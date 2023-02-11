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Новости Война
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В Белом доме весной прогнозируют новое наступление РФ

рф

Россия продолжит использовать зимний период, чтобы попытаться истощить украинцев и одновременно восстановить собственные силы, перевооружиться и пополнить количество личного состава, чтобы весной готовиться к новому наступлению на украинские территории.

Такую оценку высказал в пятницу на брифинге в Вашингтоне координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы видим, что россияне продолжают вести наступательные действия на Донбассе. Боевые действия вокруг Бахмута остаются жестокими, даже сейчас, когда мы с вами здесь разговариваем", - отметил представитель Белого дома.

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Кроме того, Путин продолжает обстреливать мирную инфраструктуру Украины крылатыми ракетами и стремится усложнить жизнь украинцам.

В этой связи Кирби выразил оценки США, что Путин использует также нынешние зимние месяцы для того, чтобы пополнить запасы, провизию, перевооружить силы, пополнить личный состав и возобновить наступательные операции весной.

Поэтому Соединенные Штаты и другие страны-союзники и партнеры в течение последних недель увеличили поставки военной помощи в Украину, что включает более сложные боевые способности для ведения боев на открытой местности. Представитель администрации подчеркнул, что это необходимо "чтобы помочь им (украинцам. – Ред.) подготовиться к тому, что россияне могут планировать весной".

Кирби также выразил ожидание, что когда погодные условия улучшатся, "бои, вероятно, станут более жестокими".
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Топ комментарии
+25
Вместо п****деть дали бы нам дальнобойные ракеты чтобы мы тоже выносили аеродромы, склады и инфраструктуру глубоко в тылу врага. Ато пока что мы в качестве груши для битья. Все ждем когда враг устанет нас бить. А помощь нам дают только чтобы мы синяки замазали но не дали в ответ.
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11.02.2023 00:39
+21
...вальдемар, то як, на травневі вже на шашликі готуватись чи ні?
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11.02.2023 00:09
+10
Таке враження що наші мас медіа отримали команду довести все суспільство до мозгового вибуху.І я не про наступ зараз кажу, а про те що с кожного утюга і екрана кожен день нам парять що нам тризда.Своїм єлиним марафоном який відверто всіх за"бав ,що радіо ,що тв ,що мережа.кожен паблик одну зраду розганяэ на другому.
Що ракет вже немає закінчилися і інше лайно типу 2-3 неділі.Люди не барани і бачать і розуміють правду яка б вона не була.І це роблять навмисно,інфлопростір накручує суспільство.А головне країни затягують цю війну,не буду тикати пальцем.
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11.02.2023 01:10
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на Западном фронте без перемен (с)
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11.02.2023 00:54 Ответить
...вальдемар, то як, на травневі вже на шашликі готуватись чи ні?
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11.02.2023 00:09 Ответить
.
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11.02.2023 00:21 Ответить
Так навесні, чи зараз, чи через 2-3 тижні?
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11.02.2023 00:28 Ответить
Весна через 2-3 тижні.
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11.02.2023 13:15 Ответить
Льоццикі...
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11.02.2023 21:20 Ответить
То вже навесні чи коли? І знову буде як під Вугледаром попруть толпою а зсу спалять техніку із птурів на дахах будинків?
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11.02.2023 00:28 Ответить
Щось не те і не так..
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11.02.2023 00:34 Ответить
Вместо п****деть дали бы нам дальнобойные ракеты чтобы мы тоже выносили аеродромы, склады и инфраструктуру глубоко в тылу врага. Ато пока что мы в качестве груши для битья. Все ждем когда враг устанет нас бить. А помощь нам дают только чтобы мы синяки замазали но не дали в ответ.
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11.02.2023 00:39 Ответить
Может вместо того чтобы ныть и ******* на тех уто помогает начать самим шевелиться. Переносите заводы в Польшу и Словакию эвакуируйте персонал и пишите в 3 смены Нептуны стугны сапсаны. Кто хоть шаг в этом направлении сделал? Сколько старых т62 на хранении? Сколько можно модернизировать и поставить в строй в кооперации с чехами словаками поляками
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11.02.2023 11:06 Ответить
Т72 на зберіганні в два рази більше в Україні ніж Т62
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11.02.2023 14:02 Ответить
Обирати в 19 треба було не Віслюка Апокаліпсису, слугу Бєні. Тоді щось би і було. А так - шашликі-какая разніцца.
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12.02.2023 00:54 Ответить
Таке враження що наші мас медіа отримали команду довести все суспільство до мозгового вибуху.І я не про наступ зараз кажу, а про те що с кожного утюга і екрана кожен день нам парять що нам тризда.Своїм єлиним марафоном який відверто всіх за"бав ,що радіо ,що тв ,що мережа.кожен паблик одну зраду розганяэ на другому.
Що ракет вже немає закінчилися і інше лайно типу 2-3 неділі.Люди не барани і бачать і розуміють правду яка б вона не була.І це роблять навмисно,інфлопростір накручує суспільство.А головне країни затягують цю війну,не буду тикати пальцем.
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11.02.2023 01:10 Ответить
Все так. Засмітчують інформаційний простір, щоб щось прикрити..якусь велику запіндю..
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11.02.2023 01:17 Ответить
Інформаційне прикриття... це як нам весь грудень активно роповідали, що на рашці з 5 січня почнеться страшна мобілізація, а насправді, там все залишилось як було, а у нас активізували призов
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11.02.2023 11:43 Ответить
Влучно.
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11.02.2023 13:16 Ответить
Пишіть уже прямо: у білому домі ніяк не дочекаються наступу *****. Судячи з прольоту ракет над румунами.
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11.02.2023 04:50 Ответить
Поки Росія використовує зимовий період, щобпоповнити кількість особового складу, хай Білий дім шукає по всіх свої базах касетні боприпаси у цей час, бо під Бахмутом вони зарекомендували себе найкращим чином проти цього особового складу, наші навіть пішли у контрнаступ і відбили ворожі позиції.
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11.02.2023 08:59 Ответить
А нову відправку до Украіни ******** ефективноі зброі вони не прогнозують?
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11.02.2023 09:06 Ответить
Данілов покажись - ти в чорних труселях чи ні.
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11.02.2023 10:10 Ответить
Не знаю, як там у Путіна або Білого дому, а українці навесні мають точно готуватись до повернення та підвищення податків та сплати боргів за комуналку та інше!
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11.02.2023 12:22 Ответить
Не знаю що Вони там пробують наступати, але знаю що вони вже наступають вже місяць на Сході і без результатів, на Півночі вони бояться сунуться, тим паче доки там проводили показові навчання під керівництвом Наєва, Ніколюка, максимум що вони можуть це гатити з артилерії
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11.02.2023 14:33 Ответить
то може вже надасте ракети середньої дальності

а то занепокоєннями багато не навоюємо...
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11.02.2023 23:47 Ответить
 
 