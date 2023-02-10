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Бригада морської піхоти отримала вантажівки DAF і "Старлінки". ФОТО

Петро Порошенко з волонтерами ГО "Справа Громад" під час поїздки на південний фронт передав новоствореній бригаді морської піхоти 5 модифікованих вантажівок DAF, а також "Старлінки" та автомобільні шини.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Бригада морської піхоти отримала вантажівки DAF і Старлінки 01

"Ми привезли 5 модифікованих DAFів. Вони всі різні. На деяких – тент для перевезення особового складу. На деяких встановлені зенітні установки ЗУ-23-2. Це сьогодні 100-ий автомобіль DAF. Це і військовий тягач, це і артилерійський тягач, це й тачанка. Для зеніток – набагато жорсткіша підвіска, більша вантажопідйомність і прохідність. І надійність, там шестициліндровий дизель, мінімум електроніки", – пояснив Порошенко.

Бригада морської піхоти отримала вантажівки DAF і Старлінки 02

Морпіхам привезли "Старлінки" для забезпечення зв’язку, а також шини на волонтерські бусіки і пікапи.

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Топ коментарі
+33
а Порох все розвозить подарунки на фронт від свого фонду і "Справи Громад"...
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10.02.2023 18:46
+30
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10.02.2023 18:47
+24
не всiм же бути "баригами на кровi" як кагал-95 i його виборцi.
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10.02.2023 18:50
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а Порох все розвозить подарунки на фронт від свого фонду і "Справи Громад"...
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10.02.2023 18:46 Відповісти
Дякуємо, пане Президент!

Був би головнокомандуючим у нас не ЗЄля-***, а хтось інший, за такого міністра оборони в ногах би катався і просив згоди.

100 лише одних повноприводних DAF !!!!
Цілий автопром!
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10.02.2023 19:13 Відповісти
а ЗЄля-*** вчора знову волну на Мінськи гнало.
УРОД!
Сяде! 👿
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10.02.2023 19:16 Відповісти
...
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10.02.2023 19:19 Відповісти
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10.02.2023 18:47 Відповісти
''Порох'' знову опустив ''зелепузиків''!
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10.02.2023 18:48 Відповісти
А куди можна ще опустити лопущених "зелепізиків"? Вони на самому дні, хіба ще попробьувати пробити дно.
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10.02.2023 19:27 Відповісти
Вони стараються!
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11.02.2023 02:49 Відповісти
А Найзеленіший забацає сьогодні відосик. Во!
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10.02.2023 18:48 Відповісти
не всiм же бути "баригами на кровi" як кагал-95 i його виборцi.
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10.02.2023 18:50 Відповісти
Дякуємо, Петре Олексійовичу! Дякуємо, ГО "Справа Громад"! Слава Україні!
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10.02.2023 18:56 Відповісти
ну, конечно. убил двух братьев, своего и ермака, нажился на крови липецкой фабрики, сдал вальцману крым в минских соглашениях, а теперь пиарится
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10.02.2023 19:04 Відповісти
а ще збагатився в 80 разів та посадив 100000 патріотів у тюрми..
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10.02.2023 19:08 Відповісти
Піаріцца баріга на вайне
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10.02.2023 19:14 Відповісти
да уж!

100 повноприводних грузових автівок - на цілий автозавод напіарився !
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10.02.2023 19:44 Відповісти
Їх взагалі закуплено десь 180. Ще проходять апгрейд.
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10.02.2023 21:09 Відповісти
Так мальчік вчора катався по Європі, так гарно піарився на заслугах і крові наших ЗСУ, а ще обкакав "мінські" угоди, як це робив ще у далекому 2019 році, а тут реальні новини з фронту і знову Порошенко, а не Зеля і його молода воровита ригівськпа команда.
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10.02.2023 19:30 Відповісти
СКІЛЬКИ ВОВА ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВИТРАТИВ СВОЇХ ГРОШЕЙ НА ЗБРОЮ ДЛЯ ЗСУ З 24 ЛЮТОГО ?
Є інфа що на відкатах від "Великого Будівництва"з 2019 го він мав пару міліардів долярів
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10.02.2023 23:39 Відповісти
Де Зепідорасня хоть з чимось?
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11.02.2023 00:24 Відповісти
https://t.me/budem_bambit/2021 Бірюков/Гайдукевич, "Будем всех бамбить!"

І ми знову в дорогу, ха-ха, наша рутина, ага.
Я ось цілком звик до того, що кожні 10 днів у ЗСУ йде черговий вантаж у багато-багато мільйонів гривень, половину з яких оплачує Порошенко, а другу половину - ви. Я цілком звик до поїздок, але ніяк не можу повною мірою усвідомити ВАШ подвиг, адже це ви щотижня, незважаючи на всі зрозумілі проблеми, допомагаєте армії на мільйони гривень. Ця поїздка - 7 002 827 гривень. І так кожні 7-10 днів.
Я цілком звик до того, що ми часто передаємо пікапи, ми щоразу веземо генератори та багато десятків Старлінків, веземо сотні «болотних» покришок та тисячі хімічних грілок. Але ж десяток вантажівок Lelyand DAF кожну поїздку? ДЕСЯТОК ВАНТАЖІВОК! А… На цей раз - одинадцять.
5 вантажівок-«господарок», борти та каркас, тент - годиться для перевезення як особового складу, так і будь-якого вантажу.
4 вантажівки-«зенітки» - під установку ЗУ-23-2, а за рахунок жорсткої підвіски та продуманої конструкції ми отримуємо практично ідеальну мобільну вогневу точку.
1 вантажівка - машина керування для БПЛА «Посейдон». Тим, хто вже успішно наводить на цілі вдень та вночі, особливо вночі. Тепер їм це робити буде ще зручніше.
… і вишенька - для артилерії ще одна вантажівка-навантажувач, бо вручну вантажити палети снарядів для М777 довго та важко.
Рутинна передача десятка вантажівок, дожили! Але мало, блін (чи млинець?), армії потрібно в рази більше!
Щоразу, кожна поїздка - щиро дякують, щиро, але просять ще. Ще генератори, ще Старлінки, ще інструменти. Ще вантажівки!
І тут все залежить саме від вас.
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11.02.2023 10:07 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3990932.html Ні Спартанів, ні грошей... Сєруня, як тобі спиться, аферист?
https://ic.pics.livejournal.com/gorlis_gorsky/65672736/1950645/1950645_600.jpg
https://ic.pics.livejournal.com/gorlis_gorsky/65672736/1950864/1950864_600.jpg
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12.02.2023 10:06 Відповісти
 
 