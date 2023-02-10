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взрыв (6499) Хмельницький (466)

Взрыв раздался в Хмельницком, часть города - без электроснабжения, - ОВА

вибух

В Хмельницком во время воздушной тревоги раздался взрыв, часть города без электроснабжения.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гамалий, передает Цензор.НЕТ.

"В Хмельницком раздался взрыв. Часть города без электроснабжения. Могут быть сбои и в водоснабжении. Берегите себя! Оставайтесь в укрытиях!"

Детали позже", - отметил он.

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Такі відчуття ...наче прям доповідають,каZaпам,у відкриту ...де і як прилетіло
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10.02.2023 11:12 Ответить
Звісно доповідають. Зрадників повно
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10.02.2023 11:20 Ответить
Зрадникі фотографують обʼєкти з геолокацією та надають координати.
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10.02.2023 11:13 Ответить
Кацапы не умеют в гугл карты зайти? Там и координаты и фотографии есть.
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10.02.2023 11:28 Ответить
 
 