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літак (2853) Словаччина (1016) Геґер Едуард (26)

Словаччина починає переговори про передачу Україні МіГ-29, – прем’єр Геґер

літак,словаччина,міг29

Президент України Володимир Зеленський на саміті в Брюсселі офіційно попросив Словаччину про передачу винищувачів МіГ-29. Тепер Словаччина почне переговори з Єврокомісією про відшкодування цієї військової допомоги.

Про це заявив журналістам прем'єр-міністр країни Едуард Геґер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За його словами, попереду предметні переговори про те, як може відбутися передача літаків. Причому переговори йтимуть і з Україною, і з Єврокомісією, і з відповідальними відомствами самої Словаччини, які повинні визначити юридичну процедуру.

Геґер зазначив, що ці винищувачі давно не використовуються, запчастин на них у Словаччини немає, а їх ремонтом раніше займалися російські фахівці.

"Україна ні на кого не нападає, а обороняється. Словаччина хоче допомогти і буде допомагати Україні, поки я прем'єр-міністр", — заявив Геґер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Питання передачі Словаччиною Україні літаків МіГ-29 обговорюється, - міністр оборони Надь

Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь у свою чергу додав, що Україні ці літаки зараз гостро потрібні.

"Ми більше не можемо використовувати ці машини, тому давайте розмістимо їх там, де вони можуть врятувати людські життя. І ми все одно повернемо частину грошей. Але рішення ще не ухвалено", – заявив міністр.

Також Надь повідомив, що словацький уряд розглядає можливість передачі Україні ще й важкої наземної техніки.

Також читайте: Словаччина готова надати Україні танки Т-72, якщо отримає Leopard чи інші західні моделі на заміну, - міністр оборони Надь

Нагадуємо, про свої наміри передати Україні радянські винищувачі МіГ-29 влада Словаччини заявила ще минулого року. Однак далі слів справа  не просунулася. У серпні 2022 року ці літаки остаточно зняли з бойового чергування і вкотре заявили про бажання передати їх Україні. Натомість Словаччина хоче отримати гроші від Європейського Союзу або бойову техніку від НАТО.

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Топ коментарі
+11
Отличная новость, словацкие Миги-29 еще в августе 22го года летали, т.е. состояние нормальное.
Модернизация там проведена, они явно лучше, чем те Миги-29, что есть у нас, т.е. пригодятся еще как. Еще бы польские Миг-29 получить пару десятков и как раз под весеннее контрнаступление ВСУ было бы усиление авиации.
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10.02.2023 21:16
+9
Дело не в самих МиГах, а в системе наведения подвешиваемых на них ракетах воздух-воздух. Опыт войны подсказывает, что Украина может подвесить на них что угодно. В том числе и ракеты предназначенные для вооружения F-35. И какая мишень МиГ если он вылетел на перехват крылатых ракет?
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10.02.2023 21:20
+3
F16 вже мали надати а вони про срані МІГ29 досі "ведуть консультації ".... хоча звісно краще ніж нічого.
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10.02.2023 21:59
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как то без твоих "советов" - занимайся котиками!
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10.02.2023 21:14 Відповісти
Дело не в самих МиГах, а в системе наведения подвешиваемых на них ракетах воздух-воздух. Опыт войны подсказывает, что Украина может подвесить на них что угодно. В том числе и ракеты предназначенные для вооружения F-35. И какая мишень МиГ если он вылетел на перехват крылатых ракет?
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10.02.2023 21:20 Відповісти
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10.02.2023 21:45 Відповісти
Отличная новость, словацкие Миги-29 еще в августе 22го года летали, т.е. состояние нормальное.
Модернизация там проведена, они явно лучше, чем те Миги-29, что есть у нас, т.е. пригодятся еще как. Еще бы польские Миг-29 получить пару десятков и как раз под весеннее контрнаступление ВСУ было бы усиление авиации.
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10.02.2023 21:16 Відповісти
а вообще желательно МиГ-29 - 60 шт., Су-27-60 шт, и Ми-24-60 шт. получить от мира
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10.02.2023 21:21 Відповісти
Ці апарати модернізовувала кацапи близько 20 років тому, судячи з усього вони не можуть нести західну зброю і поступаються ******** су35. Це те, що можна прочитати в мережі. Це хіба як засіб ППО проти крилатих ракет, це моя така думка.
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10.02.2023 21:27 Відповісти
В середине 2000-х годов Братислава заказала их модернизацию путём кооперации западных компаний и российского "МиГ". Ею предполагалось провести капитальный ремонт, продление ресурса и изменение некоторых систем. Общая сумма контракта, подписанного в 2004 году, составила 74,2 млн долларов за модернизацию 12 самолетов.
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10.02.2023 22:06 Відповісти
https://www.unian.net/war/mig-29as-ot-slovakii-chem-on-otlichaetsya-ot-ukrainskogo-istrebitelya-novosti-vtorzheniya-rossii-na-ukrainu-11896440.html
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10.02.2023 22:10 Відповісти
Хорошая фамилия, почти как у меня.
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10.02.2023 21:27 Відповісти
F16 вже мали надати а вони про срані МІГ29 досі "ведуть консультації ".... хоча звісно краще ніж нічого.
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10.02.2023 21:59 Відповісти
Ніхто не мав нічого надавати!

Нам головне не сцяти... і не ******* ....
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11.02.2023 06:06 Відповісти
Мали. МАЮТЬ С#КА! Будапешскій меморандум був - був . Й не треба пи#деть що там якогось підпису чи ратифікації "не вистачає" - тут я з Вами згоден. Мужності у деяких з ЄС не вистачає!
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11.02.2023 09:26 Відповісти
Давайте перенесем эти переговоры на следующий год, а лучше на следующий век. Куда нам спешить?
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10.02.2023 23:32 Відповісти
 
 