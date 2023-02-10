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самолет (3551) США (24834) Кирби (447)

Белый дом об истребителях для Украины: Это суверенное решение каждого государства

f-16

В Белом доме прокомментировали решение Великобритании приступить к подготовке украинских военных на истребителях западного образца.

Соответствующий комментарий в пятницу сделал координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Это – по усмотрению государств, которые могут иметь желание предоставить самолеты. Это – суверенные решения. Если страна НАТО и даже не страна НАТО хочет предоставить Украине такое оружие, как истребители – это их решение", – заявил он.

По словам Кирби, предоставление какой-либо сложной военной технологии предполагает определенную подготовку, чтобы этой технологией можно было воспользоваться.

Мы уже делаем это на базе Fort Sill в Оклахоме. Там украинские военные овладевают батареей Patriot. ", – добавил представитель Белого дома.
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Топ комментарии
+8
нам 20 джавелинов продавали 4 года, с запретом использовать в зоне ООС. Про стингеры и говорить не хотели.
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11.02.2023 00:06
+7
Тобто суверенне рішення Вашингтону не давати.
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10.02.2023 23:39
+7
Захід обміняє літаки на РЕАЛЬНУ боротьбу з корупцією.
Чи погодиться з такою пропозицією ВладімірСсанич?
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10.02.2023 23:46
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Хочу А10, бородавочник
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10.02.2023 23:32 Ответить
Долго не протянут - большая плотность ПВО.
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10.02.2023 23:34 Ответить
Все равно хочу. Хоть ты не обламывай
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10.02.2023 23:41 Ответить
В лесах под Киевом он бы точно пригодился весной,когда ублюдки колоннами шли.
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10.02.2023 23:47 Ответить
Из всей авиации, меня прет именно А10. Шайтан машина. Кстати живучая аки падло. Наверно единственная на сегодня, с механическим дублированием всей системы управления.
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10.02.2023 23:51 Ответить
ну, если наши Су-25 регулярно разбирают передок кацапов, то А-10 тем более будет с этой задачей справляться.
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11.02.2023 00:40 Ответить
Хотіти не шкідливо , шкодить коли не дають того що хочеш , а тут саме той випадок ((
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10.02.2023 23:37 Ответить
Этим надо было заниматься с 14 года, без перерыва на простопрекратитьстрилять.
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10.02.2023 23:48 Ответить
нам 20 джавелинов продавали 4 года, с запретом использовать в зоне ООС. Про стингеры и говорить не хотели.
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11.02.2023 00:06 Ответить
Чим саме з 2014 займатися , хотіти бородавочників ? Так може хотіли , а хотій не давав ? ((
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11.02.2023 00:10 Ответить
Война закончится, как только мы уберем Порошенко. Кого цитирую, подсказать?*
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11.02.2023 06:57 Ответить
Тут можна заплутатися обираючи хто перший ляпнув , у нас таких дохріна і ще трішки , так що обраний вами " оратор" може бути не першоджерелом , а лише озвучувачем кимось написаного тексту (( навіть членограйство виявилося плагіатом ((
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11.02.2023 11:55 Ответить
Звук пушки у него конечно мое почтение )
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11.02.2023 05:24 Ответить
Я один раз живьем услышал. Это нечто!
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11.02.2023 06:58 Ответить
Тобто суверенне рішення Вашингтону не давати.
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10.02.2023 23:39 Ответить
Все верно! Как только закончиться война, то сонный Джо знает,что не за горами и расследование по "Бурисме"...!
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11.02.2023 01:28 Ответить
Пистять, аж самі у це вірять...
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10.02.2023 23:42 Ответить
Настанет время и США "суверенно созреют" для поставки F-16, от других стран ловить нечего.
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10.02.2023 23:42 Ответить
Таким образом все разговоры про необходимость самолетной коалиции - просто попытка вежливо отказать.
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10.02.2023 23:46 Ответить
Найн. Эфки могли заблокировать только США. Они добро дали. Шо вам не так?
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10.02.2023 23:53 Ответить
При чем тут блок? До сих пор все кричали про необходимость коалиции самолетной. А Белый дом до сих пор блокировал поставку польских МИГов, и даже не Ф16.
А тут раз и все свободны..,
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10.02.2023 23:56 Ответить
Шо за бред?
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11.02.2023 07:00 Ответить
Шо за бред?
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11.02.2023 16:39 Ответить
Именно
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12.02.2023 15:09 Ответить
Ну в даному конкретному випадку вони цілком і повністю всі витрати перекладають на країну постачальника. Навіть якщо і передати літак можливо, сам літак це лише вершина айсберга, треба підготувати пілотів, техніків, аеродроми, знайти боєзапас та запчастини, у напіврозібраному стані відправити до України, тут зібрати. Ну якщо у США не буде такого суверенного рішення то жодна країна експлуатант з цим не впорається без втручання США. Тому вони сто разів подумають перед тим як щось передавати.
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11.02.2023 00:21 Ответить
Тобто, фактично заборонили.
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11.02.2023 05:01 Ответить
Нет. Фактически дали добро.
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11.02.2023 07:06 Ответить
Хммм.... Вы хотите сказать, шо таки нам стоило заниматься авиацией? Не асфальт красть, а самолёты куплять? Вы таки хатите вайны? Парахобот штоль?*
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11.02.2023 07:02 Ответить
Точно, я теж завжди казав навіщо ті дороги. Можна ж було наліпити літаків з гівна та палок, або купити надувні і розставити по аеродромам щоб кацапи з космосу дивились і боялись.
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11.02.2023 10:21 Ответить
Ойц. А можно было три года не расказывать що в войне виноват Порох7
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11.02.2023 11:44 Ответить
Судячи з коменту у житті займаєтеся, лайном і палками , ну зате " хоч як люди два роки нормальними дорогами поїздили " (( Одна проблема , дороги - це не залуга зеушльопків , вони на них просто красти безбожно навчилися ((
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11.02.2023 12:02 Ответить
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12.02.2023 00:21 Ответить
Захід обміняє літаки на РЕАЛЬНУ боротьбу з корупцією.
Чи погодиться з такою пропозицією ВладімірСсанич?
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10.02.2023 23:46 Ответить
Владімірссаничу реально великий похєр і на Україну і на українців і на боротьбу з корупцію, він просто грає роль, написану "креативним сценаристом" - Андрієм Борисовичем, в творчій кооперації з Ігорем Валєрічєм ....
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11.02.2023 00:15 Ответить
Ви самі це придумали. Немає ніякого діла їм до нашої корупції. США Піночета підтримували та моджахедів. Ще декілька років тому Афганістан був однією з найкорумпованіших країн світу, а вони там десятки мільярдів доларів витратили. У США є свої інтереси і вони ніяк не пов'язані з корупцією чи якоюсь мораллю.
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11.02.2023 00:41 Ответить
Рождьооний рік не означає що він бот
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11.02.2023 03:35 Ответить
"Ще декілька років тому Афганістан був однією з найкорумпованіших країн світу" = був?
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11.02.2023 07:47 Ответить
В Афгані витратили сотні мільярдів.
Корупція одна з вагомих причин виходу - немає сенсу витрат, якщо країна не хоче змін. А безкінечно витрачати ресурси на військовий контроль не своєї території ніхто не буде. Афганці повинні були цього захотіти і змінитися, тим паче їм довели інструменти ю - але ніт, не вийшло.
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11.02.2023 11:16 Ответить
Ви мабуть великий, а вірите в казки. Змінити Афганістан це щось фантастичне. Хто взагалі вирішив що вони повинні змінитись, чи їх хтось питав? Чи хтось питав Ірак та Лівію чи хочуть вони змінюватись? Це абсолютно не має значення, мають значення інтереси США. Світ поділений на сфери впливу. А там чи демократія, чи монархія, чи корупція чи канібалізм для США не має ніякого значення. Один маленький карлик також вирішив що і він має право на сфери впливу. І сказав Україну не чіпати це моє. Йому вирішили показати його місце. І зробити це руками українців. Це ж добре, навіть війська свої не потрібно застосовувати як у інших країнах. Можна тримати українську владу на повідку. Не потрібно давати занадто багато щоб знали своє місце, але і якщо не додаси тоді почнуть думати як від повідка звільнитись. Це все занадто складно і довго можна дискутувати. Головне ніхто не знає чим воно закінчиться, у нас є кінцева мета, але вона не передбачає закінчення війни. Тому що навіть якщо ми вийдемо на кордон 91 року росія не відніме руки і не здастья і війна продовжиться і щось потрібно буде вирішувати, бо удари по Харькову і по іншим містам нікуди не дінуться. Але у США є і свій план, і ніхто точно не знає що він передбачає.
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11.02.2023 12:01 Ответить
А ви , мабуть , іще маленький бо не цікавилися історією Афганістану до моменту появи там совєтів (( те що було і що стало нині - небо і земля .
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11.02.2023 12:09 Ответить
Ну тоді потрібно було повертати монархію, але до демократії їм дуже далеко. І ніякі долари не допоможуть.
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11.02.2023 12:12 Ответить
Тобто не українці за свою державність воюють, а США руками українців з московію? Мдааа.
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11.02.2023 13:04 Ответить
Українці воюють за державність, але це не суперечить тому що США використовує цю війну у власних цілях. Наївно думати що США постачають зброю і вкладають мільярди лише тому що вони хочуть подарувати нам незалежність.
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11.02.2023 13:30 Ответить
Де я про таке писав?
Звісно абсолютно всі союзники переслідують в тому числі власні інтереси. І це логічно і нормально. Інша справа як зберегти «контроль» чи забезпечити в подальшому досягнення цілей союзниками? Тут два шляхи - один цивілізаційний (партнерство, спільні цінності і інтереси) інший - московський - військовий контроль.
Так от ми станемо не «цікаві» (як Афганці) якщо не зможемо збудувати партнерських відносин з союзниками і приєднатися до цінтересів союзників (НАТО, ЄС)
І корупція - чи не найголовніша перепона на цьому шляху, тому як на відміну від афганців, ментально ми европейці.
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11.02.2023 13:56 Ответить
Нікому не потрібно членство в НАТО та ЄС як нам самим з огляду державності. Не хтось, а ми самі повинні бути рушійною силою у цьому процесі. Більшість європейців взагалі нещодавно були проти цього, а деякі проти і зараз. США спокійно співпрацювали з Тайванем де протягом багатьох років була диктатура. І всіх це влаштовувало і не про які цінності мова не йшла. Якщо ми хочемо подолати корупцію то самі повинні з нею боротися. Кожен особисто. Але я такого бажання зараз не бачу. Людина яка отримує зарплатню в конверті киває на владу і каже вони більше вкрали. Таке у нас суспільство і швидко все одно це не подолати.
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11.02.2023 14:54 Ответить
Чому ви якось частково «читаєте» там десь було ще про партнерство, не тільки про ЄС і НАТО хоча це про те саме. І звісно це треба нам. А от афганцям зрештою, виявилося не потрібним.
так ми самі повинні боротися з корупцією в корумпованих судах, за сприяння корумпованої правоохоронної системи. Потрібно відповідально ставитися до вибору, вимагати від влади змін, в ідеалі влада повинна буди взірцем для громадян, а не просто базікати про «нульову толерантність»
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11.02.2023 15:07 Ответить
До чого тут корупція і бажання сша не допустити захоплення України рфіею?
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11.02.2023 00:47 Ответить
На Грузію подивіться. Зрозумієте
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11.02.2023 11:10 Ответить
А на що там дивитися сьогодні , як кацапам дупу лижуть ?
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11.02.2023 12:10 Ответить
Брєдятіна.
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11.02.2023 05:02 Ответить
--Мы с Украиной - братья навек!
--ОК! Ну дайте танки!
--*** вам!
--А самолеты?
--*** вам!
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11.02.2023 00:02 Ответить
Вы что-то перепутали, уважаемый. Братом на век был срасиянец. С ним украинцы жахались в десны до 2014 года, с ним проводили "совместные учения", с ним служили в сруснявой армии контрактниками в Чечне, с ним радовались ужасу 11 сентября, с ним крыли матом "пиндосав" наводящих порядок на Балканах. А теперь удивляемся, почему так мало, так долго и так сложно. А не надо удивляться, надо в зеркало посмотреть и увидеть там коррумпированное насквозь государство с сруснявой агентурой на всех уровнях власти.
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11.02.2023 00:10 Ответить
все это я и без вас знаю...... а у вас, видимо, по знаку зодиака, с абстрактным туго.....
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11.02.2023 00:24 Ответить
Не перепутали. Обосранцы позорные с 14 года Украине мозги ипут. Сначала 7 лет гражданскую войну искали. Теперь разрешили ***** использовать территории любых стран для нанесения ударов по Украине.
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11.02.2023 05:06 Ответить
Пссс.... Там потерялось прекратить стрелять.
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11.02.2023 07:03 Ответить
передача літаків нам це козир США в кулуарних перемовинах з путіним. Вони його будуть тримати до останньго.
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11.02.2023 00:07 Ответить
Что за отмазка. Поначалу речь шла о согласованных поставках в рамках объединённой коалиции. Зачем тогда нужны рамштайны. Это как понимать - кто не трус, но я боюсь, так что-ли?
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11.02.2023 00:10 Ответить
Сегодня день мутных новостей. Эта из этой серии.
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11.02.2023 00:12 Ответить
значит дают добро-теперь авиация вслед за танками подтянется
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11.02.2023 00:13 Ответить
Для "розачарувальників"- про танки казали те саме, але ж надають! Те ж саме буде і з літаками та і практично з будь-якою зброєю!
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11.02.2023 00:23 Ответить
Де вони? Штати дають у 2024 році. Не смішно?
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11.02.2023 05:08 Ответить
Де дають ?(( А скільки вже сотень т72 поставлено в Україну , чи то не танки ?
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11.02.2023 12:13 Ответить
Перестань читати одні назви статей!
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11.02.2023 15:45 Ответить
У мене ще очі є і знайомі. Так що гуд бай, вася.
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11.02.2023 21:37 Ответить
Если суверенное право каждой державы, то почему все кричат что вопрос поставки истребителей должен решаться по линии НАТО.?
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11.02.2023 00:29 Ответить
А ботів? Це капець.ау Підлякківсчкі по чому Щі
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11.02.2023 03:38 Ответить
до самолётов далеко. танки ещё не приехали.
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11.02.2023 04:56 Ответить
Тобто дадуть. Це добре
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11.02.2023 08:02 Ответить
Как Вашингтон скажет, так и будут давать....как и сейчас остальное оружие дают....а зачем Вашингтон затягивает войну хз....Сначала зачерили в поддержке, а потом сами еле дают оружие и другим давать - негласно тормозят....
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11.02.2023 17:12 Ответить
 
 