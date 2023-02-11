В Херсоне прогремел сильный взрыв, - местный телеграм-канал
Утром 11 февраля в Херсоне прогремел сильнейший взрыв.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местный телеграм-канал.
Как отмечают читатели телеграм-канала, взрыв был такой силы, что задрожали дома.
Официального подтверждения об обстреле Херсона пока не поступало.
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А $500 - це імітація бурхливої діяльності.
у структурі правоохоронних органів існують регіональні підрозділи, що мають забезпечувати законність зокрема і на рівні міста, району, сільської громади тощо...
окрім того, кожен правоохоронний орган має чітку зону відповідальності, де має реагувати на будь яке порушення Закону й на ВСІХ рівнях - "від попа і до царя"!
той факт, СБУшний ресурс марнується на абсолютно "ліві" теми - питання до ЗЕвлади щодо її компетентності...
Окремо виділю з вашого тексту «мають забезпечувати». А новий закон про СБУ - це дійсновиклик для зелених.
Головне́ управлі́ння ро́звідки Міністе́рства оборо́ни Украї́ни (ГУР МО, в/ч А0515) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%B0 розвідувальний орган https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Міністерства оборони України . Згідно із Законом України «Про розвідку» здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам (правоохоронним органам).
Порівняйте чисельність СБУ і ФБР відносно кількості населення відповідних держав