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армия РФ (18042) разведка (4119) россия (93011) наступление (197)

У России нет ресурсов, чтобы начать широкомасштабное наступление 24 февраля, - ГУР

окупанти

У российского командования нет достаточных ресурсов для широкомасштабных наступательных действий к годовщине полномасштабного вторжения 24 февраля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк в комментарии изданию Kyiv Post.

"В то время как распространяется информация о запланированном на 24 февраля широкомасштабном наступлении России, украинская военная разведка сообщает, что Россия уже начала полномасштабное наступление 24 февраля прошлого года, которое продолжается и сегодня", — отметил представитель военной разведки Украины.

Андрей Черняк заявил, что Россия планирует в ближайшие недели активизировать свои усилия на востоке Украины, отметив, что сейчас она "старается найти слабые места в нашей обороне. Однако, по нашей информации, у российского командования нет достаточных ресурсов для широкомасштабных наступательных действий. Главной целью российских войск остается достижение хотя бы какого-нибудь тактического успеха на востоке Украины".

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Андрей Черняк также подчеркнул, что в России не хватает высокоточного оружия.

"Россия сталкивается с нехваткой высокоточного оружия, и, несмотря на это, она продолжит использовать ракетный террор против мирного населения в Украине. Россияне уже использовали более 80 процентов высокоточных ракет. Они пытаются возобновить свое производство, но пока им это не удается", — подытожил представитель военной разведки Украины.

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Топ комментарии
+28
У мене якесь дежа-в'ю. Щось схоже вже було піяно рік тому!
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11.02.2023 12:05
+16
Тоді Байден нагнітав.
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11.02.2023 12:08
+13
Шаурму. Кожному!
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11.02.2023 12:24
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11.02.2023 12:05 Ответить
У мене якесь дежа-в'ю. Щось схоже вже було піяно рік тому!
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11.02.2023 12:05 Ответить
Тоді Байден нагнітав.
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11.02.2023 12:08 Ответить
Это всё происки Запада
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11.02.2023 12:09 Ответить
що Зеленський знову шашлики обіцяє?
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11.02.2023 12:17 Ответить
Шаурму. Кожному!
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11.02.2023 12:24 Ответить
Фууу! Не можу цю гидоту навіть бачити! Маю на увазі шаурму. 😉
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11.02.2023 12:34 Ответить
До речі, це він їхав на шахту зі своїм кодлом де загинули шахтарі і такою задоволеною пикою.
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11.02.2023 12:42 Ответить
за два роки мінус три
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11.02.2023 12:48 Ответить
цена ошибки - смерть!
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11.02.2023 13:50 Ответить
Прихована реклама..сам Вава шаурмєнь на Сокарі жував
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11.02.2023 15:12 Ответить
ЗСУ вы..бут и высушат кацапских мразей. Это все, что нам нужно знать и в чем быть уверенными на 100%
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11.02.2023 12:41 Ответить
Так це зрозуміло. Мова лише про ціну. Хоча в цьому випадку торгуватися не доводиться.
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11.02.2023 12:51 Ответить
Военно-технические ресурсы для широкомасштабного наступления у РФ есть, а вот мозгов и способностей грамотно организовать такое наступление у них нет и никогда не было:

совково-кацапское быдло демонстрирует в войне против Украины ту же самую "науку побеждать", которую демонстрировали ровно 80 лет назад под Ржевом Жуков и Конев, маршалы-недоумки с образованием 2 класса деревенской школы.

Лобовые атаки пехотными массами, заваливание трупами, бесконечные безрезультатные штурмы какой-то там заурядной Сычёвки с потерями 80-90 тысяч человек за 5 месяцев непрерывных боёв...

Напрашивается прямое сравнение с боями под Авдееевкой и Марьинкой: орки штурмуют Авдеевку и Марьинку уже 12 месяцев подряд, но ни хрена ничего не могут достичь:

оба населенных пункта по-прежнему под контролем ВСУ даже после года непрерывных атак.
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12.02.2023 03:20 Ответить
Шо, можна вже готувати шашлики?
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11.02.2023 12:49 Ответить
Або ці у@бні тупі, або обдовбані, або збираються злити Україну! Іших припущень у мене немає!!!
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11.02.2023 12:51 Ответить
ввесь этот пиз....ж расчитан на лохов как в феврале 2022г. На нас не нападут!Разведки мира врут и нагнетают,а мы на шашлыки.
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11.02.2023 13:32 Ответить
Чому ГУР вважає що наступ буде широкомасштабним? Шойга дечому навчилась і зосередить сили на одному напрямку.
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11.02.2023 12:07 Ответить
ГУР говорить про всі можливі варіанти, щоб не помилитися як завжди.
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11.02.2023 12:09 Ответить
А 23 чи 25-го?
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11.02.2023 12:14 Ответить
Росія спробує відкрити новий фронт для відволікання ЗСУ від Донбасу - NYT


Російська армія планує оточити Сили оборони на Донбасі, атакувавши з трьох боків. Для цього окупанти робитимуть ставки на живу силу та безперервні штурми, щоб знайти вразливі місця.
За прогнозом видання, росіяни планують окупувати Донбас до березня, взявши ЗСУ в оточення з півночі та півдня через Кремінну та Вугледар. Побоюючись зростаючого українського арсеналу, вони рухаються першими.
Також окупанти, ймовірно, спробують відволікти ЗСУ. Для цього вони відкриють новий фронт, швидше за все, у районі Сум та Харківської області.
У той же час, контрнаступ готує і Україна, яка хоче, щоб росія гадала, де і коли вона може завдати удару. Однак, як пише видання, просуватися на сході буде складно: ворог укріпив там позиції з 2014 року.
Найперспективнішим для України стане контрнаступ на півдні, вважають аналітики. Мелітополь був би очевидною метою, оскільки перебуває на перетині двох автомагістралей та важливої залізничної гілки.
Якщо під Мелітополем Україні вдасться поділити сили рф, це послабить контроль загарбників над Херсонщиною.
https://www.slovoidilo.ua/2023/02/11/novyna/bezpeka/rosiya-sprobuye-vidkryty-novyj-front-vidvolikannya-zsu-donbasu-nyt
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11.02.2023 12:15 Ответить
План орков возможно такой, это вполне логично. А вот предложение атаковать на Мелитополь на мой взгляд бредовое - это просто посмотреть на море и самим подставиться под удары с флангов.
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11.02.2023 12:35 Ответить
Смерть русне
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11.02.2023 12:42 Ответить
Логичней и более реальней взять Энергодар и далее постепенно двигаться на Новую Каховку, а Мелитополь просто держать в напряжении.
Но это так мысли в слух. Генштабу выднее как и когда, что-то делать....
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11.02.2023 17:03 Ответить
Если даже борзописец в НЙТ видит возможность наступления на Мелитополь, то его видят все. И понятно, что наступления именно на этом направлении не будет.
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11.02.2023 22:40 Ответить
Росія має всі ресурси для наступу! Має снаряди в достатній кількості, має авіацію, має танки, має незліченну кількість смертоносних ракет, включаючи Точки-У та перероблені С-300.... Україна має всього 5 тисяч снарядів на добу, один танк Леопард в повітрі між Канадою та Європою, має Єрмака та Гетманцева за головних патріотів
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11.02.2023 12:16 Ответить
це ти їх патріотами вважаєш?
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11.02.2023 12:20 Ответить
Нце сарказм, мабуть, таких патріотів ми заслужили!
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11.02.2023 12:36 Ответить
з гордістю заявляю - а ні за зеленськог. а ні за його партію "рогів та копит" я не голосував. Бо його висловів щодо України та Томосу мені вистачило...
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11.02.2023 14:58 Ответить
Це сарказм. 😊
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11.02.2023 12:36 Ответить
....і яйця по 17 грн. за шт.
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11.02.2023 12:22 Ответить
Яйця то святе! Резнікову потрібно було відмазатись і сказати, що то яйця фазанів по 17 грн)
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11.02.2023 12:38 Ответить
Easter Eggs.

Our Eastern Holydays are around 10th of April,
this year.

Possibly something will happen,
either Selinskij or Dr Notin will return to the
Holy Temple.
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11.02.2023 13:11 Ответить
Ще один розвідник?
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11.02.2023 12:32 Ответить
панікерська ×уїта, стрибай у вулик - попустить, якщо не паралізує
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11.02.2023 14:29 Ответить
гур і резніков як там на росіїї 5 січня що офіційно обьявлять підкреслюю офіційно та закриття кордонів навіть до нового року відосік заточив Резніков казав тікати кацапам поки кордони відкриті але 5 січня вже давно пройшло кордони відкриті потім казали на 15 січня також пройшло також облом гаданням по картам в листопаді потім грудні казали великий наступ окрім сходу і півдня також з білорусі але потім ближче к новому року та вже після нього сказали що з білорусі не буде бо недостатньо все що треба знати про гадання від гур я вже не кажу що вони мололи весной що до нового року 2022 ми вийдем в крим але з кожним місяцем редагували свої прогнози
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11.02.2023 12:16 Ответить
Гадальні карти ГУР ТАРО схоже погано тасують, тому і прогнози не справджуються)
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11.02.2023 13:32 Ответить
Если это сведения нашего Штирлица- гогилашвили, то нужно верить!
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11.02.2023 12:16 Ответить
Єдине (що може буть реальним) - це спроби вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей, щоб їх оголосить "саставной частью Рассийскай Федерации", до 24 лютого Щоб похвалиться перед власним бидлом "успехами в СВО" Бо надії на захоплення усієї Херсонщини, Миколаївщини та Запоріжчини у них уже нема А виправдаться за 140 тис вбитими, тисяч 300 - покаліченими і трохи не третини бойової техніки Збройних Сил, чимось треба!
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11.02.2023 12:21 Ответить
Яке полегшення ......в мене вже ломка від нестачі позитивных новин,після того як арестович десь пропав....
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11.02.2023 12:22 Ответить
Дивлячись що вкладається в той широкомасштабний.
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11.02.2023 12:22 Ответить
Це оп зазначив,що Україні не має ресурсів,щоб відбиватися. Жовков
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11.02.2023 12:30 Ответить
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11.02.2023 12:33 Ответить
Шоб ви подавилися!
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11.02.2023 12:54 Ответить
Death to rUssia
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11.02.2023 12:39 Ответить
23.02.22-ознак підготовки росії до агресії проти України немає,-ГУР....
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11.02.2023 13:17 Ответить
Ага, помню как Верещак за даа дня до наращения рассказывала, как Зеля всех успокаивал. Сейчас просто дежав
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11.02.2023 13:30 Ответить
рашка того немає..то того немає..то танків то ракет то ще чогось, але вже як рік війна .
і слухати то шо в вуха налиють, що всьо красіво..от от переможемо,брехню не хочу
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11.02.2023 13:33 Ответить
Це той ГУР, голова якого говорив, що "ракети закінчуються" і "лишилось 2-3 обстрілі".

Так. Вчора був вже не другий чи третій обстріл з тих пір як він це сказав. А вже четвертий. І не аби скільки, а 70 ракет.

Думай-те.
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11.02.2023 13:37 Ответить
Так то вже було
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11.02.2023 13:54 Ответить
28 січня 2022
Сьогодні не видно більшої ескалації з боку РФ, ніж вона була раніше, заявив Зеленський.
https://gazeta.ua/articles/politics/_u-nas-scho-yizdyat-tanki-po-vulicyah-10-tez-zelenskogo-inozemnim-zmi/1068569

08 січня 2022
Зеленський на лижах, Тищенко з мітболами, міністерка-боксерка: як минув перший тиждень нового року у політиків
https://gazeta.ua/articles/politics/_zelenskij-na-lizhah-tischenko-z-mitbolami-ministerkabokserka-yak-minuv-pershij-tizhden-novogo-roku-u-politikiv/1065940

19 лютого 2022

Евакуація жителів прифронтових районів поки не потрібна - Верещук

https://suspilne.media/208768-evakuacia-ziteliv-prifrontovih-rajoniv-poki-ne-potribna-veresuk/
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11.02.2023 14:02 Ответить
Кацапье не має не тільки ресурсів, але і мізків.
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11.02.2023 14:40 Ответить
А 25-го?
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11.02.2023 16:21 Ответить
Та дайте вже тому ГРУ Оскара.
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11.02.2023 17:35 Ответить
да уже говорили что ракеты от от кончаться.. не кончаются.. и увы не кончаться...
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11.02.2023 18:02 Ответить
К сожалению оркам на…ть на подобные прогнозы, характерная черта бункерного это непредсказуемость, если «умники» из разведок считают что не нападет то нападет. Не нужно убаюкивать народ, вспомните что карта слезу любит
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11.02.2023 18:46 Ответить
Та нічого не буде. Скоро травень, шашлики....
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11.02.2023 19:27 Ответить
А рядом заметка "в Белом доме ожидают весеннего наступления". Что б не получилось как год назад.
Ну и про то, что на казластане заканчиваются высокоточные ракеты мы слышали еще в конце марта.
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11.02.2023 19:37 Ответить
Ресурсів немає в Україні - бо свої заводи не виробляють ні снарядів ні мін... ні хрена. А у рашістів всі заводи працюють. Скіки ще зможуть наші хлопці стояти з автоматами проти танків та арти рашистів - он сьогодні Залужний промовився - відбуваються стабілізаційні дії біля Бахмуту - це дуже хреново коли кажуть про стабілізаційні дії.
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11.02.2023 20:24 Ответить
ага і війни не буде стоіть тіки в очі йому подивитися..з вас розвідники як з мого хх я долото
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11.02.2023 21:21 Ответить
Здравствуй, рассея, страна непонятная!

Юрий Нестеренко

Здравствуй, рассея, страна непонятная!

Сонное царство, гнилое болото!

Вечно голодная, вечно помятая,

Страшно и холодно мне отчего-то!

Здравствуй, монахиня, здравствуй, безбожница!

Здравствуй, воров и генсеков наложница!

Этот котел, где спиваются нации -

Язва на теле цивилизации!

Сотнями лет всем тиранам покорная,

За палачей своих жизнь положившая,

Верящая в убеждения вздорные,

Гениев давшая, их же душившая!

В ярости рушишь ты прежние идолы

Лишь для того, чтобы пасть перед новыми,

Край полоумный, преступный, невиданный,

Сам же себя удавивший оковами!

Мне на просторах твоих необъезженных

Душно от воздуха затхлого, спертого,

Как не меняйся - останешься прежнею

Ты от эпохи ивана Четвертого.

Пьяная, нищая, грязная, темная,

Не по уму и развитью огромная,

Из лицемерия и суеверия

Соткан портрет твой, холопов империя!

Мнила себя ты единою праведной,

Мнила спасителем и искупителем,

В это же время здесь варвары правили -

Банда крушителей, банда губителей.

Ты - несвободы опора надежная,

Правит тобой иерархия сложная,

Все толстомордые, золотозвездные,

Глупые, гордые, орденоносные…

Все-таки здравствуй, тюрьма величайшая!

Есть в тебе польза, хоть нету свободы:

К бездне идешь ты дорогой кратчайшею,

Вслед тебе смотрят другие народы,

Ты полигоном для них испытательным

Служишь, к обрыву идя под овации,

Этим примером своим отрицательным

Предохраняешь ты цивилизацию.

Разнообразная и безобразная,

Грязь прикрывающая позолотой,

Здравствуй, рассея, страна несуразная,

Сонное царство, гнилое болото!

https://lyricstranslate.com/ru/yuriy-nesterenko-zdravstvuy-rossiya-strana-neponyatnaya-lyrics.html https://lyricstranslate.com
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11.02.2023 23:38 Ответить
 
 