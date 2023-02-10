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обстріл (27045) енергетика (2479) електроенергія (6006) Укренерго (2578)

День без відключення світла скасовано через російську атаку, - "Укренерго"

світло

В енергосистемі наразі спостерігається значний дефіцит.

Про це повідомили у пресслужбі "Укренерго", передає Цензор.НЕТ.

​​"Енергосистема України зазнала сьогодні 14-го масованого ракетного удару та вночі – 16-ї атаки ворожими БПЛА. Основною ціллю росії знову були електростанції та об’єкти високовольтної мережі. Географія уражень – східні, західні і південні регіони України. Найбільш складна ситуація наразі на Харківщині. Зараз там тривають аварійні відключення. Мережеві обмеження через атаку діють на Хмельниччині, а також зберігаються на Одещині та Київщині", - йдеться в повідомленні.

Наразі спостерігається значний дефіцит в енергосистемі.

"Ремонтні бригади "Укренерго" вже займаються ліквідацією наслідків прильотів та розпочинають аварійно-відновлювальні роботи. В інших регіонах поступово покриття споживання повертається в межі визначених лімітів.

Оприлюднений раніше графік проведення вимірів фактичного споживання електроенергії наразі скасовано. Про новий розклад проведення вимірів та необхідного для цього зняття обмежень споживання буде повідомлено додатково", - зазначили в компанії.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у кожному регіоні України на один день скасують графіки відключення світла. Проводитимуться виміри погодинного активного електричного навантаження.

Також читайте: Є влучання на декількох об’єктах високовольтної інфраструктури, що призвело до перебоїв, - "Укренерго"

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Топ коментарі
+12
Как неожиданно. Никогда такого небыло и опять похвастались что не будет отключений и на следующий день рашисты бомбят тренсформаторы и електростанции. Может нужно было вам заткнуться и не хвастаться
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10.02.2023 14:01
+10
Ну то може на четвертий чи який там місяць масованих ракетних обстрілів енергетичних об'єктів якась **** з укренерго здогадається провести паралелі ***** між виєбонами про "уже всьо пачінілі" і обстрілами наступного дня? ****, кожен же раз одне й те саме, маму вашу укренергетичну ***!
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10.02.2023 14:05
+6
Я гадаю, що стан енергосистеми під час війни взагалі повинен бути таємницею, а не ******* з кожної праски про її покращення/погіршення.
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10.02.2023 14:24
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Как неожиданно. Никогда такого небыло и опять похвастались что не будет отключений и на следующий день рашисты бомбят тренсформаторы и електростанции. Может нужно было вам заткнуться и не хвастаться
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10.02.2023 14:01 Відповісти
Ну то може на четвертий чи який там місяць масованих ракетних обстрілів енергетичних об'єктів якась **** з укренерго здогадається провести паралелі ***** між виєбонами про "уже всьо пачінілі" і обстрілами наступного дня? ****, кожен же раз одне й те саме, маму вашу укренергетичну ***!
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10.02.2023 14:05 Відповісти
Ви трохи не в темі. Сьогодні мали не відключати лише Волинь і Київщину для замірів, скільки області використовують електрики за добу. В інші дні ще якісь області.
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10.02.2023 14:23 Відповісти
Я трохи не в темі?
Мені вчора привиділося пафосне повідомлення про то шо "генерація дозволяє не відключати е/е в день у Києві"?
Задовбали ці упирі! Нікому не цікаве їх вибовкування в поцмережах державних таємниць під час війни! Нормальні люди мали б розуміти, що треба нить, нить і ще раз нить, як все хріново! І так аж до кінця війни - називається ДЕЗИНФОРМАЦІЯ ВОРОГА. А що роблять ці ************?
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10.02.2023 14:28 Відповісти
Я гадаю, що стан енергосистеми під час війни взагалі повинен бути таємницею, а не ******* з кожної праски про її покращення/погіршення.
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10.02.2023 14:24 Відповісти
а этого дня в ближайшее время и не будет,
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10.02.2023 15:17 Відповісти
Побольше надо бы трындеть про без отключения света.
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10.02.2023 15:20 Відповісти
Побольше надо было трындеть про без отключения света.
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10.02.2023 15:21 Відповісти
интересно...в киеве есть или бывает горячая вода...центр неньки без гор.воды уже год...а и не пошел бы этот киев с его эл.плитами кобыле на...ещё их кормить,не дохрена ли...
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10.02.2023 16:08 Відповісти
 
 