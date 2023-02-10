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Новости Агрессия России против Украины Война
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россия (93011) Кулеба Дмитрий (2880)

Кулеба анонсировал "большие события" в годовщину вторжения: "Россия это запомнит"

кулеба

23 и 24 февраля в ООН и по всему миру состоятся "великие события", посвященные обсуждению агрессии России против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил в интервью министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Отвечая на вопрос о возможности исключения России из Совбеза ООН, Кулеба сказал, что этот процесс неизбежно затянется, но 23 и 24 февраля в Нью-Йорке пройдут "великие события" и эти два дня будут посвящены исключительно агрессии России и будущей победе Украины.

Министр также отметил, что в эти дни весь мир будет "работать в правильном направлении".

"Будет много важных политических сигналов, будут решения по санкциям, оружию, будут символы единства, и это будет происходить на всех уровнях. Скажу так: Россия запомнит, как мир отметит годовщину ее полномасштабной агрессии против Украины", - сказал Кулеба.

Читайте также: Россия обречена, у Украины будет еще больше оружия и поддержки, - Кулеба
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Топ комментарии
+27
Год назад обсуждались шашлычки на майские. Мы не идиоты, и это точно помним.
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10.02.2023 22:54
+17
Яйця по 300?
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10.02.2023 22:52
+16
как надоело это вечное хвастливое балабольство....сделайте, потом трындите.
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10.02.2023 23:29
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Яйця по 300?
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10.02.2023 22:52 Ответить
А SpaceX провела историческое испытание самой мощной ракеты в мире.
"9 февраля на своей базе в Техасе компания SpaceX провела историческое испытание работоспособности двигателей самой мощной ракеты-носителя в мире - Super Heavy.
На сегодняшний день самой мощной ракетой в мире считается ракета NASA под названием Space Launch System, которая еще в ноябре прошлого года впервые полетела в космос и помогла отправится к Луне космическому кораблю Orion. Но согласно техническим данным ракета от SpaceX мощнее ракеты NASA в 2 раза."
Привет Рогозину, с осколком в заднице..
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10.02.2023 23:10 Ответить
Я так розумію, що нам це дуже допоможе.....
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11.02.2023 10:41 Ответить
Конечно, это ещё один гвоздь, забитый в гроб узурпатора, и окончательно закидывает его на задние планы в конкурентной борьбе на космическом поприще.. )
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11.02.2023 10:49 Ответить
Год назад обсуждались шашлычки на майские. Мы не идиоты, и это точно помним.
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10.02.2023 22:54 Ответить
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11.02.2023 00:42 Ответить
Так, ми пам'ятаємо кожен "зелений" висєр. Врешті решт, він вилився нам у дуже дорогу ціну. Адже людське життя важко переоцінити. Це на московіі воно нічого не варте. Але Украіна--не московія; цього ніяк "зелені" не затямлять.
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11.02.2023 09:44 Ответить
Уся "зелена" політика, це---бла-бла-бла, притому ще не на користь Украіні.
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11.02.2023 09:38 Ответить
В оон выразят крупнейшую озабоченность в истории этой организации?
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10.02.2023 22:56 Ответить
Запустять повітряну кулю із написом We are concerned
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10.02.2023 23:45 Ответить
Снесём Эрмитаж к ******матери...🙃...
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10.02.2023 23:00 Ответить
зачем ? или хочешь уподобиться кацапким тварям
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10.02.2023 23:55 Ответить
Кулдєба вже наобіцяв літаки якось...
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10.02.2023 23:01 Ответить
Великие события в ООН? Шутка дня Максимум что там может быть это прям очень сильная озабоченость...
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10.02.2023 23:02 Ответить
Не хвались на рать идучи, а хвались идя с рати.
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10.02.2023 23:14 Ответить
Пан Кулеба хвалиться, що вже приготовувався москалям насрати на "23 Февраля".
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11.02.2023 00:11 Ответить
звучить як презентація великого НІХУАХУА...
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10.02.2023 23:16 Ответить
празднічний анонс начала зйомок серіала "моя ти ж оп-а". в програмі - виступ дєрьмака з ручной абізянкою, хора корабєльних лахудр, - саліст тищенко, з пестнєй "як служили в дєрьмака ми, та третєє літо", факір рєзніков - фокуси з яйцями,........ конферансьє - люда абдристович.
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10.02.2023 23:20 Ответить
Запалюй ще і частіше!
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10.02.2023 23:34 Ответить
Відосик від гундосика.
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10.02.2023 23:28 Ответить
как надоело это вечное хвастливое балабольство....сделайте, потом трындите.
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10.02.2023 23:29 Ответить
так не вміють же ніхуа!
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11.02.2023 04:35 Ответить
Бла бла бла.
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11.02.2023 00:05 Ответить
Штота мне кажется что будет очередной сильный пук...ну может еще какая-то мощная резолюция и лет через 200 рашку наконец-то выгонят из ООН)
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11.02.2023 00:08 Ответить
Це буде така занепокоєнiсть, що вIд неї здригнеться свiт.
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11.02.2023 00:13 Ответить
як від притулиних спутніків!
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11.02.2023 04:36 Ответить
Говорили-балакали...
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11.02.2023 02:57 Ответить
Святковий тур "95 кварталу"?
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11.02.2023 05:18 Ответить
Міст ?
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11.02.2023 06:29 Ответить
Давайте краще іпанемо по кремлю
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11.02.2023 07:08 Ответить
Нічого не вийде; там вже дістали цар-пушку для його оборони.
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11.02.2023 09:52 Ответить
Сходи...іпани.
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11.02.2023 17:30 Ответить
Читаємо уважно: "... великі події присвячені обговоренню..." Це усе, на що вони здатні - пиз.іти.
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12.02.2023 12:22 Ответить
 
 