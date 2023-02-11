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Лавра (408) Епифаний (346) ПЦУ (788)

Митрополит Епифаний совершит литургию на Сретение в Лавре

лавра,київ

Предстоятель Православной церкви Украины Митрополит Епифаний совершит литургию в день Сретения Господня 15 февраля в Киево-Печерской лавре.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил митрополит Белоцерковский ПЦУ Евстратий (Заря).

Служба состоится в Трапезной церкви.

"По случаю праздника Сретения Господа нашего Иисуса Христа Предстоятель Православной Церкви Украины и Священноархимандрит Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний совершит 15 февраля 2023 года Божественную литургию в Трапезном храме святых Антония и Феодосия Печерских на территории Верхней Лавры"

Всех желающих приглашают на 9:00 утра в Трапезный храм. А также напоминают, что возможны ограничения из-за безопасности.

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Дякую Господу, що дозволив українцям повернутися через століття у свою стару святиню - Лавру, по святині якої топталися сатаністи РПЦ в Україні!
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11.02.2023 16:41 Ответить
Ще не повернули.
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11.02.2023 17:44 Ответить
Минуть роки, може сторіччя і Петра Порошенко та Мітрополіта Епіфанія канонізують або причислят до святих за їх звитягу у отриманні Томоса для України. А Зеленський , поза влади, як був термосом так ним і залишится
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11.02.2023 16:53 Ответить
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11.02.2023 17:12 Ответить
Необхідно повністю деокупувати Києво-Печерську Лавру щоб там не смерділо кацапами!
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11.02.2023 17:54 Ответить
В Лавре валяются кости Петра Столыпина немецкого рехВОРматора дохлой РабZeи..., немедленно отправить в Дрезден...,на родину Хероя..
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11.02.2023 18:40 Ответить
 
 