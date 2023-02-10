В Кривом Роге раздаются взрывы

В Кривом Роге во время воздушной тревоги раздаются взрывы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"В Кривом Роге было слышно несколько взрывов", - отмечает издание.

В то же время глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул призвал граждан ничего не выкладывать в интернет.

"Все остаемся в укрытиях. Еще 7 ракет к нам на подлете", – отметил он.

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