Украина ожидает от "Рамштайн-9" много оружия, - Маркарова

Украинская сторона ожидает, что по результатам девятого заседания Контактной группы в формате "Рамштайн" в Брюсселе на следующей неделе будет объявлено о выделении большого количества новых вооружений для ВСУ.

Об этом сообщила в интервью Укринформу посол Украины в США Оксана Маркарова, передает Цензор.НЕТ.

"Можно было бы просто ответить: мы ожидаем очень много оружия", – прокомментировала дипломат ожидания от встречи в Брюсселе.

Она назвала работу этого формата "чрезвычайно важным инструментом" многостороннего сотрудничества, обеспечивающего оборонную поддержку Украины. В то же время, по ее словам, коммуникация в этой сфере между Киевом и партнерами проходит постоянно на всех уровнях.

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"Поэтому (следует – ред.) ждать новых сообщений. Какими они будут - вы же знаете, мы никогда не говорим заранее, но работаем над тем, чтобы найти гораздо больше возможностей", - отметила посол.

Маркарова также подчеркнула, что чем больше возможностей будут иметь ВСУ, чем быстрее Украина будет побеждать и освобождать собственные территории, тем быстрее придет мир.