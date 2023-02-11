Митрополит Епифаний совершит литургию на Сретение в Лавре

Предстоятель Православной церкви Украины Митрополит Епифаний совершит литургию в день Сретения Господня 15 февраля в Киево-Печерской лавре.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил митрополит Белоцерковский ПЦУ Евстратий (Заря).

Служба состоится в Трапезной церкви.

"По случаю праздника Сретения Господа нашего Иисуса Христа Предстоятель Православной Церкви Украины и Священноархимандрит Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний совершит 15 февраля 2023 года Божественную литургию в Трапезном храме святых Антония и Феодосия Печерских на территории Верхней Лавры"

Всех желающих приглашают на 9:00 утра в Трапезный храм. А также напоминают, что возможны ограничения из-за безопасности.

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