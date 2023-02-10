Російський пропагандист Фомін (Татарський) вимагає військово-польових судів для мобілізованих росіян, які не хочуть іти в бій
На думку Татарського, це допоможе впоратися з ситуаціями, коли росіяни відмовляються йти в бій.
Про це Максим Фомін ("Владлен Татарський") пише у своєму телеграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Пишут с фронта: мобилизованные из одного региона РФ (не хочу называть - стыдно за почти земляков) отказываются идти в бой. Всё развивалось успешно, но из-за этого произошла заминка", - зазначив він.
На думку Татарського, вирішити проблему допоможуть військово-польові суди.
"Пора вводить трибуналы и военно-полевые суды. Мера не популярная, но по-другому такие войны не выигрывают", - додав він.
Топ коментарі
+13 Грицько Добрий
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+13 Чайка Київ
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+12 Старый зольдат
показати весь коментар10.02.2023 14:34
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Будь ласка, зачекайте...
Там справжні мобіки вже неодноразово заявляли що - якщо побачать його на своїх позиціях то пристрелять нах ..
А наші хлопці ...., тебе зустрінуть - вони рідну землю захищають
і стращає всіх смертною карою , хто не хоче воювати ,
а сам сидить
тихо зі своїми дорослими синочками і йти здихати за путлєра не збирається 😡
Ага! Заминка из серии "200" и "300" !
Вот хоч вбийте я не знаю як з такими людьми жити в одній країні
Якби це він був один такий а там всі такі
Вся донецька луганська область це зрадники це не українці
Українців там знищили голодом і завезли цей біомусор на їхнє місце
території звісно наші історично але населення там явно не наше здебільшого
Вмирають кращі через гірших які того все одно не оцінять
Зачем нужен суд, если 300 русаков стоят в 3 шеренги перед 6-7 кадыровцами, которые по очереди к каждому подходят, разминают его, снимают экипировку или опускают на глазах у остальных. Остальные послушно стоят и смотрят. Если порвать жопу 250 русакам, а не последние 50 уже нету сил и хочется пожевать баранины халяльной, то 250 русаков с рваным очком пойдут насиловать остальных 50, кого не тронули. Они так устроены.