У Кривому Розі лунають вибухи
У Кривому Розі під час повітряної тривоги лунають вибухи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
"У Кривому Розі було чутно кілька вибухів", - зазначає видання.
Водночас голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул закликав громадян нічого не викладати в інтернет.
"Всі залишаємось в укриттях. Ще 7 ракет до нас на підльоті", - зазначив він.
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Хтось навмисне дає сигнал окупантам що час вже бомбити.