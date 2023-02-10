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конфискация (583) приватизация (969) россия (92987) Шмыгаль Денис (2588)

Кабмин решил продавать конфискованные российские активы через аукционы

шмигаль

Правительство утвердило порядок использования средств Фонда ликвидации последствий вооруженной злости России.

Как сообщил Премьер-министр Денис Шмигаль, порядок определяет, в частности, вопрос использования средств на восстановление, отбор проектов и приоритетность восстановления объектов, прозрачность отчетности, передает Цензор.НЕТ.

"Кабинет Министров Украины также принял постановление, регулирующее продажу конфискованных российских активов и имущества, средства из которых являются одним из источников наполнения Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии РФ. По словам Дениса Шмыгаля, в госбюджете Украины уже есть 17 млрд грн, конфискованных у российских банков .

"Мы заморозили и конфисковали сотни объектов, принадлежавших российскому правительству или российским олигархам в Украине. Многие из этих объектов сейчас фактически простаивают. Правительство запустит открытую и абсолютно прозрачную продажу этого имущества. Это означает открытые аукционы, где украинский или иностранный бизнес может приобрести конфискованные объекты в собственность", — отметил Глава Правительства.

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Премьер-министр подчеркнул, что все средства от этой продажи будут направлены на восстановление Украины, энергосистемы, жилья людей, разминирование и "многие другие вещи, которые возвращают надежду на лучшее будущее".

Денис Шмигаль добавил, что аукционы по продажам будут проходить по тому же принципу, как и малая приватизация. Отвечать за них будет Фонд государственного имущества, таким образом, будет сохранен принцип открытости, прозрачности и конкуренции", - говорится в сообщении.
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першій переможець-беня
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10.02.2023 19:33 Ответить
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10.02.2023 19:48 Ответить
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10.02.2023 19:51 Ответить
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10.02.2023 19:34 Ответить
серлещ - типовий представник богомізбраного народу
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10.02.2023 21:44 Ответить
Забулися дописати "закриті"
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10.02.2023 20:07 Ответить
Ермак и Арахамия попались на грабеже гуманитарки для Запорожья

6 сентября 2022
14:50

Подконтрольная Киеву часть Запорожской области, включая областной центр Запорожье, объявлена Киевом прифронтовой зоной. Туда по линии помогающих Украине международных организаций отправляется гуманитарная помощь. Гуманитарка по факту разворовывается и перепродается в городе Запорожье через торговые сети «АТБ» и «Сiльпо».

Информацию о грабеже гуманитарки сообщил в соцсетях нардеп Евгений Шевченко, изгнанный в 2021 году из парламентской фракции «Слуга народа» за свою встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Как утверждает Шевченко - уроженец Запорожской области, - местные чиновники всего украли гуманитарной помощи в размере 22 морских контейнеров, 389 вагонов, 220 фур.

Как утверждает политик, за грабежом и перепродажей гуманитарки в супермаркетах стоят военный губернатор Запорожской области Александр Старух, заместитель Старуха Злата Некрасова, спикер горсовета Запорожья Анатолий Куртев, депутат Запорожского облсовета Виктор Щербина. Эти люди - всего лишь технические исполнители аферы с гуманитаркой на месте, говорит Шевченко. Реальные организаторы - в Киеве. Шевченко называет их имена: глава офиса президента Украины Андрей Ермак, заместитель Ермака - куратор Запорожья Кирилл Тимошенко, глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.
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10.02.2023 20:13 Ответить
Гей, редакція! Читайте, що друкуєте! Що це за "вооруженная злость России" така???
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10.02.2023 23:05 Ответить
Здається, що НА ЧАСІ налагоджувати суворий і відкритий ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ над всім добром, що має перейти з РФ до України. І щоби жоден папірець не "прилип" до корупційних долоней!
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10.02.2023 23:10 Ответить
 
 