День без відключення світла скасовано через російську атаку, - "Укренерго"
В енергосистемі наразі спостерігається значний дефіцит.
Про це повідомили у пресслужбі "Укренерго", передає Цензор.НЕТ.
"Енергосистема України зазнала сьогодні 14-го масованого ракетного удару та вночі – 16-ї атаки ворожими БПЛА. Основною ціллю росії знову були електростанції та об’єкти високовольтної мережі. Географія уражень – східні, західні і південні регіони України. Найбільш складна ситуація наразі на Харківщині. Зараз там тривають аварійні відключення. Мережеві обмеження через атаку діють на Хмельниччині, а також зберігаються на Одещині та Київщині", - йдеться в повідомленні.
Наразі спостерігається значний дефіцит в енергосистемі.
"Ремонтні бригади "Укренерго" вже займаються ліквідацією наслідків прильотів та розпочинають аварійно-відновлювальні роботи. В інших регіонах поступово покриття споживання повертається в межі визначених лімітів.
Оприлюднений раніше графік проведення вимірів фактичного споживання електроенергії наразі скасовано. Про новий розклад проведення вимірів та необхідного для цього зняття обмежень споживання буде повідомлено додатково", - зазначили в компанії.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у кожному регіоні України на один день скасують графіки відключення світла. Проводитимуться виміри погодинного активного електричного навантаження.
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Мені вчора привиділося пафосне повідомлення про то шо "генерація дозволяє не відключати е/е в день у Києві"?
Задовбали ці упирі! Нікому не цікаве їх вибовкування в поцмережах державних таємниць під час війни! Нормальні люди мали б розуміти, що треба нить, нить і ще раз нить, як все хріново! І так аж до кінця війни - називається ДЕЗИНФОРМАЦІЯ ВОРОГА. А що роблять ці ************?