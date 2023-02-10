В оккупированном Мариуполе блокпосты на въездах усилили снайперскими точками, - Андрющенко
Въезды в оккупированный Мариуполь рашисты контролируют не только мобильными блокпостами, но и снайперскими точками.
Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"Очередное усиление контроля оккупантами. Теперь въезд в город вновь контролируется не просто мобильными блок-постами, но точками снайперов рядом", - говорится в сообщении.
Андрющенко отметил, что даже на оккупации такого не было. Установление снайперских точек – это безусловные последствия провала контрпартизанской деятельности ФСБ.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Олександр ВАЛОВИЙ
показать весь комментарий10.02.2023 17:06 Ответить Мне нравится 2
Михайло Коротков
показать весь комментарий10.02.2023 17:13 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...