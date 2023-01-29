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ПЦУ отримає угоду на користування двома храмами Києво-Печерської лаври, - Епіфаній

епіфаній

Митрополит Епіфаній висловив переконання, що ПЦУ отримає довгостроковий договір на користування храмами Києво-Печерської лаври - Свято-Успенським собором та Трапезною церквою.

Про це Епіфаній розповів у інтерв'ю NV, передає Цензор.НЕТ

"Зараз ми отримали два разових дозволи на звершення богослужіння, тому що потрібно владнати ще юридичні нюанси, але я певний, що ми отримаємо також довгостроковий договір на користування двома храмами в Верхній Лаврі: Свято-Успенським собором та Трапезною церквою", - сказав Епіфаній.

Він зазначив, що ПЦУ пішла дипломатичним шляхом і запропонувала механізм разового дозволу, хоча до кінця ніхто не розумів, що його можна буде отримати вже на Різдво 7 січня.

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"Ми мріяли, що будемо звершувати богослужіння на території Києво-Печерської Лаври, нашої древньої української святині. Ми цей процес розпочали ще раніше. Синодом в червні було прийняте рішення про реєстрацію юридичної особи в складі ПЦУ — Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври", - пояснив Епіфаній.

Він додав, що поки ПЦУ отримуватиме разові доступи та звершуватиме богослужіння тільки на великі свята, але з часом розраховує проводити їх щонеділі.

"З часом, коли буде сформовано наш монастир і до нас приєднається частина братії з Нижньої Лаври, ми тоді все впорядкуємо, налагодимо і тоді богослужіння буде звершуватися регулярно у центральному Успенському соборі кожної неділі, а вже на території Лаври богослужіння будуть звершуватися кожного дня. Це питання часу", - запевнив Епіфаній.

Автор: 

Лавра (294) Епіфаній (349) ПЦУ (793)


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Топ коментарі
+17
УПЦ МП Володя також пристроїть, бо то його виборці. Він все не віддасть ПЦУ, або Греко католикам. Якби заборонили ту секту, то зразу і нарід переобувся і пішов би, як миленький до ПЦУ. Не було б кому його будоражити і мутити воду. Але це буде після війни і при іншій владі. Просто сьогодні найкращий шанс, як ніколи і ми його знову проспимо.
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29.01.2023 17:29
+15
А нельзя выгнать просто свинособак на болота?
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29.01.2023 17:20
+15
Щось я не розумію, навіщо ці "полумеры".
Невже на фоні війни прямо зараз не можна провести через ВР необхідні закони, щоб взагалі московитського духу не було у нашій Лаврі.
Та й взагалі в Україні в усіх церквах
?
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29.01.2023 17:29
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А нельзя выгнать просто свинособак на болота?
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29.01.2023 17:20 Відповісти
нє, бо в цих свино-собак багато прихильників, а у нас демократія
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29.01.2023 17:25 Відповісти
УПЦ МП Володя також пристроїть, бо то його виборці. Він все не віддасть ПЦУ, або Греко католикам. Якби заборонили ту секту, то зразу і нарід переобувся і пішов би, як миленький до ПЦУ. Не було б кому його будоражити і мутити воду. Але це буде після війни і при іншій владі. Просто сьогодні найкращий шанс, як ніколи і ми його знову проспимо.
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29.01.2023 17:29 Відповісти
Ви так пишете ніби то там мільйони виборців. За останніми даними кількість прихожан філіалу російської православної церкви в Україні становить 6% від усього населення країни. І ті в основному прихильники опзж та руського міра. А з приводу шансів так шанс наприклад є у громади Почаєва винести представників російської церкви вперед ногами. Але щось не бачу ніякого бажання.
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29.01.2023 20:26 Відповісти
Та ні, я пишу правду. Для прикладу, буквально вчора запитував своїх колег, навіщо вони йдуть в УПЦ-московську цекркву, а вони відповідають, що це українська церква. Вони знають різницю між РПЦ і УПЦ, але не знають різниці між УПЦ і ПЦУ. І ці хлопці патріоти України. Ось так і проводили ті соцопитування, коли більшість вважають, що ходять до української церкви. А тому сьогодні негайно потрібно заборонити російську секту на українській землі, яка безкоштовно користується укроаїнськими храмами, шкодить Україні, та ще й умудряється збирати мільрди на російську зброю.
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29.01.2023 22:01 Відповісти
Щось я не розумію, навіщо ці "полумеры".
Невже на фоні війни прямо зараз не можна провести через ВР необхідні закони, щоб взагалі московитського духу не було у нашій Лаврі.
Та й взагалі в Україні в усіх церквах
?
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29.01.2023 17:29 Відповісти
Зелупам это не надо, как и победа Украины над парашей,им ***** ещё год назад совсем другие задачи поставил.
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29.01.2023 17:33 Відповісти
Не зробить цього Зеленський і його ОП, бо це його виборці, чи хтось думає, що вони будуть голосувати за того, хто допоміг отримати Томос? Йому особисто начхати на ці Лаври, він іншої віри, ось чому в майбутньому потрібно вибирати тих, хто розуміється на традиціях і культурі цієї країни, хто на них виростав.
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29.01.2023 17:37 Відповісти
Увы! Дерьмак и его папашка против! И братик, убиенный Порохом ,тоже возражает!!
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29.01.2023 17:43 Відповісти
то може вже і Почаєвську пора по тихому віджимати?
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29.01.2023 17:31 Відповісти
Повертати , а не віджимати ...
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29.01.2023 17:37 Відповісти
так звичайно,хоча для мене головне-результат,а яким це буде шляхом, силовим(люди виженуть),чи на законодавчому рівні,особисто для мене не важливо..
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29.01.2023 18:08 Відповісти
справа не стільки в храмах як в приміщеннях. справа у тому, що нема поки що у нас людини масштабу митрополита Шептицького.
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29.01.2023 17:32 Відповісти

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29.01.2023 17:37 Відповісти
а дозволи не ОП видає???
бо чується якийсь мутняк від влади
московські попи робили що хотіли
а для ПЦУ з,явились якісь правила та вимоги
чи може ще не все вивезли???
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29.01.2023 17:44 Відповісти
Формально угоди укладає орендодавець. А по суті керує Ермак із камарільєю( Володя не в счет)
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29.01.2023 17:56 Відповісти
Так, всим керують "патріоти" єлдак і татаров.
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29.01.2023 18:04 Відповісти
Якщо ніхто не зна, то Лаврою має право називатися пять монастрів вмісті, а церкви біля монастирів не рахують, бо кожний монах має право побудувати свій Храм, тепер основне, це пиль для глупих і малообразованих людей!!!!
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29.01.2023 18:15 Відповісти
Судячи з твої лексики, ти і є "глупе" і "малоборазоване".
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29.01.2023 18:56 Відповісти
Якщо я щось не правильно написав, поправ мене, а не насміхайся, зразу видно що ти не христіанин і не мусульманин, а чекіст
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30.01.2023 09:17 Відповісти
І це прекрасно. Так по трохи і проблема філіалу фсб зникне.
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29.01.2023 22:17 Відповісти
Главное ,чтобы парашинские свинорыла там и близко не смердели
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29.01.2023 23:11 Відповісти
 
 