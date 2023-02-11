У России нет ресурсов, чтобы начать широкомасштабное наступление 24 февраля, - ГУР

У российского командования нет достаточных ресурсов для широкомасштабных наступательных действий к годовщине полномасштабного вторжения 24 февраля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк в комментарии изданию Kyiv Post.

"В то время как распространяется информация о запланированном на 24 февраля широкомасштабном наступлении России, украинская военная разведка сообщает, что Россия уже начала полномасштабное наступление 24 февраля прошлого года, которое продолжается и сегодня", — отметил представитель военной разведки Украины.

Андрей Черняк заявил, что Россия планирует в ближайшие недели активизировать свои усилия на востоке Украины, отметив, что сейчас она "старается найти слабые места в нашей обороне. Однако, по нашей информации, у российского командования нет достаточных ресурсов для широкомасштабных наступательных действий. Главной целью российских войск остается достижение хотя бы какого-нибудь тактического успеха на востоке Украины".

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Андрей Черняк также подчеркнул, что в России не хватает высокоточного оружия.

"Россия сталкивается с нехваткой высокоточного оружия, и, несмотря на это, она продолжит использовать ракетный террор против мирного населения в Украине. Россияне уже использовали более 80 процентов высокоточных ракет. Они пытаются возобновить свое производство, но пока им это не удается", — подытожил представитель военной разведки Украины.

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