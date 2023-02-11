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обстрел (25772) Хмельницький (466) Тарифы на электроэнергию (2141)

В Хмельницком более 50% потребителей без электроснабжения

ремонт,енергетика,електрика,світло,енергосистема
Фото: AP Photo/Evgeniy Maloletka

В Хмельницком более половины потребителей до сих пор без электроэнергии после российской ракетной атаки, происходят аварийные отключения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме Хмельницкий городской голова Александр Симчишин.

"После очередной террористической атаки ситуация с энергоснабжением остается сложной. Более 50% потребителей без электроснабжения. Самая сложная ситуация на части Юго-Западного микрорайона и части Гречан. В этих микрорайонах мы выставили мобильные пункты обогрева, 24 генератора, мобильную полевую кухню". Облэнерго применяет аварийные отключения", – написал он.

По словам Симчишина, ремонтные работы продолжаются, сделать запланированное вчера не удалось спустя почти шесть часов воздушных тревог.

"До вечера энергетики планируют дать питание во все микрорайоны. Подача электроэнергии будет производиться почасово", - отметил городской голова.

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По данным мэра, часть котельных работает на генераторах и когенерационных установках, поэтому тепло подается всем потребителям. Водоснабжение и канализационное хозяйство работают полностью.

Также Симчишин проинформировал, что в результате ракетного удара повреждено 27 окон в двух учебных заведениях, окна и здания на коммунальном предприятии, более 80 окон в многоэтажных домах, десятки окон в частном секторе.
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То есть мы вынуждены останавливать ремонт из-за воздушной тревоги из-за взлета ************* самолета всего лишь? А кто им мешает запускать их 3, 4, 10, 20 раз в день? Кто? Почему мы не атакуем эту законную цель, учитывая осознанную опасность ракетной атаки по нам и тем самым имеем право уничтожить ее превентивно?
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11.02.2023 16:17 Ответить
Какой полезный идиот первым обвинит "экспорт электроэнергии" в том, что половина жителей Хмельницкого сидят без света после попаданий рашистов по инфраструктуре?

Уверен, большинство этих полезных идиотов - обычные ватные тролли, отрабатывающие свои 30 сребреников.
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11.02.2023 16:17 Ответить
Хай вичисляють звіздераса в обенерго, чи поруч, що корегував ракети. В Хмельницькому їх більше, чим в любому місті навіть на півдні. Багато приїхало на заводи, а ще більше залишилося на пенсії військових кацапії. Немаловажний фактор - московська церква УПЦ, яка в Хмельницькій області сама розвинута і сама велика секта.
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11.02.2023 16:45 Ответить
Так, РПЦ тут вистачає, більше хіба що в Чернівецькій області, на "родінє" онухрія.
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11.02.2023 18:46 Ответить
Якщо не помиляюся, його ще після першого удару вичислили (це був колишній співробітник, нині пенсіонер), а це вже третій у те саме місце. Через кілька тижнів знову туди вдарять і знову з тими самими наслідками. Поки об'єкти енергоструктури міста не розосередять і не перенесуть в інше місце - нічого не зміниться. Стосовно секти ФСБ УПЦ масковскава патріярхата - цього лайна вистачає усюди, але в Хмельницькій області вона не сама розвинена (навіть сусідній Рівненській вони діють нахабніше і активніше).
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11.02.2023 21:51 Ответить
Хмельницька обласить лідер секти УПЦ МП, подивіться на Камянець-Подільський, Шепетівку, і сам Хмельницький. Їх там просто, як колорадських жуків на картоплі, яка ось-ось буде цвісти.
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12.02.2023 08:32 Ответить
Безперебійники треба роздати людям в тимчасове користування до усунення аварії хоча б по два-три на під'їзд, щоб холодильники не розморозились
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11.02.2023 19:14 Ответить
 
 