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конфіскація (804) приватизація (1649) росія (63552) Денис Шмигаль (4393)

Кабмін вирішив продавати конфісковані російські активи через аукціони

шмигаль

Уряд затвердив порядок використання коштів Фонду ліквідації наслідків збройної агресії Росії.

Як повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, порядок визначає, зокрема, питання використання коштів на відбудову, відбір проектів і пріоритетність відновлення об’єктів, прозорість звітування, передає Цензор.НЕТ.

"Кабінет Міністрів України також ухвалив постанову, яка регулює продаж конфіскованих російських активів та майна, кошти з яких є одним із джерел наповнення Фонду ліквідації наслідків збройної агресії рф. За словами Дениса Шмигаля, у держбюджеті України вже є 17 млрд грн, конфіскованих у російських банків.

"Ми заморозили та конфіскували сотні об’єктів, які належали російському уряду або російським олігархам в Україні. Багато з цих об’єктів зараз фактично простоює. Уряд запустить відкритий та абсолютно прозорий продаж цього майна. Це означає відкриті аукціони, де український чи іноземний бізнес може придбати у власність конфісковані об’єкти", — відзначив Глава Уряду.

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Прем’єр-міністр підкреслив, що всі кошти від цього продажу будуть спрямовані на відновлення України, енергосистеми, житла людей, розмінування і "багато інших речей, які повертають надію на краще майбутнє".

Денис Шмигаль додав, що аукціони з продажу будуть проходити за тим самим принципом, як і мала приватизація. Відповідати за них буде Фонд державного майна, таким чином буде збережено принцип відкритості, прозорості та конкуренції", - йдеться у повідомленні.

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першій переможець-беня
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10.02.2023 19:33 Відповісти
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10.02.2023 19:48 Відповісти
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10.02.2023 19:51 Відповісти
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10.02.2023 19:34 Відповісти
серлещ - типовий представник богомізбраного народу
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10.02.2023 21:44 Відповісти
Забулися дописати "закриті"
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10.02.2023 20:07 Відповісти
Ермак и Арахамия попались на грабеже гуманитарки для Запорожья

6 сентября 2022
14:50

Подконтрольная Киеву часть Запорожской области, включая областной центр Запорожье, объявлена Киевом прифронтовой зоной. Туда по линии помогающих Украине международных организаций отправляется гуманитарная помощь. Гуманитарка по факту разворовывается и перепродается в городе Запорожье через торговые сети «АТБ» и «Сiльпо».

Информацию о грабеже гуманитарки сообщил в соцсетях нардеп Евгений Шевченко, изгнанный в 2021 году из парламентской фракции «Слуга народа» за свою встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Как утверждает Шевченко - уроженец Запорожской области, - местные чиновники всего украли гуманитарной помощи в размере 22 морских контейнеров, 389 вагонов, 220 фур.

Как утверждает политик, за грабежом и перепродажей гуманитарки в супермаркетах стоят военный губернатор Запорожской области Александр Старух, заместитель Старуха Злата Некрасова, спикер горсовета Запорожья Анатолий Куртев, депутат Запорожского облсовета Виктор Щербина. Эти люди - всего лишь технические исполнители аферы с гуманитаркой на месте, говорит Шевченко. Реальные организаторы - в Киеве. Шевченко называет их имена: глава офиса президента Украины Андрей Ермак, заместитель Ермака - куратор Запорожья Кирилл Тимошенко, глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.
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10.02.2023 20:13 Відповісти
Гей, редакція! Читайте, що друкуєте! Що це за "вооруженная злость России" така???
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10.02.2023 23:05 Відповісти
Здається, що НА ЧАСІ налагоджувати суворий і відкритий ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ над всім добром, що має перейти з РФ до України. І щоби жоден папірець не "прилип" до корупційних долоней!
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10.02.2023 23:10 Відповісти
 
 