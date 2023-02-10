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зброя (7277) Маркарова (485)

Україна очікує від "Рамштайн-9" багато зброї, - Маркарова

маркарова

Українська сторона очікує, що за результатами дев’ятого засідання Контактної групи у форматі "Рамштайн" у Брюсселі наступного тижня буде оголошено про виділення великої кількості нових озброєнь для ЗСУ.

Про це повідомила в інтерв’ю Укрінформу посол України в США Оксана Маркарова, передає Цензор.НЕТ.

"Можна було би просто відповісти: ми очікуємо дуже багато зброї", - прокоментувала дипломат очікування від зустрічі в Брюсселі.

Вона назвала роботу цього формату "надзвичайно важливим інструментом" багатосторонньої співпраці, яка забезпечує оборонну підтримку України. Водночас, за її словами, комунікація у цій сфері між Києвом і партнерами відбувається постійно на всіх рівнях.

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"Тому (варто – ред.) очікувати нових повідомлень. Якими вони будуть – ви ж знаєте, ми ніколи не кажемо заздалегідь, але працюємо над тим, щоби знайти набагато більше спроможностей", - зазначила посол.

Маркарова також підкреслила, що чим більше спроможностей матимуть ЗСУ, чим швидше Україна перемагатиме й звільнятиме власні території, тим швидше настане мир.

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Топ коментарі
+8
Вони то і діло тільки очікують, сами хоч щось роблять, крім як крадуть?
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10.02.2023 17:06
+6
тріо макаровичи- зе резніков і ця корова приедналась
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10.02.2023 17:04
+6
Пустопорожний треп должностных лиц - абсолютно бесперспективное занятие.
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10.02.2023 17:07
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10.02.2023 17:04 Відповісти
Bradley
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10.02.2023 17:20 Відповісти
тріо макаровичи- зе резніков і ця корова приедналась
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10.02.2023 17:04 Відповісти
Корова? Ти адекватне? Схоже корова тебе породила.
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10.02.2023 17:21 Відповісти
рот закрий ... тетю машу спитак про поставки зброї і васю сантехніка
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10.02.2023 17:26 Відповісти
Бицюган, будеш в своєму хліві рот закривати.
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10.02.2023 17:28 Відповісти
поц- мовчи не дратуй мене
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10.02.2023 17:39 Відповісти
Поц - твій татко, худобо. Йди вбийся.
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10.02.2023 17:41 Відповісти
поцілуй мою за**пу козлятино нехована би ти скамнів
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10.02.2023 17:45 Відповісти
Вони то і діло тільки очікують, сами хоч щось роблять, крім як крадуть?
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10.02.2023 17:06 Відповісти
Пустопорожний треп должностных лиц - абсолютно бесперспективное занятие.
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10.02.2023 17:07 Відповісти
Макарова! А вот Украина ожидает тебя на Зоне! Пора и ответить за твои художества!
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10.02.2023 17:26 Відповісти
Та ії чоловіка теж !
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10.02.2023 17:45 Відповісти
Оружие будет под вопросом как обычно, зато обещания хоть будут.
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10.02.2023 17:32 Відповісти
А хто обіцяв ?
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10.02.2023 17:49 Відповісти
Задовбав цей піар, постачання зброї та перемовини про постачання зброї має бути таємним! Це не об'єкт вашого піару, покажить шо ви зробили за рік в плані зброї. Удари по тилу кацапів мають бути регулярними
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10.02.2023 17:39 Відповісти
Чекати ракет та літаків поки ми не звільнили Єрмака, Татарова, та Резнікова не варто !
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10.02.2023 17:44 Відповісти
Вже поступила нова зброя від братів-поляків - https://www.youtube.com/watch?v=kybBN497XBs https://www.youtube.com/watch?v=kybBN497XBs

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10.02.2023 18:09 Відповісти
А мины 82+120 точить не пробовали?
1 мина - 0,5мм асфальта...Бутусов пишет, что боеприпасов ротного звена не хватает.И ведь это можно просто в гаражах делать, был бы токарный станок...Ну и совесть, конечно...
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10.02.2023 19:42 Відповісти
ты не понимаешь, телемарафон важнее. а еще подружке ЗЕ, выделили 65 млн грвн на ток-шоу.
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10.02.2023 19:47 Відповісти
 
 