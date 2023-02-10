У Кривому Розі лунають вибухи

У Кривому Розі під час повітряної тривоги лунають вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"У Кривому Розі було чутно кілька вибухів", - зазначає видання.

Водночас голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул закликав громадян нічого не викладати в інтернет.

"Всі залишаємось в укриттях. Ще 7 ракет до нас на підльоті", - зазначив він.

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