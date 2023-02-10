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Новости Война
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армия РФ (17988)

Российский пропагандист Фомин (Татарский) требует военно-полевые суды для мобилизованных россиян, не желающих идти в бой

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По мнению Татарского, это поможет справиться с ситуациями, когда россияне отказываются идти в бой.

Об этом Максим Фомин ("Владлен Татарский") пишет в своем телеграме, сообщает Цензор.НЕТ.

"Пишут с фронта: мобилизованные из одного региона РФ (не хочу называть - стыдно за почти земляков) отказываются идти в бой. Всё развивалось успешно, но из-за этого произошла заминка", - отметил он.

По мнению Татарского, решить проблему помогут военно-полевые суды.

"Пора вводить трибуналы и военно-полевые суды. Мера не популярная, но по-другому такие войны не выигрывают", - добавил он.

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Российский пропагандист Фомин (Татарский) требует военно-полевые суды для мобилизованных россиян, не желающих идти в бой 01
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Топ комментарии
+13
А цей підор з гАряШШєго танка строче?
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10.02.2023 14:32
+13
Сотні тисяч баранів. Зброя на руках, лядь (вибачте). Не хочете воювати, пристрельте командирів та шуруйте на кремль, ***** знімати.
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10.02.2023 14:37
+12
Но сам то он, обсос, в бой не идёт. И даже не собирается.
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10.02.2023 14:34
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А цей підор з гАряШШєго танка строче?
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10.02.2023 14:32 Ответить
На подгоревшем диване. Тоже достойно звёзды херроя
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10.02.2023 14:38 Ответить
Воно боїться з муськви і носа висунути , а більшість своїх постановочних відосіків знімає в лісі чи в полі за МКАДом , вдаючи що перебуває на лінії фронту .. В нього і масовка своя є , все як треба .
Там справжні мобіки вже неодноразово заявляли що - якщо побачать його на своїх позиціях то пристрелять нах ..
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10.02.2023 15:07 Ответить
Но сам то он, обсос, в бой не идёт. И даже не собирается.
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10.02.2023 14:34 Ответить
Чим писати , одягни форму і сам йди у бій - за невідомо чиї інтереси
А наші хлопці ...., тебе зустрінуть - вони рідну землю захищають
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10.02.2023 14:35 Ответить
Сотні тисяч баранів. Зброя на руках, лядь (вибачте). Не хочете воювати, пристрельте командирів та шуруйте на кремль, ***** знімати.
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10.02.2023 14:37 Ответить
Тим паче "царь-то-нєнастоящій"
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10.02.2023 14:46 Ответить
загадочная русская душа)))
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10.02.2023 17:38 Ответить
Вводьте. І розстрілюйте якмога більше п####асів: в спину, в голову з ТТ під кутом 45° -- пох.
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10.02.2023 14:38 Ответить
треба стріляти в потилицю, якщо не хочуть, прям на полі бою..., це такий лайфхак...
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10.02.2023 14:41 Ответить
Подивіться на тварюку соловйова , як розпинається на своіх передачах
і стращає всіх смертною карою , хто не хоче воювати ,
а сам сидить
тихо зі своїми дорослими синочками і йти здихати за путлєра не збирається 😡
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10.02.2023 14:44 Ответить
А сам чого не іде ?
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10.02.2023 14:45 Ответить
Это десантура орков отказалось идти на фарш под Кременной. Получили трындюлей и обосрались.
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10.02.2023 14:47 Ответить
Озвучений черговою путінською шавкою блеф жалюгідного #уйла, який розуміє що без розстрілів його армія не піде вмирати за нього та олігархів, і довела це на справах, а вчитинити велику бійню серед свого війська, щоб стратами і тортурами примусити їх вмирати о4ко жим-жим, бо боягузливе #уйло. І том тільки 3,14здіти, робити такі нікчемні вброси - ось все, на що воно здатне. І коли він віддасть його безглуздий наказ наступати, наступ просто захлинеться, бо солдати не поведуться і будуть, тікаючи, рятувати своє життя, а не вмирати за нього.
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10.02.2023 14:52 Ответить
хай розстрілюють на території рашки. нащо сюди тягти
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10.02.2023 15:03 Ответить
Малорос хочет расстреливать великороссов. Донецкая шпана она такая...
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10.02.2023 15:08 Ответить
"Произошла заминка...."

Ага! Заминка из серии "200" и "300" !
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10.02.2023 15:09 Ответить
ця тварюка татарский з Макіївки

Вот хоч вбийте я не знаю як з такими людьми жити в одній країні

Якби це він був один такий а там всі такі

Вся донецька луганська область це зрадники це не українці

Українців там знищили голодом і завезли цей біомусор на їхнє місце
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10.02.2023 15:30 Ответить
Скільки вже достойних людей наших там полягло. Я чесно скажу, це лише моя думка, воно нам не потрібно такою ціною, хай вибачать хто звідти родом. Простіше проукраїнських, що там лишилися пересилити.
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10.02.2023 15:40 Ответить
плюсую

території звісно наші історично але населення там явно не наше здебільшого

Вмирають кращі через гірших які того все одно не оцінять
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10.02.2023 15:58 Ответить
Вроде уже давно кадыровцы насилуют русаков, кто не хочет идти умирать в окоп. Еще и снимают с них тактический эквип, чтобы было чем воевать на Москве и брать этот город под свой контроль.

Зачем нужен суд, если 300 русаков стоят в 3 шеренги перед 6-7 кадыровцами, которые по очереди к каждому подходят, разминают его, снимают экипировку или опускают на глазах у остальных. Остальные послушно стоят и смотрят. Если порвать жопу 250 русакам, а не последние 50 уже нету сил и хочется пожевать баранины халяльной, то 250 русаков с рваным очком пойдут насиловать остальных 50, кого не тронули. Они так устроены.
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10.02.2023 15:33 Ответить
На фотці ніби пукнув з підливою...
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10.02.2023 15:36 Ответить
Тогда пусть просто перестреляет всех кто остался в РФ. И сам в конце застрелится. Миру легче будет.
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10.02.2023 15:37 Ответить
Мобики почнут стрелять в спину офицерам - а по-другому такие войны не заканчивают
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10.02.2023 15:44 Ответить
Такие войны не выигрывают, специальные операции 100-пудово проигрывают! 👅
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10.02.2023 16:51 Ответить
Отлично. Пусть мочат друг друга.
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10.02.2023 17:27 Ответить
Поддерживаю. Сколько можно, давно пора. Сэкономите нам время и патроны
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11.02.2023 00:16 Ответить
Русня, что б вы знали Фомін (Татарський) - наш агент. Он работает на нас. Эта идея появилась не просто так. Мы вас мочить будем даже вот так
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11.02.2023 00:19 Ответить
Посадити треба того блогера, який назвав священну спец. операцію війною Що можна Путіну, то не дозволено блогеру.
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11.02.2023 15:03 Ответить
 
 