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Новости Помощь Украине
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самолет (3551) Словакия (907)

Словакия начинает переговоры о передаче Украине МиГ-29, – премьер Гегер

літак,словаччина,міг29

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите в Брюсселе официально попросил Словакию о передаче истребителей МиГ-29. Теперь Словакия начнет переговоры с Еврокомиссией о возмещении этой военной помощи.

Об этом заявил журналистам премьер-министр страны Эдуард Гегер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По его словам, предстоят предметные переговоры о том, как может состояться передача самолетов. Причем, переговоры будут идти и с Украиной, и с Еврокомиссией, и с ответственными ведомствами самой Словакии, которые должны определить юридическую процедуру.

Гегер отметил, что эти истребители давно не используются, запчастей на них у Словакии нет, а их ремонтом раньше занимались российские специалисты.

"Украина ни на кого не нападает, а обороняется. Словакия хочет помочь и будет помогать Украине, пока я премьер-министр", - заявил Гегер.

Также читайте: Словакия сделает все возможное, чтобы передать Украине свои истребители МиГ-29, - премьер Хегер

Министр обороны Словакии Ярослав Надь, в свою очередь, добавил, что Украине эти самолеты сейчас остро нужны.

"Мы больше не можем использовать эти машины, поэтому давайте разместим их там, где они могут спасти человеческие жизни. И мы все равно вернем часть денег. Но решение еще не принято", – заявил министр.

Также Надь сообщил, что словацкое правительство рассматривает возможность передачи Украине еще тяжелой наземной техники.

Также читайте: Словакия и Чехия готовы передать Украине танки Leopard, - FAZ

Напоминаем, о своих намерениях передать Украине советские истребители МиГ-29 власти Словакии заявили еще в прошлом году. Однако дальше слов дело не продвинулось. В августе 2022 года эти самолеты окончательно сняли с боевого дежурства и в очередной раз заявили о желании передать их Украине. Словакия хочет получить деньги от Европейского Союза или боевую технику от НАТО.
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Топ комментарии
+11
Отличная новость, словацкие Миги-29 еще в августе 22го года летали, т.е. состояние нормальное.
Модернизация там проведена, они явно лучше, чем те Миги-29, что есть у нас, т.е. пригодятся еще как. Еще бы польские Миг-29 получить пару десятков и как раз под весеннее контрнаступление ВСУ было бы усиление авиации.
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10.02.2023 21:16
+9
Дело не в самих МиГах, а в системе наведения подвешиваемых на них ракетах воздух-воздух. Опыт войны подсказывает, что Украина может подвесить на них что угодно. В том числе и ракеты предназначенные для вооружения F-35. И какая мишень МиГ если он вылетел на перехват крылатых ракет?
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10.02.2023 21:20
+3
F16 вже мали надати а вони про срані МІГ29 досі "ведуть консультації ".... хоча звісно краще ніж нічого.
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10.02.2023 21:59
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как то без твоих "советов" - занимайся котиками!
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10.02.2023 21:14 Ответить
Дело не в самих МиГах, а в системе наведения подвешиваемых на них ракетах воздух-воздух. Опыт войны подсказывает, что Украина может подвесить на них что угодно. В том числе и ракеты предназначенные для вооружения F-35. И какая мишень МиГ если он вылетел на перехват крылатых ракет?
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10.02.2023 21:20 Ответить
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10.02.2023 21:45 Ответить
Отличная новость, словацкие Миги-29 еще в августе 22го года летали, т.е. состояние нормальное.
Модернизация там проведена, они явно лучше, чем те Миги-29, что есть у нас, т.е. пригодятся еще как. Еще бы польские Миг-29 получить пару десятков и как раз под весеннее контрнаступление ВСУ было бы усиление авиации.
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10.02.2023 21:16 Ответить
а вообще желательно МиГ-29 - 60 шт., Су-27-60 шт, и Ми-24-60 шт. получить от мира
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10.02.2023 21:21 Ответить
Ці апарати модернізовувала кацапи близько 20 років тому, судячи з усього вони не можуть нести західну зброю і поступаються ******** су35. Це те, що можна прочитати в мережі. Це хіба як засіб ППО проти крилатих ракет, це моя така думка.
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10.02.2023 21:27 Ответить
В середине 2000-х годов Братислава заказала их модернизацию путём кооперации западных компаний и российского "МиГ". Ею предполагалось провести капитальный ремонт, продление ресурса и изменение некоторых систем. Общая сумма контракта, подписанного в 2004 году, составила 74,2 млн долларов за модернизацию 12 самолетов.
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10.02.2023 22:06 Ответить
https://www.unian.net/war/mig-29as-ot-slovakii-chem-on-otlichaetsya-ot-ukrainskogo-istrebitelya-novosti-vtorzheniya-rossii-na-ukrainu-11896440.html
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10.02.2023 22:10 Ответить
Хорошая фамилия, почти как у меня.
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10.02.2023 21:27 Ответить
F16 вже мали надати а вони про срані МІГ29 досі "ведуть консультації ".... хоча звісно краще ніж нічого.
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10.02.2023 21:59 Ответить
Ніхто не мав нічого надавати!

Нам головне не сцяти... і не ******* ....
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11.02.2023 06:06 Ответить
Мали. МАЮТЬ С#КА! Будапешскій меморандум був - був . Й не треба пи#деть що там якогось підпису чи ратифікації "не вистачає" - тут я з Вами згоден. Мужності у деяких з ЄС не вистачає!
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11.02.2023 09:26 Ответить
Давайте перенесем эти переговоры на следующий год, а лучше на следующий век. Куда нам спешить?
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10.02.2023 23:32 Ответить
 
 