УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13421 відвідувач онлайн
Новини Фото
13 245 54

Проти Митрополита УПЦ МП Павла відкрили кримінальне провадження, - Юрчишин. ДОКУМЕНТ

Проти Митрополита Павла з УПЦ МП відкрили кримінальне провадження.

Про це повідомив у телеграм-каналі нардеп "Голосу" Ярослав Юрчишин, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадує, що добре знаний у народі "Паша Мерседес" (Павло Лебідь) під час Різдвяної промови дозволив собі слова, які сіють розбрат серед вірян. Саме це його звернення Юрчишин направив у Офіс генпрокурора.

"Наслідок - відкрите кримінальне провадження проти Павла Лебедя", - йдеться у повідомленні.

Юрчишин також опублікував відповідний документ. 

Також читайте: Митрополит УПЦ МП Павло звернувся до Зеленського: хоче залишитися у Києво-Печерській Лаврі. ВIДЕО

Проти Митрополита УПЦ МП Павла відкрили кримінальне провадження, - Юрчишин 01
Проти Митрополита УПЦ МП Павла відкрили кримінальне провадження, - Юрчишин 02

Автор: 

Лавра (294) УПЦ МП (1208) Юрчишин Ярослав (153) Офіс Генпрокурора (3250)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+16
Пашку на паРашку
показати весь коментар
19.01.2023 15:50
+16
На святих посягнулі, ************!
показати весь коментар
19.01.2023 15:52
+16
Ні. Цей цінний клієнт буде потрібен для обміну. Спочатку впаять срок швиденько. Кацапи ж не соромляться цього робити.
показати весь коментар
19.01.2023 15:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пашку на паРашку
показати весь коментар
19.01.2023 15:50 Відповісти
Тюремну.
показати весь коментар
19.01.2023 15:51 Відповісти
Ні. Цей цінний клієнт буде потрібен для обміну. Спочатку впаять срок швиденько. Кацапи ж не соромляться цього робити.
показати весь коментар
19.01.2023 15:52 Відповісти
Але ж і на парашці щоб успів теж посидіти, пан Володимир правий як і Ви!
показати весь коментар
19.01.2023 15:59 Відповісти
ничего личного, только криминал
показати весь коментар
19.01.2023 16:02 Відповісти
а (компот) Онуфрий?
показати весь коментар
19.01.2023 17:30 Відповісти
Павлик морозов...
показати весь коментар
20.01.2023 16:02 Відповісти
На святих посягнулі, ************!
показати весь коментар
19.01.2023 15:52 Відповісти
показати весь коментар
19.01.2023 15:57 Відповісти
Алкаші під гастрономом.
показати весь коментар
19.01.2023 19:34 Відповісти
пашу пора закрывать
показати весь коментар
19.01.2023 15:54 Відповісти
Стовідсотково, але мені здається Ви поставили лишню букву к у слові заривати!
показати весь коментар
19.01.2023 15:57 Відповісти
Його давно пора заривати.
показати весь коментар
19.01.2023 15:57 Відповісти
******.вся Павлушка )))
показати весь коментар
19.01.2023 15:56 Відповісти
не розпалюй ворожнечі краще плюнь чи вдарь попа як вас учать зелені.
показати весь коментар
19.01.2023 16:23 Відповісти
"Нікоай", мене зелені нічого не вчать, а тебе 100% "вчить та годує" ФСБ )
показати весь коментар
19.01.2023 17:02 Відповісти
Та невже? Не вірю.
показати весь коментар
19.01.2023 16:06 Відповісти
Может и не стоило это делать. Просто всю доказательную базу выложить в СМИ, и лишить гражданства. Три дня на сборы. Конечно паспорт РФ есть у этого схимника с харей идолища. Туда и двинет. И все станет на свои места.
показати весь коментар
19.01.2023 16:09 Відповісти
іще добавить 2 харі 95 кварталу і разом за розпалюваня воржнечі вислать.
показати весь коментар
19.01.2023 16:25 Відповісти
Це все одно що щуку випустити у річку.
Хай гнида посидить за гратами та поїсть тюремної баланди.
Хоча статтю йому шиють досить легку. Невже на держзраду не накапали?
показати весь коментар
20.01.2023 20:10 Відповісти
Эта скотина, фашистская мразь, давно должен сидеть в тюрьме.
показати весь коментар
19.01.2023 16:12 Відповісти
не розпалюй до суду не уподобуйся фашикам які діють без суду.
показати весь коментар
19.01.2023 16:27 Відповісти
Микола, ти що з печерського суду?
показати весь коментар
19.01.2023 16:42 Відповісти
Геть кацапського попа!
показати весь коментар
19.01.2023 16:14 Відповісти
та ти шо. зразу відкриваються очі як тіки в супроводі сбу яка несе чемодани з награбованим покидек втікае з украіни через тиждень .. як оперативно.. відкривають кримінальну справу...
показати весь коментар
19.01.2023 16:14 Відповісти
Який хай пфіднімуть сатаністи із московії, які наділи ряси і корчать із себе попів. Вчора в ООН виступав якийсь московський піп і плакався, що тут прижимають російську церкву. І пуйло в пітері вчора щось там бормотало і погрожувало. Так прижимайте українську на московії, чи її там немає?
показати весь коментар
19.01.2023 16:19 Відповісти
кацап казав що в нас УПЦ яка їм не підпорядкована.
показати весь коментар
19.01.2023 16:28 Відповісти
Кацап каже, що і ніколи не нападав на Україну. То Ви повірили кацапу?
показати весь коментар
19.01.2023 17:16 Відповісти
Коли ж той лебідь вже нафіг відлетить? У лабораторію його здати для дослідів, заразити якоюсь хнею та у рашу по небу відправити, щоб там усіх позаражав!
показати весь коментар
19.01.2023 16:23 Відповісти
не розжигай паша із своїми висловами проти твоїх ангел дождись суду тоді висловсь як християнин пцу.
показати весь коментар
19.01.2023 16:30 Відповісти
Отрубить ему голову и всего делов
показати весь коментар
19.01.2023 16:42 Відповісти
Що ж це за такий "віруючий ПЦУ", який ходить на службу не до Єпіфана, а в храм УПЦ а потім ще й ображається тим, що йому розповіли правду? Чому до мусульман або іудеїв не пішов і на них заяву не накатав, адже вони взагалі заперечують християнство як істинне віровчення? Хіба це не "образа" "чувств"?
показати весь коментар
19.01.2023 16:45 Відповісти
Маячня! Немає бути таких паш не те що у церкві,а в Україні!!!
показати весь коментар
19.01.2023 18:06 Відповісти
Наші мусульмани й іудеї може й заперечують, але тихенько, без істерики й хамства як це робить паша. І не називають християн сущими бісами.
показати весь коментар
20.01.2023 01:04 Відповісти
Ви були ви синагозі або в мечеті і знаєте як вони називають християн? Коран і Талмуд читали? А про те що каже Паша чули особисто ід нього чи то вам про це телевізор натриндів? А якби вам про те що кажуть в мечетях і синагогах щодня тринділи з телевізора та отакі "депутати" заяви писали, ви б і далі казали що вони це роблять "тихесенько"?
показати весь коментар
20.01.2023 04:42 Відповісти
Ну ти бачиш як порошенківський "термос" став зеленському у пригоді, некисло він тепер мову і віру собі на рейтинги намазую. Ця гнидявка хоч би подякувала попереднику за такий подарунок. Бо без альтернативи московському патріархату він хер би шо з ними зробив.
показати весь коментар
19.01.2023 16:46 Відповісти
А якби нардеп не направив, то прокуратура й далі б собі робила убд, пільги і т.д бо ж не на часі.....
показати весь коментар
19.01.2023 17:07 Відповісти
Треба Пашу Мерседеса поміняти на захисників Маріуполя.
показати весь коментар
19.01.2023 17:14 Відповісти
Тільки не радійте завчасно - вони по Закону повинні були внести заяву в ЄРДР, що і зробили.

А тепер питання, чи будуть розслідувати, і до чого дорозслідуються.

А потім ще суди, а там всіляких колаборантів не перелічити.
показати весь коментар
19.01.2023 17:25 Відповісти
Есть много преступлений против человека,народа,за которые ,,око за око зуб за зуб по ветхому завету,,рПЦ - УПЦ - тот случай
показати весь коментар
19.01.2023 17:32 Відповісти
Давно пора!
показати весь коментар
19.01.2023 18:03 Відповісти
Сподобилися.
показати весь коментар
19.01.2023 18:30 Відповісти
на нары эту шпигунскую крысу,агента кацапов!
показати весь коментар
19.01.2023 18:39 Відповісти
кримінальне провадження проти агента фсб - попа павла, потрібно доповнити статтями за содомію і підарастію... бо в камері перетрахає всих сидячих...
показати весь коментар
19.01.2023 19:02 Відповісти
ця свинособака в овечій шкурі ще писок свій чорний відкриває за церкву? 😡
показати весь коментар
19.01.2023 19:36 Відповісти
Откупится собака.
показати весь коментар
19.01.2023 20:50 Відповісти
Паша-мерседес это типичный поп - толоконный лоб.
показати весь коментар
20.01.2023 00:20 Відповісти
Паша напоминает гавкающую собаку на поводке у Гундяя
показати весь коментар
20.01.2023 00:32 Відповісти
показати весь коментар
20.01.2023 00:39 Відповісти
До в"язниці. І щоб кождого ранку, помацавши свою відгодовану сраку, мав відчуття що його трахнув взвод чеченців.
показати весь коментар
20.01.2023 09:06 Відповісти
показати весь коментар
20.01.2023 11:18 Відповісти
павлик виявився равликом,який висунув ріжки причому довно і на всіх клав рогами.Та вже закрийте цю секту,скільки можна знущатися над країною.Амінь!
показати весь коментар
20.01.2023 13:13 Відповісти
 
 