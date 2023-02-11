В Белом доме весной прогнозируют новое наступление РФ

Россия продолжит использовать зимний период, чтобы попытаться истощить украинцев и одновременно восстановить собственные силы, перевооружиться и пополнить количество личного состава, чтобы весной готовиться к новому наступлению на украинские территории.

Такую оценку высказал в пятницу на брифинге в Вашингтоне координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы видим, что россияне продолжают вести наступательные действия на Донбассе. Боевые действия вокруг Бахмута остаются жестокими, даже сейчас, когда мы с вами здесь разговариваем", - отметил представитель Белого дома.

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Кроме того, Путин продолжает обстреливать мирную инфраструктуру Украины крылатыми ракетами и стремится усложнить жизнь украинцам.

В этой связи Кирби выразил оценки США, что Путин использует также нынешние зимние месяцы для того, чтобы пополнить запасы, провизию, перевооружить силы, пополнить личный состав и возобновить наступательные операции весной.

Поэтому Соединенные Штаты и другие страны-союзники и партнеры в течение последних недель увеличили поставки военной помощи в Украину, что включает более сложные боевые способности для ведения боев на открытой местности. Представитель администрации подчеркнул, что это необходимо "чтобы помочь им (украинцам. – Ред.) подготовиться к тому, что россияне могут планировать весной".

Кирби также выразил ожидание, что когда погодные условия улучшатся, "бои, вероятно, станут более жестокими".