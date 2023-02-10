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Маріуполь (3205) окупація (6517) Андрющенко Петро (692)

В окупованому Маріуполі блокпости на в’їздах посилили снайперськими точками, - Андрющенко

маріуполь

В’їзди в окупований Маріуполь рашисти контролюють не лише мобільними блокпостами, але й снайперськими точками.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Чергове посилення контролю окупантами. Тепер в’їзд в місто знов контролюється не просто мобільними блок-постами, але точками снайперів поруч", - йдеться в повідомленні. 

Андрющенко зазначив, що навіть на окупації такого не було. Встановлення снайперських точок - це безумовні наслідки провалу контрпартизанської діяльності ФСБ.

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Щоб срюськай могилізований чивагнерівець не зміг утекти до Українців!!
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10.02.2023 17:06 Відповісти
Вы ещё на карте покажите эти точки и фото с координатами.
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10.02.2023 17:13 Відповісти
 
 