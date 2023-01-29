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ПЦУ получит договор на пользование двумя храмами Киево-Печерской лавры, - Епифаний

Новости Цензор.НЕТ Общество

епіфаній

Митрополит Епифаний убежден, что ПЦУ получит долгосрочный договор на пользование храмами Киево-Печерской лавры - Свято-Успенским собором и Трапезной церковью.

Об этом Епифаний рассказал в интервью NV, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас мы действительно получили два разовых разрешения на совершение богослужения, потому что нужно устроить еще юридические нюансы, но я уверен, что мы получим также долгосрочный договор на использование двух храмов в Верхней Лавре: Свято-Успенского Собора и Трапезной церкви", - сказал Епифаний.

Он отметил, что ПЦУ пошла по дипломатическому пути и предложила механизм разового разрешения, хотя до конца никто не понимал, что его можно будет получить уже на Рождество 7 января.

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"Мы мечтали, что будем совершать богослужения на территории Киево-Печерской Лавры, нашей древней украинской святыни. Мы начали этот процесс еще раньше. Синодом в июне было принято решение о регистрации юридического лица в составе ПЦУ — Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры", - объяснил Епифаний

Он добавил, что пока ПЦУ будет получать разовые доступы и совершать богослужения только на большие праздники, но со временем рассчитывает проводить их каждое воскресенье.

"Со временем, когда будет сформирован наш монастырь и к нам присоединится часть братии из Нижней Лавры, мы тогда все приведем в порядок, наладим, и тогда богослужение будет совершаться регулярно в центральном Успенском соборе каждое воскресенье, а уже на территории Лавры богослужения будут совершаться каждый день. Это вопрос времени", - заверил Епифаний.
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Топ комментарии
+17
УПЦ МП Володя також пристроїть, бо то його виборці. Він все не віддасть ПЦУ, або Греко католикам. Якби заборонили ту секту, то зразу і нарід переобувся і пішов би, як миленький до ПЦУ. Не було б кому його будоражити і мутити воду. Але це буде після війни і при іншій владі. Просто сьогодні найкращий шанс, як ніколи і ми його знову проспимо.
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29.01.2023 17:29
+15
А нельзя выгнать просто свинособак на болота?
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29.01.2023 17:20
+15
Щось я не розумію, навіщо ці "полумеры".
Невже на фоні війни прямо зараз не можна провести через ВР необхідні закони, щоб взагалі московитського духу не було у нашій Лаврі.
Та й взагалі в Україні в усіх церквах
?
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29.01.2023 17:29
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А нельзя выгнать просто свинособак на болота?
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29.01.2023 17:20 Ответить
нє, бо в цих свино-собак багато прихильників, а у нас демократія
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29.01.2023 17:25 Ответить
УПЦ МП Володя також пристроїть, бо то його виборці. Він все не віддасть ПЦУ, або Греко католикам. Якби заборонили ту секту, то зразу і нарід переобувся і пішов би, як миленький до ПЦУ. Не було б кому його будоражити і мутити воду. Але це буде після війни і при іншій владі. Просто сьогодні найкращий шанс, як ніколи і ми його знову проспимо.
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29.01.2023 17:29 Ответить
Ви так пишете ніби то там мільйони виборців. За останніми даними кількість прихожан філіалу російської православної церкви в Україні становить 6% від усього населення країни. І ті в основному прихильники опзж та руського міра. А з приводу шансів так шанс наприклад є у громади Почаєва винести представників російської церкви вперед ногами. Але щось не бачу ніякого бажання.
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29.01.2023 20:26 Ответить
Та ні, я пишу правду. Для прикладу, буквально вчора запитував своїх колег, навіщо вони йдуть в УПЦ-московську цекркву, а вони відповідають, що це українська церква. Вони знають різницю між РПЦ і УПЦ, але не знають різниці між УПЦ і ПЦУ. І ці хлопці патріоти України. Ось так і проводили ті соцопитування, коли більшість вважають, що ходять до української церкви. А тому сьогодні негайно потрібно заборонити російську секту на українській землі, яка безкоштовно користується укроаїнськими храмами, шкодить Україні, та ще й умудряється збирати мільрди на російську зброю.
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29.01.2023 22:01 Ответить
Щось я не розумію, навіщо ці "полумеры".
Невже на фоні війни прямо зараз не можна провести через ВР необхідні закони, щоб взагалі московитського духу не було у нашій Лаврі.
Та й взагалі в Україні в усіх церквах
?
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29.01.2023 17:29 Ответить
Зелупам это не надо, как и победа Украины над парашей,им ***** ещё год назад совсем другие задачи поставил.
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29.01.2023 17:33 Ответить
Не зробить цього Зеленський і його ОП, бо це його виборці, чи хтось думає, що вони будуть голосувати за того, хто допоміг отримати Томос? Йому особисто начхати на ці Лаври, він іншої віри, ось чому в майбутньому потрібно вибирати тих, хто розуміється на традиціях і культурі цієї країни, хто на них виростав.
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29.01.2023 17:37 Ответить
Увы! Дерьмак и его папашка против! И братик, убиенный Порохом ,тоже возражает!!
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29.01.2023 17:43 Ответить
то може вже і Почаєвську пора по тихому віджимати?
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29.01.2023 17:31 Ответить
Повертати , а не віджимати ...
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29.01.2023 17:37 Ответить
так звичайно,хоча для мене головне-результат,а яким це буде шляхом, силовим(люди виженуть),чи на законодавчому рівні,особисто для мене не важливо..
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29.01.2023 18:08 Ответить
справа не стільки в храмах як в приміщеннях. справа у тому, що нема поки що у нас людини масштабу митрополита Шептицького.
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29.01.2023 17:32 Ответить

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29.01.2023 17:37 Ответить
а дозволи не ОП видає???
бо чується якийсь мутняк від влади
московські попи робили що хотіли
а для ПЦУ з,явились якісь правила та вимоги
чи може ще не все вивезли???
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29.01.2023 17:44 Ответить
Формально угоди укладає орендодавець. А по суті керує Ермак із камарільєю( Володя не в счет)
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29.01.2023 17:56 Ответить
Так, всим керують "патріоти" єлдак і татаров.
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29.01.2023 18:04 Ответить
Якщо ніхто не зна, то Лаврою має право називатися пять монастрів вмісті, а церкви біля монастирів не рахують, бо кожний монах має право побудувати свій Храм, тепер основне, це пиль для глупих і малообразованих людей!!!!
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29.01.2023 18:15 Ответить
Судячи з твої лексики, ти і є "глупе" і "малоборазоване".
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29.01.2023 18:56 Ответить
Якщо я щось не правильно написав, поправ мене, а не насміхайся, зразу видно що ти не христіанин і не мусульманин, а чекіст
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30.01.2023 09:17 Ответить
І це прекрасно. Так по трохи і проблема філіалу фсб зникне.
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29.01.2023 22:17 Ответить
Главное ,чтобы парашинские свинорыла там и близко не смердели
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29.01.2023 23:11 Ответить
 
 