Китай купить у Ірану 15 тис. безпілотників
Іран поставить КНР 15 000 безпілотників. Велику партію дронів Пекін має отримати найближчим часом.
Про це Про це повідомило видання Middle East Monitor з посиланням на агенцію Iran International, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
За словами офіційного представника Ірану, Китай є одним з провідних покупців безпілотників іранського виробництва.
Він зазначив, що велику партію мають відправити до Пекіна на тлі суперечок з приводу постачань Тегераном дронів до Росії.
Неназваний радник міністра розвідки Ірану повідомив, що "Захід не міг винести поворот Ірану на Схід, а прикладом цього була війна в Україні".
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Проще и дешевле купить готовые.
Есть экономическая целесообразность.
Рашка же их может делать, но закупает.
С Китаем вообще ничего тоже самого нет, никакого расхода беспилотников нет, никакого дефицита не предвидится, производственные мощности иранцев и Китая вообще даже сравнивать смешно. Тем более в таких, достаточно примитивных беспилотниках, которые Иран собирает дай бог 100-200 штук в месяц. Какие там 20 заводов, 10 заводов, нет этого ничего. Посмотрите на российский контракт, с каким трудом Иран его выполняет. И это они еще сразу отдали там 300 штук со складов. Вообще, остаюсь при своё мнение - эта инфа - шляпа какая-то.