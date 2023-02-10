Китай купит у Ирана 15 тыс. беспилотников
Иран поставит КНР 15 000 беспилотников. Большую партию дронов Пекин должен получить в ближайшее время.
Об этом сообщило издание Middle East Monitor со ссылкой на агентство Iran International, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.
По словам официального представителя Ирана, Китай является одним из ведущих покупателей беспилотников иранского производства.
Он отметил, что большую партию должны отправить в Пекин на фоне споров по поводу поставок дронов Тегераном в Россию.
Неназванный советник министра разведки Ирана сообщил, что "Запад не мог вынести поворот Ирана на Восток, а примером тому была война в Украине".
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Проще и дешевле купить готовые.
Есть экономическая целесообразность.
Рашка же их может делать, но закупает.
С Китаем вообще ничего тоже самого нет, никакого расхода беспилотников нет, никакого дефицита не предвидится, производственные мощности иранцев и Китая вообще даже сравнивать смешно. Тем более в таких, достаточно примитивных беспилотниках, которые Иран собирает дай бог 100-200 штук в месяц. Какие там 20 заводов, 10 заводов, нет этого ничего. Посмотрите на российский контракт, с каким трудом Иран его выполняет. И это они еще сразу отдали там 300 штук со складов. Вообще, остаюсь при своё мнение - эта инфа - шляпа какая-то.