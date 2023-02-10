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безпілотник (3653) Іран (1972) Китай (4349) дрони (4292)

Китай купить у Ірану 15 тис. безпілотників

бпла,дрон,безпілотник,шахед,шахід

Іран поставить КНР 15 000 безпілотників. Велику партію дронів Пекін має отримати найближчим часом.

Про це Про це повідомило видання Middle East Monitor з посиланням на агенцію Iran International, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За словами офіційного представника Ірану, Китай є одним з провідних покупців безпілотників іранського виробництва.

Він зазначив, що велику партію мають відправити до Пекіна на тлі суперечок з приводу постачань Тегераном дронів до Росії.

Також читайте: Іран модифікує дрони-камікадзе, які передає Росії, - CNN

Неназваний радник міністра розвідки Ірану повідомив, що "Захід не міг винести поворот Ірану на Схід, а прикладом цього була війна в Україні".

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Топ коментарі
+25
Хто ще тепер буде казати, що Китай друзі?? Відмовляйтесь від покупок з Аліекспресс, хоч як би там дешево не був китайський хлам.
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10.02.2023 13:27
+20
Ето те кто кричали что Украина решать все за столом переговоров и не должна вооружаться ато будет ескалация?
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10.02.2023 13:22
+17
Пока Европа и США жуют сопли и думают нужно ли нам поставлять дальнобойные ракеты, три танка и два самолета, рашка и страны третьего мира вооружаются в том числе ЯО и закупают ударные беспилотники тысячами без никаких саммитов и нервотрепок
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10.02.2023 13:27
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Может и могут, но посчитали что будет дороже.
Проще и дешевле купить готовые.

Есть экономическая целесообразность.
Рашка же их может делать, но закупает.
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10.02.2023 15:59 Відповісти
Вопрос в заводских мощностях. Слышали, что РФ закупает 152 мм снаряды у Кореи? Зачем это им, если на их территории находится с десяток крупнейших в мире заводов, которые делают совковые калибры. Затем, что лучше это будут делать 20 заводов, чем 10. С Китаем тоже самое.
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10.02.2023 18:36 Відповісти
Ну это вообще мимо, заводские мощности имеют значение, если имеется острый дефицит и сумасшедший расход. Как это происходит сейчас у РФ со 152мм снарядами.
С Китаем вообще ничего тоже самого нет, никакого расхода беспилотников нет, никакого дефицита не предвидится, производственные мощности иранцев и Китая вообще даже сравнивать смешно. Тем более в таких, достаточно примитивных беспилотниках, которые Иран собирает дай бог 100-200 штук в месяц. Какие там 20 заводов, 10 заводов, нет этого ничего. Посмотрите на российский контракт, с каким трудом Иран его выполняет. И это они еще сразу отдали там 300 штук со складов. Вообще, остаюсь при своё мнение - эта инфа - шляпа какая-то.
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10.02.2023 18:56 Відповісти
Ну так Китай готовится к войне, возврату Тайваня. За ранее резервируют мощи. У говнодронов свои плюсы то видны. Они и экономический фронт готовят, в 23 году арабы уже оценивают нефть в юанях, и торгуют в нем. К 30 году вторжение и случится, если американцы ничего им не предложат по лучше.
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10.02.2023 19:08 Відповісти
Не то чтобы я хоть чуть-чуть доверяю Китаю, но 15000 единиц? Киатю, который имеет доступ к технологиям всего Мира, зачем 15 тыс низкотехнологичных шахедов? Я бы понял 100 единиц для изучения, но 15 тыс зачем? И тогда я решил поискать первоисточник. Вуаля первоисточник неназваный источник из ирана. Из вечноврущего, религиознобольного государства, стремящегося жить в средних веках, и в мечтающих уничтожить Израиль. Так себе инсайд. Уверен, что это очередной треп в сговоре со срашей
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10.02.2023 14:29 Відповісти
А-а, до війни за Тайвань готуються курви....
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10.02.2023 14:30 Відповісти
террористическая групировка закомплексованых, трёхголовая курица-дракон, Китай-Иран-московия, зачем-то явно засветилась
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10.02.2023 14:38 Відповісти
або два нулика зайві або ми чогось не знаєм.
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10.02.2023 14:56 Відповісти
Тайваню приготовится.
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10.02.2023 15:35 Відповісти
или нам(
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10.02.2023 22:08 Відповісти
І повезуть через Кацапію. І вони не доїдуть.
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10.02.2023 15:36 Відповісти
ТАК ОНИ МОГУТ БУТЬ ЗАРАЖЕННЫ - ЭБОЛОЙ, КОРОНОВИРУСОМ, НОВИЧКОМ И Т.Д. !)
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10.02.2023 22:22 Відповісти
НЕОБХОДИМО КОРАБЛИ РФ ПО ВСЕМУ МИРУ КОЛПАШИТЬ ВОЗДУШНО ПОДВОДНЫМИ ДРОНАМИ !)
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11.02.2023 07:37 Відповісти
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