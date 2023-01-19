Проти Митрополита УПЦ МП Павла відкрили кримінальне провадження, - Юрчишин. ДОКУМЕНТ

Проти Митрополита Павла з УПЦ МП відкрили кримінальне провадження.

Про це повідомив у телеграм-каналі нардеп "Голосу" Ярослав Юрчишин, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадує, що добре знаний у народі "Паша Мерседес" (Павло Лебідь) під час Різдвяної промови дозволив собі слова, які сіють розбрат серед вірян. Саме це його звернення Юрчишин направив у Офіс генпрокурора.

"Наслідок - відкрите кримінальне провадження проти Павла Лебедя", - йдеться у повідомленні.

Юрчишин також опублікував відповідний документ.

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