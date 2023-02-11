РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9061 посетитель онлайн
Новости Война
7 729 32
взрыв (6502) обстрел (25772) Херсон (2659)

В Херсоне прогремел сильный взрыв, - местный телеграм-канал

херсон

Утром 11 февраля в Херсоне прогремел сильнейший взрыв.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местный телеграм-канал.

Как отмечают читатели телеграм-канала, взрыв был такой силы, что задрожали дома.

Официального подтверждения об обстреле Херсона пока не поступало.

Смотрите также: Враг более 60 раз обстрелял Херсонщину. В областном центре повреждены дома и вокзал, есть раненые. ФОТОрепортаж
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+9
Та ***, сплячі колаборанти в кожному місті, буквально кругом вас, навіть в колі ваших знайомих. Проблема що діють і висловлюють свої думки вони за обставинами і ви не може прогнозувати на що вони були б здатні за сприятливих умов - під час окупації..
показать весь комментарий
11.02.2023 10:58
+5
можливо,що "сплячі" колаборанти залишились у Херсоні.рашка залишила агентуру
показать весь комментарий
11.02.2023 10:49
+4
Херсон повністю на правому березі.
показать весь комментарий
11.02.2023 11:24
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
можливо,що "сплячі" колаборанти залишились у Херсоні.рашка залишила агентуру
показать весь комментарий
11.02.2023 10:49 Ответить
Та ***, сплячі колаборанти в кожному місті, буквально кругом вас, навіть в колі ваших знайомих. Проблема що діють і висловлюють свої думки вони за обставинами і ви не може прогнозувати на що вони були б здатні за сприятливих умов - під час окупації..
показать весь комментарий
11.02.2023 10:58 Ответить
що означає "були б здатні"? була окупація, була колаборація, були й залишились колаборанти... спецслужби ж рахують двійників ***** й діагностують стадію раку в нього...
показать весь комментарий
11.02.2023 11:07 Ответить
Були й залишились, звісно. «Були б здатні» - це які дії готові вчинити в певних умовах. До чого тут спецслужби - мова не про топ колаборантів, та і то, де були спецслужби? Роками «вели» деяких, прямо справи були, і нічого не робили, результат 0
показать весь комментарий
11.02.2023 11:23 Ответить
гм... СБУ і ГУР виключно "топ-колаборантами" повинні займатися? чому ж тоді те саме СБУ Баканова ловила на 500-доларових хабарях сільских голів? Вони ж не ТОПи і не колаборанти🤔
показать весь комментарий
11.02.2023 11:30 Ответить
Так, накуя витрачати ресурс на сільських голів з $500, коли треба займатися корупціонерами в ВР, Кабміні, на митниці, податковій, судах, взагалі і державному управлінні.
А $500 - це імітація бурхливої діяльності.
показать весь комментарий
11.02.2023 11:40 Ответить
яка у вас цікава реакція)))
у структурі правоохоронних органів існують регіональні підрозділи, що мають забезпечувати законність зокрема і на рівні міста, району, сільської громади тощо...
окрім того, кожен правоохоронний орган має чітку зону відповідальності, де має реагувати на будь яке порушення Закону й на ВСІХ рівнях - "від попа і до царя"!
той факт, СБУшний ресурс марнується на абсолютно "ліві" теми - питання до ЗЕвлади щодо її компетентності...
показать весь комментарий
11.02.2023 12:12 Ответить
Зачекайте, ми починали з спец служб, і плавно перейшли до правоохоронних органів загалом.

Окремо виділю з вашого тексту «мають забезпечувати». А новий закон про СБУ - це дійсновиклик для зелених.
показать весь комментарий
11.02.2023 13:39 Ответить
Слу́жба безпе́ки Украї́ни - державний орган спеціального призначення з правоохоронними функціями, який забезпечує державну безпеку України. Підпорядкований Президенту України.

Головне́ управлі́ння ро́звідки Міністе́рства оборо́ни Украї́ни (ГУР МО, в/ч А0515) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%B0 розвідувальний орган https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Міністерства оборони України . Згідно із Законом України «Про розвідку» здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам (правоохоронним органам).
показать весь комментарий
11.02.2023 14:03 Ответить
Так і я про те. Поліція, це орган спеціального призначення? Прокуратура?
Порівняйте чисельність СБУ і ФБР відносно кількості населення відповідних держав
показать весь комментарий
11.02.2023 14:11 Ответить
Ні, я не про те. СБУ уповноважена і зобов'язана здійснювати правоохоронні функції, але виключно у сфері нацбезпеки. Все інше - питання взаємодії між різними правоохоронними органами. СБУ, Поліція, ДБР та інші зобов'язані припиняти порушення Закону, а от розслідування й оперативна робота у кожного повинна бути своя.
показать весь комментарий
11.02.2023 14:20 Ответить
Так ми ж вище дійшли згоди, що потрібен новий закон про СБУ і зменшення чисельності. Тому як зараз кілька служб які один поперед одного лізуть куди не мають, а в суді справи розвалюються бо підслідність «не та»
показать весь комментарий
11.02.2023 14:24 Ответить
На каком берегу?
показать весь комментарий
11.02.2023 11:17 Ответить
Херсон повністю на правому березі.
показать весь комментарий
11.02.2023 11:24 Ответить
на сєвєрном
показать весь комментарий
11.02.2023 11:33 Ответить
Просто ДРГ не борщем треба кормити в тюрмі, перед та після допитів, а треба проводити із ними таку роботу, після якої вони здаватимуть всіх, кого знають з ДРГ, навіть тих, кого по ходу вигадають. В Берліні живе 107-річний спеціаліст із такої роботи, звуть Швегерманн Гюнтер, він колишній гауптштурмфюрер СС. Не знаєте як працювать з ДРГ, можна запитати в нього. Господь чогось же тримає його на Землі.
показать весь комментарий
11.02.2023 12:39 Ответить
Яка гарна практична порада!
показать весь комментарий
11.02.2023 18:22 Ответить
 
 