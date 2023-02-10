Белый дом об истребителях для Украины: Это суверенное решение каждого государства
В Белом доме прокомментировали решение Великобритании приступить к подготовке украинских военных на истребителях западного образца.
Соответствующий комментарий в пятницу сделал координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
"Это – по усмотрению государств, которые могут иметь желание предоставить самолеты. Это – суверенные решения. Если страна НАТО и даже не страна НАТО хочет предоставить Украине такое оружие, как истребители – это их решение", – заявил он.
По словам Кирби, предоставление какой-либо сложной военной технологии предполагает определенную подготовку, чтобы этой технологией можно было воспользоваться.
Мы уже делаем это на базе Fort Sill в Оклахоме. Там украинские военные овладевают батареей Patriot. ", – добавил представитель Белого дома.
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А тут раз и все свободны..,
Чи погодиться з такою пропозицією ВладімірСсанич?
Корупція одна з вагомих причин виходу - немає сенсу витрат, якщо країна не хоче змін. А безкінечно витрачати ресурси на військовий контроль не своєї території ніхто не буде. Афганці повинні були цього захотіти і змінитися, тим паче їм довели інструменти ю - але ніт, не вийшло.
Звісно абсолютно всі союзники переслідують в тому числі власні інтереси. І це логічно і нормально. Інша справа як зберегти «контроль» чи забезпечити в подальшому досягнення цілей союзниками? Тут два шляхи - один цивілізаційний (партнерство, спільні цінності і інтереси) інший - московський - військовий контроль.
Так от ми станемо не «цікаві» (як Афганці) якщо не зможемо збудувати партнерських відносин з союзниками і приєднатися до цінтересів союзників (НАТО, ЄС)
І корупція - чи не найголовніша перепона на цьому шляху, тому як на відміну від афганців, ментально ми европейці.
так ми самі повинні боротися з корупцією в корумпованих судах, за сприяння корумпованої правоохоронної системи. Потрібно відповідально ставитися до вибору, вимагати від влади змін, в ідеалі влада повинна буди взірцем для громадян, а не просто базікати про «нульову толерантність»
--ОК! Ну дайте танки!
--*** вам!
--А самолеты?
--*** вам!
и увидеть там коррумпированное насквозь государство с сруснявой агентурой на всех уровнях власти.