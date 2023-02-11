В Хмельницком более 50% потребителей без электроснабжения

В Хмельницком более половины потребителей до сих пор без электроэнергии после российской ракетной атаки, происходят аварийные отключения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме Хмельницкий городской голова Александр Симчишин.

"После очередной террористической атаки ситуация с энергоснабжением остается сложной. Более 50% потребителей без электроснабжения. Самая сложная ситуация на части Юго-Западного микрорайона и части Гречан. В этих микрорайонах мы выставили мобильные пункты обогрева, 24 генератора, мобильную полевую кухню". Облэнерго применяет аварийные отключения", – написал он.

По словам Симчишина, ремонтные работы продолжаются, сделать запланированное вчера не удалось спустя почти шесть часов воздушных тревог.

"До вечера энергетики планируют дать питание во все микрорайоны. Подача электроэнергии будет производиться почасово", - отметил городской голова.

Читайте также: Взрыв раздался в Хмельницком, часть города - без электроснабжения, - ОВА

По данным мэра, часть котельных работает на генераторах и когенерационных установках, поэтому тепло подается всем потребителям. Водоснабжение и канализационное хозяйство работают полностью.

Также Симчишин проинформировал, что в результате ракетного удара повреждено 27 окон в двух учебных заведениях, окна и здания на коммунальном предприятии, более 80 окон в многоэтажных домах, десятки окон в частном секторе.