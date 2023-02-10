Перші ракети вже над Україною, росіяни запустили вже другу хвилю, - Кім
У повітряному просторі України зафіксовано російські ракети.
Про це повідомив глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає Цензор.НЕТ.
"Перші ракети над Україною. Бережемо себе, спускаємося в укриття", - зазначив він.
Також Кім повідомив, що запустили другу хвилю ракет.
Топ коментарі
+20 Cazzag
показати весь коментар10.02.2023 09:43
+16 Джон КРОУТЕР e20898b9
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+16 FT FT
показати весь коментар10.02.2023 09:41
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А чому ми не можемо у відповідь по військових заводах удар нанести?
Напевно, тому що вони дуже далеко (Сибір, Урал) і добититудм немає зброї ні у нас ні у Заходу
пусть сами точечно уничтожат российские военные заводы.