Перші ракети вже над Україною, росіяни запустили вже другу хвилю, - Кім

У повітряному просторі України зафіксовано російські ракети.

Про це повідомив глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає Цензор.НЕТ.

"Перші ракети над Україною. Бережемо себе, спускаємося в укриття", - зазначив він.

Також Кім повідомив, що запустили другу хвилю ракет.

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