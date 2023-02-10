Кабмін вирішив продавати конфісковані російські активи через аукціони

Уряд затвердив порядок використання коштів Фонду ліквідації наслідків збройної агресії Росії.

Як повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, порядок визначає, зокрема, питання використання коштів на відбудову, відбір проектів і пріоритетність відновлення об’єктів, прозорість звітування, передає Цензор.НЕТ.

"Кабінет Міністрів України також ухвалив постанову, яка регулює продаж конфіскованих російських активів та майна, кошти з яких є одним із джерел наповнення Фонду ліквідації наслідків збройної агресії рф. За словами Дениса Шмигаля, у держбюджеті України вже є 17 млрд грн, конфіскованих у російських банків.

"Ми заморозили та конфіскували сотні об’єктів, які належали російському уряду або російським олігархам в Україні. Багато з цих об’єктів зараз фактично простоює. Уряд запустить відкритий та абсолютно прозорий продаж цього майна. Це означає відкриті аукціони, де український чи іноземний бізнес може придбати у власність конфісковані об’єкти", — відзначив Глава Уряду.

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Прем’єр-міністр підкреслив, що всі кошти від цього продажу будуть спрямовані на відновлення України, енергосистеми, житла людей, розмінування і "багато інших речей, які повертають надію на краще майбутнє".

Денис Шмигаль додав, що аукціони з продажу будуть проходити за тим самим принципом, як і мала приватизація. Відповідати за них буде Фонд державного майна, таким чином буде збережено принцип відкритості, прозорості та конкуренції", - йдеться у повідомленні.