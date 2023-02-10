Бригада морської піхоти отримала вантажівки DAF і "Старлінки". ФОТО
Петро Порошенко з волонтерами ГО "Справа Громад" під час поїздки на південний фронт передав новоствореній бригаді морської піхоти 5 модифікованих вантажівок DAF, а також "Старлінки" та автомобільні шини.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
"Ми привезли 5 модифікованих DAFів. Вони всі різні. На деяких – тент для перевезення особового складу. На деяких встановлені зенітні установки ЗУ-23-2. Це сьогодні 100-ий автомобіль DAF. Це і військовий тягач, це і артилерійський тягач, це й тачанка. Для зеніток – набагато жорсткіша підвіска, більша вантажопідйомність і прохідність. І надійність, там шестициліндровий дизель, мінімум електроніки", – пояснив Порошенко.
Морпіхам привезли "Старлінки" для забезпечення зв’язку, а також шини на волонтерські бусіки і пікапи.
Будь ласка, зачекайте...
Був би головнокомандуючим у нас не ЗЄля-***, а хтось інший, за такого міністра оборони в ногах би катався і просив згоди.
100 лише одних повноприводних DAF !!!!
Цілий автопром!
УРОД!
Сяде! 👿
100 повноприводних грузових автівок - на цілий автозавод напіарився !
Є інфа що на відкатах від "Великого Будівництва"з 2019 го він мав пару міліардів долярів
І ми знову в дорогу, ха-ха, наша рутина, ага.
Я ось цілком звик до того, що кожні 10 днів у ЗСУ йде черговий вантаж у багато-багато мільйонів гривень, половину з яких оплачує Порошенко, а другу половину - ви. Я цілком звик до поїздок, але ніяк не можу повною мірою усвідомити ВАШ подвиг, адже це ви щотижня, незважаючи на всі зрозумілі проблеми, допомагаєте армії на мільйони гривень. Ця поїздка - 7 002 827 гривень. І так кожні 7-10 днів.
Я цілком звик до того, що ми часто передаємо пікапи, ми щоразу веземо генератори та багато десятків Старлінків, веземо сотні «болотних» покришок та тисячі хімічних грілок. Але ж десяток вантажівок Lelyand DAF кожну поїздку? ДЕСЯТОК ВАНТАЖІВОК! А… На цей раз - одинадцять.
5 вантажівок-«господарок», борти та каркас, тент - годиться для перевезення як особового складу, так і будь-якого вантажу.
4 вантажівки-«зенітки» - під установку ЗУ-23-2, а за рахунок жорсткої підвіски та продуманої конструкції ми отримуємо практично ідеальну мобільну вогневу точку.
1 вантажівка - машина керування для БПЛА «Посейдон». Тим, хто вже успішно наводить на цілі вдень та вночі, особливо вночі. Тепер їм це робити буде ще зручніше.
… і вишенька - для артилерії ще одна вантажівка-навантажувач, бо вручну вантажити палети снарядів для М777 довго та важко.
Рутинна передача десятка вантажівок, дожили! Але мало, блін (чи млинець?), армії потрібно в рази більше!
Щоразу, кожна поїздка - щиро дякують, щиро, але просять ще. Ще генератори, ще Старлінки, ще інструменти. Ще вантажівки!
І тут все залежить саме від вас.
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