Кабмін вирішив продавати конфісковані російські активи через аукціони
Уряд затвердив порядок використання коштів Фонду ліквідації наслідків збройної агресії Росії.
Як повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, порядок визначає, зокрема, питання використання коштів на відбудову, відбір проектів і пріоритетність відновлення об’єктів, прозорість звітування, передає Цензор.НЕТ.
"Кабінет Міністрів України також ухвалив постанову, яка регулює продаж конфіскованих російських активів та майна, кошти з яких є одним із джерел наповнення Фонду ліквідації наслідків збройної агресії рф. За словами Дениса Шмигаля, у держбюджеті України вже є 17 млрд грн, конфіскованих у російських банків.
"Ми заморозили та конфіскували сотні об’єктів, які належали російському уряду або російським олігархам в Україні. Багато з цих об’єктів зараз фактично простоює. Уряд запустить відкритий та абсолютно прозорий продаж цього майна. Це означає відкриті аукціони, де український чи іноземний бізнес може придбати у власність конфісковані об’єкти", — відзначив Глава Уряду.
Прем’єр-міністр підкреслив, що всі кошти від цього продажу будуть спрямовані на відновлення України, енергосистеми, житла людей, розмінування і "багато інших речей, які повертають надію на краще майбутнє".
Денис Шмигаль додав, що аукціони з продажу будуть проходити за тим самим принципом, як і мала приватизація. Відповідати за них буде Фонд державного майна, таким чином буде збережено принцип відкритості, прозорості та конкуренції", - йдеться у повідомленні.
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6 сентября 2022
14:50
Подконтрольная Киеву часть Запорожской области, включая областной центр Запорожье, объявлена Киевом прифронтовой зоной. Туда по линии помогающих Украине международных организаций отправляется гуманитарная помощь. Гуманитарка по факту разворовывается и перепродается в городе Запорожье через торговые сети «АТБ» и «Сiльпо».
Информацию о грабеже гуманитарки сообщил в соцсетях нардеп Евгений Шевченко, изгнанный в 2021 году из парламентской фракции «Слуга народа» за свою встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Как утверждает Шевченко - уроженец Запорожской области, - местные чиновники всего украли гуманитарной помощи в размере 22 морских контейнеров, 389 вагонов, 220 фур.
Как утверждает политик, за грабежом и перепродажей гуманитарки в супермаркетах стоят военный губернатор Запорожской области Александр Старух, заместитель Старуха Злата Некрасова, спикер горсовета Запорожья Анатолий Куртев, депутат Запорожского облсовета Виктор Щербина. Эти люди - всего лишь технические исполнители аферы с гуманитаркой на месте, говорит Шевченко. Реальные организаторы - в Киеве. Шевченко называет их имена: глава офиса президента Украины Андрей Ермак, заместитель Ермака - куратор Запорожья Кирилл Тимошенко, глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.