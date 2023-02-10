Российский пропагандист Фомин (Татарский) требует военно-полевые суды для мобилизованных россиян, не желающих идти в бой
По мнению Татарского, это поможет справиться с ситуациями, когда россияне отказываются идти в бой.
Об этом Максим Фомин ("Владлен Татарский") пишет в своем телеграме, сообщает Цензор.НЕТ.
"Пишут с фронта: мобилизованные из одного региона РФ (не хочу называть - стыдно за почти земляков) отказываются идти в бой. Всё развивалось успешно, но из-за этого произошла заминка", - отметил он.
По мнению Татарского, решить проблему помогут военно-полевые суды.
"Пора вводить трибуналы и военно-полевые суды. Мера не популярная, но по-другому такие войны не выигрывают", - добавил он.
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+13 Грицько Добрий
показать весь комментарий10.02.2023 14:32
+13 Чайка Київ
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+12 Старый зольдат
показать весь комментарий10.02.2023 14:34
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Там справжні мобіки вже неодноразово заявляли що - якщо побачать його на своїх позиціях то пристрелять нах ..
А наші хлопці ...., тебе зустрінуть - вони рідну землю захищають
і стращає всіх смертною карою , хто не хоче воювати ,
а сам сидить
тихо зі своїми дорослими синочками і йти здихати за путлєра не збирається 😡
Ага! Заминка из серии "200" и "300" !
Вот хоч вбийте я не знаю як з такими людьми жити в одній країні
Якби це він був один такий а там всі такі
Вся донецька луганська область це зрадники це не українці
Українців там знищили голодом і завезли цей біомусор на їхнє місце
території звісно наші історично але населення там явно не наше здебільшого
Вмирають кращі через гірших які того все одно не оцінять
Зачем нужен суд, если 300 русаков стоят в 3 шеренги перед 6-7 кадыровцами, которые по очереди к каждому подходят, разминают его, снимают экипировку или опускают на глазах у остальных. Остальные послушно стоят и смотрят. Если порвать жопу 250 русакам, а не последние 50 уже нету сил и хочется пожевать баранины халяльной, то 250 русаков с рваным очком пойдут насиловать остальных 50, кого не тронули. Они так устроены.