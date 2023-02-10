Взрыв раздался в Хмельницком, часть города - без электроснабжения, - ОВА
В Хмельницком во время воздушной тревоги раздался взрыв, часть города без электроснабжения.
Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гамалий, передает Цензор.НЕТ.
"В Хмельницком раздался взрыв. Часть города без электроснабжения. Могут быть сбои и в водоснабжении. Берегите себя! Оставайтесь в укрытиях!"
Детали позже", - отметил он.
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Xiaom Xiaom
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