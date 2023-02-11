У России нет ресурсов, чтобы начать широкомасштабное наступление 24 февраля, - ГУР
У российского командования нет достаточных ресурсов для широкомасштабных наступательных действий к годовщине полномасштабного вторжения 24 февраля.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк в комментарии изданию Kyiv Post.
"В то время как распространяется информация о запланированном на 24 февраля широкомасштабном наступлении России, украинская военная разведка сообщает, что Россия уже начала полномасштабное наступление 24 февраля прошлого года, которое продолжается и сегодня", — отметил представитель военной разведки Украины.
Андрей Черняк заявил, что Россия планирует в ближайшие недели активизировать свои усилия на востоке Украины, отметив, что сейчас она "старается найти слабые места в нашей обороне. Однако, по нашей информации, у российского командования нет достаточных ресурсов для широкомасштабных наступательных действий. Главной целью российских войск остается достижение хотя бы какого-нибудь тактического успеха на востоке Украины".
Андрей Черняк также подчеркнул, что в России не хватает высокоточного оружия.
"Россия сталкивается с нехваткой высокоточного оружия, и, несмотря на это, она продолжит использовать ракетный террор против мирного населения в Украине. Россияне уже использовали более 80 процентов высокоточных ракет. Они пытаются возобновить свое производство, но пока им это не удается", — подытожил представитель военной разведки Украины.
Пожалуйста, подождите...
совково-кацапское быдло демонстрирует в войне против Украины ту же самую "науку побеждать", которую демонстрировали ровно 80 лет назад под Ржевом Жуков и Конев, маршалы-недоумки с образованием 2 класса деревенской школы.
Лобовые атаки пехотными массами, заваливание трупами, бесконечные безрезультатные штурмы какой-то там заурядной Сычёвки с потерями 80-90 тысяч человек за 5 месяцев непрерывных боёв...
Напрашивается прямое сравнение с боями под Авдееевкой и Марьинкой: орки штурмуют Авдеевку и Марьинку уже 12 месяцев подряд, но ни хрена ничего не могут достичь:
оба населенных пункта по-прежнему под контролем ВСУ даже после года непрерывных атак.
Російська армія планує оточити Сили оборони на Донбасі, атакувавши з трьох боків. Для цього окупанти робитимуть ставки на живу силу та безперервні штурми, щоб знайти вразливі місця.
За прогнозом видання, росіяни планують окупувати Донбас до березня, взявши ЗСУ в оточення з півночі та півдня через Кремінну та Вугледар. Побоюючись зростаючого українського арсеналу, вони рухаються першими.
Також окупанти, ймовірно, спробують відволікти ЗСУ. Для цього вони відкриють новий фронт, швидше за все, у районі Сум та Харківської області.
У той же час, контрнаступ готує і Україна, яка хоче, щоб росія гадала, де і коли вона може завдати удару. Однак, як пише видання, просуватися на сході буде складно: ворог укріпив там позиції з 2014 року.
Найперспективнішим для України стане контрнаступ на півдні, вважають аналітики. Мелітополь був би очевидною метою, оскільки перебуває на перетині двох автомагістралей та важливої залізничної гілки.
Якщо під Мелітополем Україні вдасться поділити сили рф, це послабить контроль загарбників над Херсонщиною.
https://www.slovoidilo.ua/2023/02/11/novyna/bezpeka/rosiya-sprobuye-vidkryty-novyj-front-vidvolikannya-zsu-donbasu-nyt
Но это так мысли в слух. Генштабу выднее как и когда, что-то делать....
Our Eastern Holydays are around 10th of April,
this year.
Possibly something will happen,
either Selinskij or Dr Notin will return to the
Holy Temple.
ГУРТАРО схоже погано тасують, тому і прогнози не справджуються)
і слухати то шо в вуха налиють, що всьо красіво..от от переможемо,брехню не хочу
Так. Вчора був вже не другий чи третій обстріл з тих пір як він це сказав. А вже четвертий. І не аби скільки, а 70 ракет.
Думай-те.
Сьогодні не видно більшої ескалації з боку РФ, ніж вона була раніше, заявив Зеленський.
https://gazeta.ua/articles/politics/_u-nas-scho-yizdyat-tanki-po-vulicyah-10-tez-zelenskogo-inozemnim-zmi/1068569
08 січня 2022
Зеленський на лижах, Тищенко з мітболами, міністерка-боксерка: як минув перший тиждень нового року у політиків
https://gazeta.ua/articles/politics/_zelenskij-na-lizhah-tischenko-z-mitbolami-ministerkabokserka-yak-minuv-pershij-tizhden-novogo-roku-u-politikiv/1065940
19 лютого 2022
Евакуація жителів прифронтових районів поки не потрібна - Верещук
https://suspilne.media/208768-evakuacia-ziteliv-prifrontovih-rajoniv-poki-ne-potribna-veresuk/
Ну и про то, что на казластане заканчиваются высокоточные ракеты мы слышали еще в конце марта.
Юрий Нестеренко
Здравствуй, рассея, страна непонятная!
Сонное царство, гнилое болото!
Вечно голодная, вечно помятая,
Страшно и холодно мне отчего-то!
Здравствуй, монахиня, здравствуй, безбожница!
Здравствуй, воров и генсеков наложница!
Этот котел, где спиваются нации -
Язва на теле цивилизации!
Сотнями лет всем тиранам покорная,
За палачей своих жизнь положившая,
Верящая в убеждения вздорные,
Гениев давшая, их же душившая!
В ярости рушишь ты прежние идолы
Лишь для того, чтобы пасть перед новыми,
Край полоумный, преступный, невиданный,
Сам же себя удавивший оковами!
Мне на просторах твоих необъезженных
Душно от воздуха затхлого, спертого,
Как не меняйся - останешься прежнею
Ты от эпохи ивана Четвертого.
Пьяная, нищая, грязная, темная,
Не по уму и развитью огромная,
Из лицемерия и суеверия
Соткан портрет твой, холопов империя!
Мнила себя ты единою праведной,
Мнила спасителем и искупителем,
В это же время здесь варвары правили -
Банда крушителей, банда губителей.
Ты - несвободы опора надежная,
Правит тобой иерархия сложная,
Все толстомордые, золотозвездные,
Глупые, гордые, орденоносные…
Все-таки здравствуй, тюрьма величайшая!
Есть в тебе польза, хоть нету свободы:
К бездне идешь ты дорогой кратчайшею,
Вслед тебе смотрят другие народы,
Ты полигоном для них испытательным
Служишь, к обрыву идя под овации,
Этим примером своим отрицательным
Предохраняешь ты цивилизацию.
Разнообразная и безобразная,
Грязь прикрывающая позолотой,
Здравствуй, рассея, страна несуразная,
Сонное царство, гнилое болото!
https://lyricstranslate.com/ru/yuriy-nesterenko-zdravstvuy-rossiya-strana-neponyatnaya-lyrics.html https://lyricstranslate.com