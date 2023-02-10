Самая сложная ситуация со светом – в Харьковской и Хмельницкой областях, - Укрэнерго

Из-за сегодняшней ракетной атаки самая сложная ситуация со светом остается в Харьковской и Хмельницкой областях, над восстановлением поврежденных объектов генерации там уже работают энергетики.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает НЭК "Укрэнерго" в телеграм-канале.

"Мы подверглись атаке дронами-камикадзе, ракетами С-300, и в конце концов утром началась массированная ракетная атака. Масштаб повреждений значителен: россияне смогли повредить несколько тепловых и гидроэлектростанций. Сегодняшняя атака скорректировала наши планы по восстановлению генерации, но вместе с тем катастрофы снова не произошло. Россиянам в четырнадцатый раз не удалось достичь своих целей", – сказал председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

По его словам, в Харькове "Укрэнерго" планирует в течение выходных возобновить работу некоторых поврежденных энергообъектов. Критическая инфраструктура города заживлена. Энергетики работают над тем, чтобы в городе ситуация с отключениями приближалась к той ситуации, которая есть по стране, но на это нужно определенное время.

Кудрицкий объяснил, что "Укрэнерго" следует оценить масштаб разрушений, прежде чем говорить, когда удастся исправить ситуацию в Хмельницкой области. Кроме того, компания работает над возобновлением энергообъектов вокруг Одессы.

"Нам еще предстоит поработать над полным восстановлением объектов вокруг Одессы, обеспечивающих питание города и Одесского района. Но ситуация уже улучшилась, если мы сравним с тем, что было в субботу и воскресенье. Было анонсировано, что местное облэнерго уже тестирует плановые графики" отключений", - добавил председатель правления "Укрэнерго".

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