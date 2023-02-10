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оружие (10027) Маркарова (272)

Украина ожидает от "Рамштайн-9" много оружия, - Маркарова

маркарова

Украинская сторона ожидает, что по результатам девятого заседания Контактной группы в формате "Рамштайн" в Брюсселе на следующей неделе будет объявлено о выделении большого количества новых вооружений для ВСУ.

Об этом сообщила в интервью Укринформу посол Украины в США Оксана Маркарова, передает Цензор.НЕТ.

"Можно было бы просто ответить: мы ожидаем очень много оружия", – прокомментировала дипломат ожидания от встречи в Брюсселе.

Она назвала работу этого формата "чрезвычайно важным инструментом" многостороннего сотрудничества, обеспечивающего оборонную поддержку Украины. В то же время, по ее словам, коммуникация в этой сфере между Киевом и партнерами проходит постоянно на всех уровнях.

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"Поэтому (следует – ред.) ждать новых сообщений. Какими они будут - вы же знаете, мы никогда не говорим заранее, но работаем над тем, чтобы найти гораздо больше возможностей", - отметила посол.

Маркарова также подчеркнула, что чем больше возможностей будут иметь ВСУ, чем быстрее Украина будет побеждать и освобождать собственные территории, тем быстрее придет мир.
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Топ комментарии
+8
Вони то і діло тільки очікують, сами хоч щось роблять, крім як крадуть?
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10.02.2023 17:06
+6
тріо макаровичи- зе резніков і ця корова приедналась
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10.02.2023 17:04
+6
Пустопорожний треп должностных лиц - абсолютно бесперспективное занятие.
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10.02.2023 17:07
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https://www.youtube.com/shorts/G6ITYZ3sNWk https://www.youtube.com/shorts/G6ITYZ3sNWk

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10.02.2023 17:04 Ответить
Bradley
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10.02.2023 17:20 Ответить
тріо макаровичи- зе резніков і ця корова приедналась
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10.02.2023 17:04 Ответить
Корова? Ти адекватне? Схоже корова тебе породила.
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10.02.2023 17:21 Ответить
рот закрий ... тетю машу спитак про поставки зброї і васю сантехніка
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10.02.2023 17:26 Ответить
Бицюган, будеш в своєму хліві рот закривати.
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10.02.2023 17:28 Ответить
поц- мовчи не дратуй мене
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10.02.2023 17:39 Ответить
Поц - твій татко, худобо. Йди вбийся.
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10.02.2023 17:41 Ответить
поцілуй мою за**пу козлятино нехована би ти скамнів
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10.02.2023 17:45 Ответить
Вони то і діло тільки очікують, сами хоч щось роблять, крім як крадуть?
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10.02.2023 17:06 Ответить
Пустопорожний треп должностных лиц - абсолютно бесперспективное занятие.
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10.02.2023 17:07 Ответить
Макарова! А вот Украина ожидает тебя на Зоне! Пора и ответить за твои художества!
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10.02.2023 17:26 Ответить
Та ії чоловіка теж !
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10.02.2023 17:45 Ответить
Оружие будет под вопросом как обычно, зато обещания хоть будут.
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10.02.2023 17:32 Ответить
А хто обіцяв ?
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10.02.2023 17:49 Ответить
Задовбав цей піар, постачання зброї та перемовини про постачання зброї має бути таємним! Це не об'єкт вашого піару, покажить шо ви зробили за рік в плані зброї. Удари по тилу кацапів мають бути регулярними
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10.02.2023 17:39 Ответить
Чекати ракет та літаків поки ми не звільнили Єрмака, Татарова, та Резнікова не варто !
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10.02.2023 17:44 Ответить
Вже поступила нова зброя від братів-поляків - https://www.youtube.com/watch?v=kybBN497XBs https://www.youtube.com/watch?v=kybBN497XBs

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10.02.2023 18:09 Ответить
А мины 82+120 точить не пробовали?
1 мина - 0,5мм асфальта...Бутусов пишет, что боеприпасов ротного звена не хватает.И ведь это можно просто в гаражах делать, был бы токарный станок...Ну и совесть, конечно...
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10.02.2023 19:42 Ответить
ты не понимаешь, телемарафон важнее. а еще подружке ЗЕ, выделили 65 млн грвн на ток-шоу.
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10.02.2023 19:47 Ответить
 
 