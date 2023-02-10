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Бригада морской пехоты получила грузовики DAF и "Старлинки". ФОТО

Петр Порошенко с волонтерами ОО "Справа Громад" во время поездки на южный фронт передал вновь бригаде морской пехоты 5 модифицированных грузовиков DAF, а также "Старлинки" и автомобильные шины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Бригада морской пехоты получила грузовики DAF и Старлинки 01

"Мы привезли 5 модифицированных автомобилей DAF. Они все разные. На некоторых – тент для перевозки личного состава. На некоторых установлены зенитные установки ЗУ-23-2. Это сегодня 100-й автомобиль DAF. Это и военный тягач, это и артиллерийский тягач, это и тачанка. Для зениток – гораздо более жесткая подвеска, большая грузоподъемность и проходимость. И надежность, там шестицилиндровый дизель, минимум электроники", – пояснил Порошенко.

Бригада морской пехоты получила грузовики DAF и Старлинки 02

Морпехам привезли "Старлинки" для обеспечения связи, а также шины на волонтерские бусики и пикапы.

Смотрите также: Воюющие на юге бригады ВСУ получат грузовики, "Старлинки", оборудование для ПВО, шины и грелки. ФОТО
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Топ комментарии
+33
а Порох все розвозить подарунки на фронт від свого фонду і "Справи Громад"...
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10.02.2023 18:46
+30
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10.02.2023 18:47
+24
не всiм же бути "баригами на кровi" як кагал-95 i його виборцi.
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10.02.2023 18:50
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а Порох все розвозить подарунки на фронт від свого фонду і "Справи Громад"...
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10.02.2023 18:46 Ответить
Дякуємо, пане Президент!

Був би головнокомандуючим у нас не ЗЄля-***, а хтось інший, за такого міністра оборони в ногах би катався і просив згоди.

100 лише одних повноприводних DAF !!!!
Цілий автопром!
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10.02.2023 19:13 Ответить
а ЗЄля-*** вчора знову волну на Мінськи гнало.
УРОД!
Сяде! 👿
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10.02.2023 19:16 Ответить
...
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10.02.2023 19:19 Ответить
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10.02.2023 18:47 Ответить
''Порох'' знову опустив ''зелепузиків''!
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10.02.2023 18:48 Ответить
А куди можна ще опустити лопущених "зелепізиків"? Вони на самому дні, хіба ще попробьувати пробити дно.
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10.02.2023 19:27 Ответить
Вони стараються!
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11.02.2023 02:49 Ответить
А Найзеленіший забацає сьогодні відосик. Во!
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10.02.2023 18:48 Ответить
не всiм же бути "баригами на кровi" як кагал-95 i його виборцi.
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10.02.2023 18:50 Ответить
Дякуємо, Петре Олексійовичу! Дякуємо, ГО "Справа Громад"! Слава Україні!
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10.02.2023 18:56 Ответить
ну, конечно. убил двух братьев, своего и ермака, нажился на крови липецкой фабрики, сдал вальцману крым в минских соглашениях, а теперь пиарится
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10.02.2023 19:04 Ответить
а ще збагатився в 80 разів та посадив 100000 патріотів у тюрми..
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10.02.2023 19:08 Ответить
Піаріцца баріга на вайне
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10.02.2023 19:14 Ответить
да уж!

100 повноприводних грузових автівок - на цілий автозавод напіарився !
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10.02.2023 19:44 Ответить
Їх взагалі закуплено десь 180. Ще проходять апгрейд.
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10.02.2023 21:09 Ответить
Так мальчік вчора катався по Європі, так гарно піарився на заслугах і крові наших ЗСУ, а ще обкакав "мінські" угоди, як це робив ще у далекому 2019 році, а тут реальні новини з фронту і знову Порошенко, а не Зеля і його молода воровита ригівськпа команда.
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10.02.2023 19:30 Ответить
СКІЛЬКИ ВОВА ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВИТРАТИВ СВОЇХ ГРОШЕЙ НА ЗБРОЮ ДЛЯ ЗСУ З 24 ЛЮТОГО ?
Є інфа що на відкатах від "Великого Будівництва"з 2019 го він мав пару міліардів долярів
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10.02.2023 23:39 Ответить
Де Зепідорасня хоть з чимось?
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11.02.2023 00:24 Ответить
https://t.me/budem_bambit/2021 Бірюков/Гайдукевич, "Будем всех бамбить!"

І ми знову в дорогу, ха-ха, наша рутина, ага.
Я ось цілком звик до того, що кожні 10 днів у ЗСУ йде черговий вантаж у багато-багато мільйонів гривень, половину з яких оплачує Порошенко, а другу половину - ви. Я цілком звик до поїздок, але ніяк не можу повною мірою усвідомити ВАШ подвиг, адже це ви щотижня, незважаючи на всі зрозумілі проблеми, допомагаєте армії на мільйони гривень. Ця поїздка - 7 002 827 гривень. І так кожні 7-10 днів.
Я цілком звик до того, що ми часто передаємо пікапи, ми щоразу веземо генератори та багато десятків Старлінків, веземо сотні «болотних» покришок та тисячі хімічних грілок. Але ж десяток вантажівок Lelyand DAF кожну поїздку? ДЕСЯТОК ВАНТАЖІВОК! А… На цей раз - одинадцять.
5 вантажівок-«господарок», борти та каркас, тент - годиться для перевезення як особового складу, так і будь-якого вантажу.
4 вантажівки-«зенітки» - під установку ЗУ-23-2, а за рахунок жорсткої підвіски та продуманої конструкції ми отримуємо практично ідеальну мобільну вогневу точку.
1 вантажівка - машина керування для БПЛА «Посейдон». Тим, хто вже успішно наводить на цілі вдень та вночі, особливо вночі. Тепер їм це робити буде ще зручніше.
… і вишенька - для артилерії ще одна вантажівка-навантажувач, бо вручну вантажити палети снарядів для М777 довго та важко.
Рутинна передача десятка вантажівок, дожили! Але мало, блін (чи млинець?), армії потрібно в рази більше!
Щоразу, кожна поїздка - щиро дякують, щиро, але просять ще. Ще генератори, ще Старлінки, ще інструменти. Ще вантажівки!
І тут все залежить саме від вас.
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11.02.2023 10:07 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3990932.html Ні Спартанів, ні грошей... Сєруня, як тобі спиться, аферист?
https://ic.pics.livejournal.com/gorlis_gorsky/65672736/1950645/1950645_600.jpg
https://ic.pics.livejournal.com/gorlis_gorsky/65672736/1950864/1950864_600.jpg
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12.02.2023 10:06 Ответить
 
 