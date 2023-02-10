Кабмин решил продавать конфискованные российские активы через аукционы
Правительство утвердило порядок использования средств Фонда ликвидации последствий вооруженной злости России.
Как сообщил Премьер-министр Денис Шмигаль, порядок определяет, в частности, вопрос использования средств на восстановление, отбор проектов и приоритетность восстановления объектов, прозрачность отчетности, передает Цензор.НЕТ.
"Кабинет Министров Украины также принял постановление, регулирующее продажу конфискованных российских активов и имущества, средства из которых являются одним из источников наполнения Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии РФ. По словам Дениса Шмыгаля, в госбюджете Украины уже есть 17 млрд грн, конфискованных у российских банков .
"Мы заморозили и конфисковали сотни объектов, принадлежавших российскому правительству или российским олигархам в Украине. Многие из этих объектов сейчас фактически простаивают. Правительство запустит открытую и абсолютно прозрачную продажу этого имущества. Это означает открытые аукционы, где украинский или иностранный бизнес может приобрести конфискованные объекты в собственность", — отметил Глава Правительства.
Премьер-министр подчеркнул, что все средства от этой продажи будут направлены на восстановление Украины, энергосистемы, жилья людей, разминирование и "многие другие вещи, которые возвращают надежду на лучшее будущее".
Денис Шмигаль добавил, что аукционы по продажам будут проходить по тому же принципу, как и малая приватизация. Отвечать за них будет Фонд государственного имущества, таким образом, будет сохранен принцип открытости, прозрачности и конкуренции", - говорится в сообщении.
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6 сентября 2022
14:50
Подконтрольная Киеву часть Запорожской области, включая областной центр Запорожье, объявлена Киевом прифронтовой зоной. Туда по линии помогающих Украине международных организаций отправляется гуманитарная помощь. Гуманитарка по факту разворовывается и перепродается в городе Запорожье через торговые сети «АТБ» и «Сiльпо».
Информацию о грабеже гуманитарки сообщил в соцсетях нардеп Евгений Шевченко, изгнанный в 2021 году из парламентской фракции «Слуга народа» за свою встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Как утверждает Шевченко - уроженец Запорожской области, - местные чиновники всего украли гуманитарной помощи в размере 22 морских контейнеров, 389 вагонов, 220 фур.
Как утверждает политик, за грабежом и перепродажей гуманитарки в супермаркетах стоят военный губернатор Запорожской области Александр Старух, заместитель Старуха Злата Некрасова, спикер горсовета Запорожья Анатолий Куртев, депутат Запорожского облсовета Виктор Щербина. Эти люди - всего лишь технические исполнители аферы с гуманитаркой на месте, говорит Шевченко. Реальные организаторы - в Киеве. Шевченко называет их имена: глава офиса президента Украины Андрей Ермак, заместитель Ермака - куратор Запорожья Кирилл Тимошенко, глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.