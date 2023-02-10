В Кривом Роге раздаются взрывы
В Кривом Роге во время воздушной тревоги раздаются взрывы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
"В Кривом Роге было слышно несколько взрывов", - отмечает издание.
В то же время глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул призвал граждан ничего не выкладывать в интернет.
"Все остаемся в укрытиях. Еще 7 ракет к нам на подлете", – отметил он.
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Хтось навмисне дає сигнал окупантам що час вже бомбити.