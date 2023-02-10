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Мариуполь (5693) оккупация (9973) Андрющенко Петр (579)

В оккупированном Мариуполе блокпосты на въездах усилили снайперскими точками, - Андрющенко

маріуполь

Въезды в оккупированный Мариуполь рашисты контролируют не только мобильными блокпостами, но и снайперскими точками.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Очередное усиление контроля оккупантами. Теперь въезд в город вновь контролируется не просто мобильными блок-постами, но точками снайперов рядом", - говорится в сообщении.

Андрющенко отметил, что даже на оккупации такого не было. Установление снайперских точек – это безусловные последствия провала контрпартизанской деятельности ФСБ.

Также читайте: Оккупантам в Мариуполе из-за перестрелок запретили продавать алкоголь, - Андрющенко
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Щоб срюськай могилізований чивагнерівець не зміг утекти до Українців!!
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10.02.2023 17:06 Ответить
Вы ещё на карте покажите эти точки и фото с координатами.
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10.02.2023 17:13 Ответить
 
 