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Германия отказала Нидерландам в передаче Украине 18 арендованных танков Leopard 2A6
Правительство Германии отказало Нидерландам в поставке Украине арендованных 18 танков Leopard 2A6.
Об этом заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По словам Оллонгрена, эти танки не находятся на стадии поставки.
"Правительство Германии решило не передавать эти танки правительству в Киеве. Это были военные соображения", - заявила министр.
Напомним, ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщал, что Амстердам рассматривает возможность выкупа арендованных у Германии танков Leopard для передачи их Украине.
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+32 Garry Dron
показать весь комментарий10.02.2023 22:56
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показать весь комментарий10.02.2023 22:53
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Купленные тоже можно только с разрешения
"Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте повідомляв, що Амстердам розглядає можливість викупу орендованих у Німеччини танків Leopard для передачі їх Україні." Джерело:
Кто такая фрау Меркель- Ребинтроп в Украине знают очень хорошо. Кстати, она До Сих Пор не признала свои ошибки.
Шольц крутится как вошь на сковороде, пытаясь сохранить рейтинг и не «слишком сильно задеть» Путина.
Он чувствует, что его Германия теряет лидирующие позиции в Европе. Англичане и поляки уверенно дают ему по рукам. Он все время догоняет…, а не лидирует.
С другой стороны, Он также « боится не успеть» на Победу Украины. Оказаться последним с списке победителей.
Поэтому он и жалуется: « Мы работаем в тесном контакте с США».
Он пытается сказать- мы вторые за сша.
» И не надо некоторым странам опережать события в поставках танков»- заявляет он.
Это надо понимать как- сша первые, мы вторые, все остальные потом…в очередь…ждите нашей команды…
На что Англия, Польша и даже Макрон послали его лесом.
Поэтому Шольц уже показал кто он. Не стоит ждать от лягушки, что она будет летать.
В то же время отношение простых немцев к Украине и украинским беженцам - очень позитивное.
Многие из них говорят, что когда их оккупировала в 1945 ссср, им некуда было бежать. Поэтому мы хорошо понимаем украинцев и рады помочь им в Германии.
Повторяем азы:
… Это всё было бы невозможно, если бы в западном мире не принялась и не распространилась иллюзия, что русский народ и большевистский империализм - это две отдельные вещи, что русский народ не является носителем, а только жертвой последнего, что к борьбе с большевизмом можно привлечь часть русского народа, и даже большую часть, как союзника. Это заблуждение распространяется на западе и россиянами, целой политической работой русской эмиграции, и еще больше такими влиятельными кругами самых западных народов, которые с малодушной поверхностностью, или для мелких тактических целей, наставили общественное мнение и политику своих стран в таком ложном направлении.
Так же ложной, а в своих последствиях катастрофической, концепцией в политике Америки и Англии является ставка на отщепление империалистических тенденций российского народа от большевизма. На Западе отдают себе отчет, что империалистические стремления присущи российской нации, они неизменно живут и действуют при всех внутренних изломах. Отнестись определенно враждебно против российского империализма - это значит иметь против себя целый русский народ. И хотя западные народы понимают, что экспансивный империализм любой России, хоть белой, хоть красной, стремится к овладению все больших пространств и стоит против их интересов и безопасности, то в их политике преобладает желание, чтобы прежде всего освободиться от смертельной угрозы большевизма, наихудшей формы российского империализма. Страх перед тотальной расправой с целой Россией говорит им принимать подсунутую концепцию борьбы только с большевизмом в такой постановке, чтобы не мобилизовать целого русского народа, а если это возможно, то и значительную его часть привлечь на свою сторону, или хотя бы демобилизовать его военный пыл. Для того они хотят не затрагивать империалистических стремлений русской нации, а наоборот, дать наглядные доказательства, что они этим не занимаются, трактуют как неприкосновенное дело самого русского народа, и хотят только его освобождение от большевизма и установление демократического строя.
Постановка нашей борьбы и целой самостоятельной политики одновременно должна иметь очень четкую и подчеркнутую остроту против российского империализма и коммунизма всяких различий и под всякими масками. Чтобы западные государства видели отчетливо, что не может быть и речи о каком-то компромиссе, и чтобы они имели выбор: либо союз с освободительной борьбой Украины и других народов с нашего фронта, или самообманчивая ставка в их войне с Россией на русский народ.
Россия есть только одна - империалистическая, и так будет до тех пор, пока российский империализм не будет опустошен, разбитый, а российский народ не вылечится от него через познание, что его империализм приносит ему самому больше всего бедствия - жертв, страданий и падения.
До этого еще далеко; теперь российская нация проникнута каленым империализмом, больше, чем когда-нибудь.
Степан Андреевич Бандера. Третья мировая война и освободительная борьба ( "Сурма", август-октябрь 1950 г.). Если кто забыл.
Сто лет назад все было разжевано пережевано. Но, ****, нет. В сто тридцать восьмой раз на те же грабли. Поможем горемычной России освободиться от царизма, большевизма, путинизма - и новый молодой и прогрессивный царь сделает её красивой, доброй, прекрасной! И Крым вернет и в десны поцелует.
Единственная новость оттуда, которая может заинтересовать украинца - "Этим документом Российская "Федерация" официально прекратила свое существование и на её месте образованы 15 независимых улусов"
Все остальное - ментальный ров, забор и крокодилы.
В первейшую очередь - ментальный!!
Без него не будет и реального.
Самі в душу іпутьмя і нас хочуть ви іпать.
Одним словом, прокацаплені мразі.
Тьху гидота німецько-кацапська🤮
Завдякі цій клятій війні, вони своє життя у Європі влаштували на шару.
Так закрийте гавру відносно війни і танків.
«домовився у Парижі»…?
» про скорочення танків»?
Ти свічку тримав?
Не повторюй, москальску пропаганду, дурню!
Не повторюй, москальску пропаганду, дурню!. Може і Чонгар і Південь України ,без свічки , здали, чи прибрали рашистського завгоспа з ОПИ,якого просили прибрати , і котрий рветься в двері на зустріч "зе" і Макрона,а його "не велено впущать. " Читай і думай- "Уряд Німеччини вирішив не передавати ці танки уряду в Києві. Це були військові міркування", - заявила міністр.
Раз, два - vorwärts; три, чотири - zurück!
"Я сказав канцлеру: "Олафе, послухай, у нас бракує ракет. Я знаю, що у вас самих більше нічого немає, у нас є розвідувальна служба. Я знаю, що ти віддаєш нам усе, що в тебе є. ... Мені доводиться чинити тиск ".
Знову гинутиме піхота без танкової підтримки...
Ведь сейчас формируется костяк-фундамент новой ВСУ. На какой базе будет построена военная машина Украины?
На базе Леопардов Германии или Абрамсов США?
Тот кто возьмет кусок этого пирога получит бонусы на много лет вперёд.
Не хочет Шольц? ОК.
Значит ВСУ будет перевооружается на базе Американской техники.
От этого Украина только выиграет.
Хотя бы временно. Пусть "повторят"!