тегераном в Россию.

Неназванный советник министра разведки Ирана сообщил, что "Запад не мог вынести поворот Ирана на Восток, а примером тому была война в Украине".

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Топ комментарии
+25
Хто ще тепер буде казати, що Китай друзі?? Відмовляйтесь від покупок з Аліекспресс, хоч як би там дешево не був китайський хлам.
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10.02.2023 13:27
+20
Ето те кто кричали что Украина решать все за столом переговоров и не должна вооружаться ато будет ескалация?
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10.02.2023 13:22
+17
Пока Европа и США жуют сопли и думают нужно ли нам поставлять дальнобойные ракеты, три танка и два самолета, рашка и страны третьего мира вооружаются в том числе ЯО и закупают ударные беспилотники тысячами без никаких саммитов и нервотрепок
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10.02.2023 13:27
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Может и могут, но посчитали что будет дороже.
Проще и дешевле купить готовые.

Есть экономическая целесообразность.
Рашка же их может делать, но закупает.
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10.02.2023 15:59 Ответить
Вопрос в заводских мощностях. Слышали, что РФ закупает 152 мм снаряды у Кореи? Зачем это им, если на их территории находится с десяток крупнейших в мире заводов, которые делают совковые калибры. Затем, что лучше это будут делать 20 заводов, чем 10. С Китаем тоже самое.
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10.02.2023 18:36 Ответить
Ну это вообще мимо, заводские мощности имеют значение, если имеется острый дефицит и сумасшедший расход. Как это происходит сейчас у РФ со 152мм снарядами.
С Китаем вообще ничего тоже самого нет, никакого расхода беспилотников нет, никакого дефицита не предвидится, производственные мощности иранцев и Китая вообще даже сравнивать смешно. Тем более в таких, достаточно примитивных беспилотниках, которые Иран собирает дай бог 100-200 штук в месяц. Какие там 20 заводов, 10 заводов, нет этого ничего. Посмотрите на российский контракт, с каким трудом Иран его выполняет. И это они еще сразу отдали там 300 штук со складов. Вообще, остаюсь при своё мнение - эта инфа - шляпа какая-то.
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10.02.2023 18:56 Ответить
Ну так Китай готовится к войне, возврату Тайваня. За ранее резервируют мощи. У говнодронов свои плюсы то видны. Они и экономический фронт готовят, в 23 году арабы уже оценивают нефть в юанях, и торгуют в нем. К 30 году вторжение и случится, если американцы ничего им не предложат по лучше.
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10.02.2023 19:08 Ответить
Не то чтобы я хоть чуть-чуть доверяю Китаю, но 15000 единиц? Киатю, который имеет доступ к технологиям всего Мира, зачем 15 тыс низкотехнологичных шахедов? Я бы понял 100 единиц для изучения, но 15 тыс зачем? И тогда я решил поискать первоисточник. Вуаля первоисточник неназваный источник из ирана. Из вечноврущего, религиознобольного государства, стремящегося жить в средних веках, и в мечтающих уничтожить Израиль. Так себе инсайд. Уверен, что это очередной треп в сговоре со срашей
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10.02.2023 14:29 Ответить
А-а, до війни за Тайвань готуються курви....
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10.02.2023 14:30 Ответить
террористическая групировка закомплексованых, трёхголовая курица-дракон, Китай-Иран-московия, зачем-то явно засветилась
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10.02.2023 14:38 Ответить
або два нулика зайві або ми чогось не знаєм.
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10.02.2023 14:56 Ответить
Тайваню приготовится.
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10.02.2023 15:35 Ответить
или нам(
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10.02.2023 22:08 Ответить
І повезуть через Кацапію. І вони не доїдуть.
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10.02.2023 15:36 Ответить
ТАК ОНИ МОГУТ БУТЬ ЗАРАЖЕННЫ - ЭБОЛОЙ, КОРОНОВИРУСОМ, НОВИЧКОМ И Т.Д. !)
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10.02.2023 22:22 Ответить
НЕОБХОДИМО КОРАБЛИ РФ ПО ВСЕМУ МИРУ КОЛПАШИТЬ ВОЗДУШНО ПОДВОДНЫМИ ДРОНАМИ !)
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11.02.2023 07:37 Ответить
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