Словаччина починає переговори про передачу Україні МіГ-29, – прем’єр Геґер
Президент України Володимир Зеленський на саміті в Брюсселі офіційно попросив Словаччину про передачу винищувачів МіГ-29. Тепер Словаччина почне переговори з Єврокомісією про відшкодування цієї військової допомоги.
Про це заявив журналістам прем'єр-міністр країни Едуард Геґер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
За його словами, попереду предметні переговори про те, як може відбутися передача літаків. Причому переговори йтимуть і з Україною, і з Єврокомісією, і з відповідальними відомствами самої Словаччини, які повинні визначити юридичну процедуру.
Геґер зазначив, що ці винищувачі давно не використовуються, запчастин на них у Словаччини немає, а їх ремонтом раніше займалися російські фахівці.
"Україна ні на кого не нападає, а обороняється. Словаччина хоче допомогти і буде допомагати Україні, поки я прем'єр-міністр", — заявив Геґер.
Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь у свою чергу додав, що Україні ці літаки зараз гостро потрібні.
"Ми більше не можемо використовувати ці машини, тому давайте розмістимо їх там, де вони можуть врятувати людські життя. І ми все одно повернемо частину грошей. Але рішення ще не ухвалено", – заявив міністр.
Також Надь повідомив, що словацький уряд розглядає можливість передачі Україні ще й важкої наземної техніки.
Нагадуємо, про свої наміри передати Україні радянські винищувачі МіГ-29 влада Словаччини заявила ще минулого року. Однак далі слів справа не просунулася. У серпні 2022 року ці літаки остаточно зняли з бойового чергування і вкотре заявили про бажання передати їх Україні. Натомість Словаччина хоче отримати гроші від Європейського Союзу або бойову техніку від НАТО.
Будь ласка, зачекайте...
Модернизация там проведена, они явно лучше, чем те Миги-29, что есть у нас, т.е. пригодятся еще как. Еще бы польские Миг-29 получить пару десятков и как раз под весеннее контрнаступление ВСУ было бы усиление авиации.
Нам головне не сцяти... і не ******* ....