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Германия (6728) Нидерланды (1531) танк (2198)

Германия отказала Нидерландам в передаче Украине 18 арендованных танков Leopard 2A6

танк,leopard

Правительство Германии отказало Нидерландам в поставке Украине арендованных 18 танков Leopard 2A6.

Об этом заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По словам Оллонгрена, эти танки не находятся на стадии поставки.

"Правительство Германии решило не передавать эти танки правительству в Киеве. Это были военные соображения", - заявила министр.

Напомним, ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщал, что Амстердам рассматривает возможность выкупа арендованных у Германии танков Leopard для передачи их Украине.

Читайте также: Нидерланды продолжат привлечение России к ответственности за MH17, - премьер Рютте
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Топ комментарии
+32
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10.02.2023 22:56
+30
Шольц ще той ган*дон... вибачте...
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10.02.2023 22:54
+26
Виродки.
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10.02.2023 22:53
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Виродки.
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10.02.2023 22:53 Ответить
Хто? Де ви бачили,щоб арендовану зброю обіцяли передати. Може для початку потрібно викупити танки,а потім говорити що і хто. Досить діставати німців усякою недоречною новиною.
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10.02.2023 23:06 Ответить
Так вони ж і хотіли викупити, а потім вже передати їх Україні!
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10.02.2023 23:23 Ответить
Ничего это не меняет

Купленные тоже можно только с разрешения
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10.02.2023 23:46 Ответить
Не читатель?
"Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте повідомляв, що Амстердам розглядає можливість викупу орендованих у Німеччини танків Leopard для передачі їх Україні." Джерело:
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10.02.2023 23:51 Ответить
Розглядає, але не купляє. Ось коли купить, тоді і поговоримо.
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11.02.2023 10:12 Ответить
Валентина, роль власника танків особисто Вам не дуже підходить. Кокошник заважає.
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11.02.2023 11:56 Ответить
Саюн, йди в напрямку російського корабеля
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11.02.2023 01:36 Ответить
Вона вже там, а тепер хоче ще далі
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11.02.2023 04:32 Ответить
Шольц есть Шольц- верный помощник фрау Меркель. Он ( по его словам) и до сих пор советуется с ней…

Кто такая фрау Меркель- Ребинтроп в Украине знают очень хорошо. Кстати, она До Сих Пор не признала свои ошибки.

Шольц крутится как вошь на сковороде, пытаясь сохранить рейтинг и не «слишком сильно задеть» Путина.

Он чувствует, что его Германия теряет лидирующие позиции в Европе. Англичане и поляки уверенно дают ему по рукам. Он все время догоняет…, а не лидирует.

С другой стороны, Он также « боится не успеть» на Победу Украины. Оказаться последним с списке победителей.

Поэтому он и жалуется: « Мы работаем в тесном контакте с США».
Он пытается сказать- мы вторые за сша.

» И не надо некоторым странам опережать события в поставках танков»- заявляет он.

Это надо понимать как- сша первые, мы вторые, все остальные потом…в очередь…ждите нашей команды…

На что Англия, Польша и даже Макрон послали его лесом.

Поэтому Шольц уже показал кто он. Не стоит ждать от лягушки, что она будет летать.

В то же время отношение простых немцев к Украине и украинским беженцам - очень позитивное.

Многие из них говорят, что когда их оккупировала в 1945 ссср, им некуда было бежать. Поэтому мы хорошо понимаем украинцев и рады помочь им в Германии.
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11.02.2023 01:41 Ответить
Шольц ще той ган*дон... вибачте...
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10.02.2023 22:54 Ответить
Путинский дружок упирается руками и ногами, даже смешно уже😁
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10.02.2023 22:55 Ответить
Це вже навіть не ліверна ковбаса, а якесь пацюче гузно.
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10.02.2023 22:55 Ответить
Что-то пацанские наезды на Шольца не подействовали.
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10.02.2023 22:56 Ответить
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10.02.2023 22:56 Ответить
"Кого небо сделало рабом, того никакое парламентское голосование не в состоянии сделать свободным" (Томас Карлейль). Це сутність населення тих теріторій, які примусово та штучно зібрані в одну фашину.

Повторяем азы:

… Это всё было бы невозможно, если бы в западном мире не принялась и не распространилась иллюзия, что русский народ и большевистский империализм - это две отдельные вещи, что русский народ не является носителем, а только жертвой последнего, что к борьбе с большевизмом можно привлечь часть русского народа, и даже большую часть, как союзника. Это заблуждение распространяется на западе и россиянами, целой политической работой русской эмиграции, и еще больше такими влиятельными кругами самых западных народов, которые с малодушной поверхностностью, или для мелких тактических целей, наставили общественное мнение и политику своих стран в таком ложном направлении.

Так же ложной, а в своих последствиях катастрофической, концепцией в политике Америки и Англии является ставка на отщепление империалистических тенденций российского народа от большевизма. На Западе отдают себе отчет, что империалистические стремления присущи российской нации, они неизменно живут и действуют при всех внутренних изломах. Отнестись определенно враждебно против российского империализма - это значит иметь против себя целый русский народ. И хотя западные народы понимают, что экспансивный империализм любой России, хоть белой, хоть красной, стремится к овладению все больших пространств и стоит против их интересов и безопасности, то в их политике преобладает желание, чтобы прежде всего освободиться от смертельной угрозы большевизма, наихудшей формы российского империализма. Страх перед тотальной расправой с целой Россией говорит им принимать подсунутую концепцию борьбы только с большевизмом в такой постановке, чтобы не мобилизовать целого русского народа, а если это возможно, то и значительную его часть привлечь на свою сторону, или хотя бы демобилизовать его военный пыл. Для того они хотят не затрагивать империалистических стремлений русской нации, а наоборот, дать наглядные доказательства, что они этим не занимаются, трактуют как неприкосновенное дело самого русского народа, и хотят только его освобождение от большевизма и установление демократического строя.

Постановка нашей борьбы и целой самостоятельной политики одновременно должна иметь очень четкую и подчеркнутую остроту против российского империализма и коммунизма всяких различий и под всякими масками. Чтобы западные государства видели отчетливо, что не может быть и речи о каком-то компромиссе, и чтобы они имели выбор: либо союз с освободительной борьбой Украины и других народов с нашего фронта, или самообманчивая ставка в их войне с Россией на русский народ.

Россия есть только одна - империалистическая, и так будет до тех пор, пока российский империализм не будет опустошен, разбитый, а российский народ не вылечится от него через познание, что его империализм приносит ему самому больше всего бедствия - жертв, страданий и падения.

До этого еще далеко; теперь российская нация проникнута каленым империализмом, больше, чем когда-нибудь.

Степан Андреевич Бандера. Третья мировая война и освободительная борьба ( "Сурма", август-октябрь 1950 г.). Если кто забыл.

Сто лет назад все было разжевано пережевано. Но, ****, нет. В сто тридцать восьмой раз на те же грабли. Поможем горемычной России освободиться от царизма, большевизма, путинизма - и новый молодой и прогрессивный царь сделает её красивой, доброй, прекрасной! И Крым вернет и в десны поцелует.

Единственная новость оттуда, которая может заинтересовать украинца - "Этим документом Российская "Федерация" официально прекратила свое существование и на её месте образованы 15 независимых улусов"

Все остальное - ментальный ров, забор и крокодилы.

В первейшую очередь - ментальный!!

Без него не будет и реального.
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10.02.2023 23:55 Ответить
Шольц щось підчепив у Парижі.
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10.02.2023 22:58 Ответить
Німецькі, душевні ПІТАРАСИ,
Самі в душу іпутьмя і нас хочуть ви іпать.
Одним словом, прокацаплені мразі.
Тьху гидота німецько-кацапська🤮
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10.02.2023 22:58 Ответить
Що це коється?Як потрапляють на аудієнцію до Клована. Поки ми іржали з довгого стола пуйла, в нас своє підросло в бункері, зелене!
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10.02.2023 23:00 Ответить
Боїться недарма
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10.02.2023 23:15 Ответить
Деяким довбойобам так досі й не дійшло, кого вони привели до влади у 2019-у. Ця квартальна погань зі своєю шоблою цілеспрямовано здали схід і південь оркам, а тупорогий охлос і далі надрочує на нього, як на святого. Правильно сказала Звіробій: "*******". А те, що зараз відбувається в Україні - плата за тупість.
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10.02.2023 23:22 Ответить
Тобто винні не кацапи, а українці...!? кумедний ти, дядьку..
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10.02.2023 23:56 Ответить
Тобі весело з того, що довбойоби з менталітетом малоросів ледь не щоразу обирають у владу прокремлівську мразоту, чим, власне, і користуються кацапи? І тягнеться це не з 1991-го року, а з часів Руїни. Ти 2+2 скласти здатен чи в тебе голова лише для шапки? Кравчуків, кучм, януковичів, зеленських, які зсередини знищують Україну, обирають нам москалі чи такі істоти, як ти? Голосував "па-пріколу" ти чи за тебе виборчий бюлетень заповнював твій родич дядя Коля із Сизрані? Кацапи просто користуються тим, що деякі двоногі в Україні не хочуть думати головою. Я з такими дебілами спілкувався вже неодноразово і будь-які пояснення для них, як горохом об стіну, то ж не дивно, що москалі вкотре топлять Україну в крові.
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11.02.2023 00:12 Ответить
А за кого голосував ти.., вумник !? Може назвеш прізвище тієї найчіснішої людини, яку "тупі" українці не захотіли собі в президенти ?
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11.02.2023 00:31 Ответить
Я голосував за Пороха і за всі ці роки я жодного разу не пожалкував про свій вибір. І я досі вдячний Пороху, що він втримав і витяг країну, яка у 2014-у летіла у прірву. Країну фактично без армії, як такої, і з практично під нуль розграбованою казною. Але, бачу, їбантєї на кшталт тебе і досі далекі від розуміння того, яку титанічну працю проробив п'ятий Президент.
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11.02.2023 00:46 Ответить
Ви, які із задоволенням споживаєте чужу брехню і самі брешете звісно не хочете собі президентом того, хто не є вашим ментальним близнюком. Апшори, барига, вбив брата, ротердам, ліпецька хвабрика, рошенки у сухпайку кацапів, свинарчуки, жмурукуабнімаю - все, все це виявилося брехнею, але ж ви цю брехню проковтнули та при цьому навіть на хвилинку не задумалися над тим, що вам згодовують, ви брехнею й керувалися, коли обирали своє майбутнє і майбутнє своєї країни. Ну ось, ви сам собі і дайте відповідь - чи не тупі ви, якщо замість поганого миру при ненависному вам Пороху, ви обрали добру війну при зеленому блазні? От тільки є сумніви, що ви й у цьому випадку самі собі не збрешете.
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11.02.2023 06:25 Ответить
Це були військові міркування", - заявила міністр. можно подумать что гансы готовятся к войне с Рашкой. Все их приготовления это ядерный зонтик США
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10.02.2023 23:01 Ответить
Досить, Німеччина готується до довгострокових відключень подачі електроенергії, бо таке уже є регулярно. Ви читали,щоб німці виступали проти України? Ні. Так закрийте гавру відносно війни і танків.
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10.02.2023 23:09 Ответить
Нет никаких отключения в Германии. Немчура заинтересована в дешевой рабочей силе - в украинских беженцах. Чем меньше дадут танков - тем больше будет украинских беженцев.
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10.02.2023 23:31 Ответить
Какие дешевые рабочие?че ты пургу гоняешь)сколько хочу столько платить могу,это не работает,а на хреновые работы идти если сам не хочешь, тоне кто и не заставит!!)
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10.02.2023 23:50 Ответить
В отличии от всех других беженцев в Германии украинские беженцы 54% работают с первого дня на подсобных работах
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10.02.2023 23:58 Ответить
Тоді ви не в Німеччині. Я навіть конкретно тут писала коли. До речі, звинувачують ботоксного
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11.02.2023 10:09 Ответить
Да ну? А где я? Если бы что-то отключали, то был бы великий скандал в СМИ. До сих пор были лишь разговоры и критика "Зеленых" в том, что если они отключат АЭС, то будет блэкаут. Эти уроды согласились пока не отключать и даже использовать уголь
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11.02.2023 16:38 Ответить
Навіщо брехати. Інструктаж також не проходили? І червоної папки не має з кроками при цій ситуації?
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11.02.2023 19:09 Ответить
I червоної папки не має ... Я давно не в лагере живу, а в квартире.
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11.02.2023 20:29 Ответить
Я не про табір, а ви брешете.,при тому не вперше. Якщо ви не знаєте, що насправді є в Німеччині, то навіщо лізите до мене з коментами
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12.02.2023 07:15 Ответить
Ми на своєму українському ресурсі висловлюємо свою думку. Якщо вам, німцям, не подобається, не заходьте до нас.
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10.02.2023 23:33 Ответить
Німцям подобається тут показувати свою пихатість та «патріотизм».

Завдякі цій клятій війні, вони своє життя у Європі влаштували на шару.
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10.02.2023 23:59 Ответить
Валька в ударі
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11.02.2023 04:35 Ответить
Якби не героїчна боротьба українців з росіянами, німцям довелося б стільки витрачати на оборону, що капець, і невдоволених цими видатками було б немало. І в той час, як українці стримують навалу орків, слачуючи життями, німці не хочуть допомогти зброєю. Різницю відчуваєте?
Так закрийте гавру відносно війни і танків.
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10.02.2023 23:58 Ответить
Валя дура? Де танки а де тепло???
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11.02.2023 06:01 Ответить
Це в них гра така"ты мне,я тебе"!
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10.02.2023 23:03 Ответить
Наверное слишком новые (по мнению Германии)
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10.02.2023 23:04 Ответить
Щось це мені не подобається. Спочатку Фінляндія, тепер Нідерланди.
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10.02.2023 23:05 Ответить
Я не впевнений, але можливо, спочатку були яйця по 17...
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10.02.2023 23:14 Ответить
Не удивлен, вся суть политики правительства Шольца - тянуть до последнего.
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10.02.2023 23:08 Ответить
"зе лідор" домовився в Парижі про скорочення постачання німецьких танків в Україну ,на вимогу його рашистського "гаманця", куйла всея рабсєї,про що повідомив штольца на зустрічі тет-а тет
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10.02.2023 23:10 Ответить
Максим, ты рыбу ел? Или так о&ел?

«домовився у Парижі»…?
» про скорочення танків»?

Ти свічку тримав?

Не повторюй, москальску пропаганду, дурню!
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11.02.2023 03:18 Ответить
Дурню,не їзди по вухах українського народу "зеленою затасканою шматою" на кшталт Ти свічку тримав?

Не повторюй, москальску пропаганду, дурню!. Може і Чонгар і Південь України ,без свічки , здали, чи прибрали рашистського завгоспа з ОПИ,якого просили прибрати , і котрий рветься в двері на зустріч "зе" і Макрона,а його "не велено впущать. " Читай і думай- "Уряд Німеччини вирішив не передавати ці танки уряду в Києві. Це були військові міркування", - заявила міністр.
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11.02.2023 11:05 Ответить
Eins, zwei - вперед; drei, vier - назад!
Раз, два - vorwärts; три, чотири - zurück!
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10.02.2023 23:12 Ответить
ПУТІН ХЙЛО ***** МАБУТЬ ХОЧЕ ЄС ЗАХВАТИТИ !?)
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10.02.2023 23:20 Ответить
Leo2a6 это ж вроде последняя версия. Ну на нее не стоит рассчитывать.
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10.02.2023 23:23 Ответить
Самі ******* це Leo2a7, яку роблять для мадярів.
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11.02.2023 00:51 Ответить
Ну шо, Вава, повистьобувався? Чи в цьому і була суть бикування?
"Я сказав канцлеру: "Олафе, послухай, у нас бракує ракет. Я знаю, що у вас самих більше нічого немає, у нас є розвідувальна служба. Я знаю, що ти віддаєш нам усе, що в тебе є. ... Мені доводиться чинити тиск ".
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10.02.2023 23:27 Ответить
недойобані фріци.
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10.02.2023 23:27 Ответить
"Це були військові міркування"_______это какой то ****@ц!
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10.02.2023 23:45 Ответить
*********...
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10.02.2023 23:48 Ответить
рівень зброї не дозволя, навіть розраховувати на цей час про неї. дивиться леопарди нижчого рівня
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10.02.2023 23:48 Ответить
******** *************.
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11.02.2023 00:12 Ответить
Хтось вчора хвалився що вплинув на Шольца...проте схоже що в інший бік...сумно...а було стільки шуму...
Знову гинутиме піхота без танкової підтримки...
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11.02.2023 00:32 Ответить
пуйло б мав дійти до Берліна щоб німці зрозуміли масштаб загрози...?!!!😡
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11.02.2023 00:34 Ответить
Ну, і як це вам подобається ? Шольцу требо цілодобово крутити соловйова з сімонян, хай ковбаса слухає про Берлін та « можем повторити».
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11.02.2023 01:42 Ответить
Что интересно Шольц, ограничивая поставки немецких танков в Украину, подрезает экономику Германии.

Ведь сейчас формируется костяк-фундамент новой ВСУ. На какой базе будет построена военная машина Украины?
На базе Леопардов Германии или Абрамсов США?
Тот кто возьмет кусок этого пирога получит бонусы на много лет вперёд.

Не хочет Шольц? ОК.

Значит ВСУ будет перевооружается на базе Американской техники.
От этого Украина только выиграет.
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11.02.2023 01:48 Ответить
Ти ба, яка *****... А зелена ботва більше ніж добу з остервенінням дрочила на мілітарі-стиль боневтіка та з піною навколо рота доказували, що саме бомжацький вигляд блазня є запорукою того, що нам дадуть все озброєння на яке Вавачка вкаже та навіть більше. Щось не спрацювало. Мабуть чари сонцесяйного вивітрюються разом з запахом пота, після того, як він залишає приміщення.
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11.02.2023 06:37 Ответить
З такими друзями і ворогів не треба. Постійні кидки.
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11.02.2023 06:51 Ответить
Неплохо бы два коридора сделать для орков, чтобы кто то с жирными торгашно-туристическими телесами понял кому обязан - танкам или украинцам.
Хотя бы временно. Пусть "повторят"!
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11.02.2023 08:36 Ответить
 
 