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В Кривом Роге раздаются взрывы

вибух

В Кривом Роге во время воздушной тревоги раздаются взрывы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"В Кривом Роге было слышно несколько взрывов", - отмечает издание.

В то же время глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул призвал граждан ничего не выкладывать в интернет.

"Все остаемся в укрытиях. Еще 7 ракет к нам на подлете", – отметил он.

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Топ комментарии
+15
Как там говорят некоторые европейские политики. Не давать Украине танки и самолеты чтобы небыла ескалации?
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10.02.2023 09:44
+11
причому він всігда дає сигнал не таясь, а відкритим текстом в медіа або соцсітях.
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10.02.2023 09:48
+8
Тільки вчора писали, що світло поремонтували.
Хтось навмисне дає сигнал окупантам що час вже бомбити.
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10.02.2023 09:44
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Два вибухи вже чув
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10.02.2023 09:42 Ответить
ППО відпрацювало.
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10.02.2023 10:08 Ответить
Тільки вчора писали, що світло поремонтували.
Хтось навмисне дає сигнал окупантам що час вже бомбити.
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10.02.2023 09:44 Ответить
причому він всігда дає сигнал не таясь, а відкритим текстом в медіа або соцсітях.
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10.02.2023 09:48 Ответить
Вони ******** кожну секунду, коли можуть. А зі світлом у Кривому Розі щє з повітряних тривог минулих днів все ок.
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10.02.2023 10:05 Ответить
Как там говорят некоторые европейские политики. Не давать Украине танки и самолеты чтобы небыла ескалации?
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10.02.2023 09:44 Ответить
и обязательно пригласить кацапов в австрию и на олимпиаду((
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10.02.2023 09:51 Ответить
То члени і членкині "Куйового Інтернаціоналу"
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10.02.2023 09:51 Ответить
кочнай бредить бот
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10.02.2023 10:18 Ответить
Роззявляй пащу😂
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10.02.2023 13:26 Ответить
сгинь кацапська морда
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10.02.2023 15:37 Ответить
Ти оглянись у воду та подивись на свою вроду 😃
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10.02.2023 17:14 Ответить
Це путін обісравмя зі своїм недовійськом і мститься Зе за його турте по Європі. Але вова пу ти що не в курсі зепрезидент не в Кривоу розі сидить.
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10.02.2023 09:53 Ответить
сирени не чув
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10.02.2023 10:37 Ответить
 
 