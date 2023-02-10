Вибух пролунав у Хмельницькому, частина міста - без електропостачання, - ОВА

У Хмельницькому під час повітряної тривоги пролунав вибух, частина міста без електропостачання.

Про це повідомив глава ОВА Сергій Гамалій, передає Цензор.НЕТ.

"В Хмельницькому пролунав вибух. Частина міста без електропостачання. Можуть бути збої і в водопостачанні. Бережіть себе! Залишайтеся в укриттях!



Деталі згодом", - зазначив він.

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