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У Кривому Розі лунають вибухи

вибух

У Кривому Розі під час повітряної тривоги лунають вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"У Кривому Розі було чутно кілька вибухів", - зазначає видання.

Водночас голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул закликав громадян нічого не викладати в інтернет.

"Всі залишаємось в укриттях. Ще 7 ракет до нас на підльоті", - зазначив він.

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Автор: 
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Топ коментарі
+15
Как там говорят некоторые европейские политики. Не давать Украине танки и самолеты чтобы небыла ескалации?
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10.02.2023 09:44
+11
причому він всігда дає сигнал не таясь, а відкритим текстом в медіа або соцсітях.
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10.02.2023 09:48
+8
Тільки вчора писали, що світло поремонтували.
Хтось навмисне дає сигнал окупантам що час вже бомбити.
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10.02.2023 09:44
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Два вибухи вже чув
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10.02.2023 09:42 Відповісти
ППО відпрацювало.
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10.02.2023 10:08 Відповісти
Тільки вчора писали, що світло поремонтували.
Хтось навмисне дає сигнал окупантам що час вже бомбити.
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10.02.2023 09:44 Відповісти
причому він всігда дає сигнал не таясь, а відкритим текстом в медіа або соцсітях.
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10.02.2023 09:48 Відповісти
Вони ******** кожну секунду, коли можуть. А зі світлом у Кривому Розі щє з повітряних тривог минулих днів все ок.
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10.02.2023 10:05 Відповісти
Как там говорят некоторые европейские политики. Не давать Украине танки и самолеты чтобы небыла ескалации?
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10.02.2023 09:44 Відповісти
и обязательно пригласить кацапов в австрию и на олимпиаду((
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10.02.2023 09:51 Відповісти
То члени і членкині "Куйового Інтернаціоналу"
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10.02.2023 09:51 Відповісти
кочнай бредить бот
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10.02.2023 10:18 Відповісти
Роззявляй пащу😂
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10.02.2023 13:26 Відповісти
сгинь кацапська морда
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10.02.2023 15:37 Відповісти
Ти оглянись у воду та подивись на свою вроду 😃
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10.02.2023 17:14 Відповісти
Це путін обісравмя зі своїм недовійськом і мститься Зе за його турте по Європі. Але вова пу ти що не в курсі зепрезидент не в Кривоу розі сидить.
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10.02.2023 09:53 Відповісти
сирени не чув
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10.02.2023 10:37 Відповісти
 
 