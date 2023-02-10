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вибух (4364) Хмельницький (395)

Вибух пролунав у Хмельницькому, частина міста - без електропостачання, - ОВА

вибух

У Хмельницькому під час повітряної тривоги пролунав вибух, частина міста без електропостачання.

Про це повідомив глава ОВА Сергій Гамалій, передає Цензор.НЕТ.

"В Хмельницькому пролунав вибух. Частина міста без електропостачання. Можуть бути збої і в водопостачанні. Бережіть себе! Залишайтеся в укриттях!

Деталі згодом", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Кривому Розі лунають вибухи

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Такі відчуття ...наче прям доповідають,каZaпам,у відкриту ...де і як прилетіло
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10.02.2023 11:12 Відповісти
Звісно доповідають. Зрадників повно
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10.02.2023 11:20 Відповісти
Зрадникі фотографують обʼєкти з геолокацією та надають координати.
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10.02.2023 11:13 Відповісти
Кацапы не умеют в гугл карты зайти? Там и координаты и фотографии есть.
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10.02.2023 11:28 Відповісти
 
 