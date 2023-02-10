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День без отключения света отменен из-за российской атаки, - "Укрэнерго"

світло

В энергосистеме наблюдается значительный дефицит.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрэнерго", передает Цензор.НЕТ.

"Энергосистема Украины подверглась сегодня 14-му массированному ракетному удару и ночью – 16-й атаке вражескими БПЛА. Основной целью россии снова были электростанции и объекты высоковольтной сети. География поражений – восточные, западные и южные регионы Украины. Самая сложная ситуация на данный момент в Харьковской области. Сейчас там продолжаются аварийные отключения. Сетевые ограничения из-за атаки действуют на Хмельнитчине, а также сохраняются в Одесской и Киевской областях", - говорится в сообщении.

В настоящее время наблюдается значительный дефицит в энергосистеме.

"Ремонтные бригады "Укрэнерго" уже занимаются ликвидацией последствий прилетов и приступают к аварийно-восстановительным работам. В других регионах постепенно покрытие потребления возвращается в пределы определенных лимитов.

Читайте также: Есть попадание в объекты энергетики в шести областях, самая плохая ситуация в Запорожской, Харьковской и Хмельницкой областях, - Галущенко

Обнародованный ранее график проведения измерений фактического потребления электроэнергии отменен. О новом расписании проведения измерений и необходимого для этого снятия ограничений потребления будет сообщено дополнительно", - отметили в компании.

Ранее сообщалось, что в каждом регионе Украины на один день отменят графики отключения света. Будут проводить измерения почасовой активной электрической нагрузки.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Есть попадание на нескольких объектах высоковольтной инфраструктуры, что привело к перебоям, - "Укрэнерго"
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Топ комментарии
+12
Как неожиданно. Никогда такого небыло и опять похвастались что не будет отключений и на следующий день рашисты бомбят тренсформаторы и електростанции. Может нужно было вам заткнуться и не хвастаться
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10.02.2023 14:01
+10
Ну то може на четвертий чи який там місяць масованих ракетних обстрілів енергетичних об'єктів якась **** з укренерго здогадається провести паралелі ***** між виєбонами про "уже всьо пачінілі" і обстрілами наступного дня? ****, кожен же раз одне й те саме, маму вашу укренергетичну ***!
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10.02.2023 14:05
+6
Я гадаю, що стан енергосистеми під час війни взагалі повинен бути таємницею, а не ******* з кожної праски про її покращення/погіршення.
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10.02.2023 14:24
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Как неожиданно. Никогда такого небыло и опять похвастались что не будет отключений и на следующий день рашисты бомбят тренсформаторы и електростанции. Может нужно было вам заткнуться и не хвастаться
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10.02.2023 14:01 Ответить
Ну то може на четвертий чи який там місяць масованих ракетних обстрілів енергетичних об'єктів якась **** з укренерго здогадається провести паралелі ***** між виєбонами про "уже всьо пачінілі" і обстрілами наступного дня? ****, кожен же раз одне й те саме, маму вашу укренергетичну ***!
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10.02.2023 14:05 Ответить
Ви трохи не в темі. Сьогодні мали не відключати лише Волинь і Київщину для замірів, скільки області використовують електрики за добу. В інші дні ще якісь області.
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10.02.2023 14:23 Ответить
Я трохи не в темі?
Мені вчора привиділося пафосне повідомлення про то шо "генерація дозволяє не відключати е/е в день у Києві"?
Задовбали ці упирі! Нікому не цікаве їх вибовкування в поцмережах державних таємниць під час війни! Нормальні люди мали б розуміти, що треба нить, нить і ще раз нить, як все хріново! І так аж до кінця війни - називається ДЕЗИНФОРМАЦІЯ ВОРОГА. А що роблять ці ************?
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10.02.2023 14:28 Ответить
Я гадаю, що стан енергосистеми під час війни взагалі повинен бути таємницею, а не ******* з кожної праски про її покращення/погіршення.
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10.02.2023 14:24 Ответить
а этого дня в ближайшее время и не будет,
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10.02.2023 15:17 Ответить
Побольше надо бы трындеть про без отключения света.
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10.02.2023 15:20 Ответить
Побольше надо было трындеть про без отключения света.
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10.02.2023 15:21 Ответить
интересно...в киеве есть или бывает горячая вода...центр неньки без гор.воды уже год...а и не пошел бы этот киев с его эл.плитами кобыле на...ещё их кормить,не дохрена ли...
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10.02.2023 16:08 Ответить
 
 