Проти Митрополита УПЦ МП Павла відкрили кримінальне провадження, - Юрчишин. ДОКУМЕНТ
Проти Митрополита Павла з УПЦ МП відкрили кримінальне провадження.
Про це повідомив у телеграм-каналі нардеп "Голосу" Ярослав Юрчишин, інформує Цензор.НЕТ.
Він нагадує, що добре знаний у народі "Паша Мерседес" (Павло Лебідь) під час Різдвяної промови дозволив собі слова, які сіють розбрат серед вірян. Саме це його звернення Юрчишин направив у Офіс генпрокурора.
"Наслідок - відкрите кримінальне провадження проти Павла Лебедя", - йдеться у повідомленні.
Юрчишин також опублікував відповідний документ.
Топ коментарі
+16 роман чумаков
показати весь коментар19.01.2023 15:50
+16 Алекс Скела
показати весь коментар19.01.2023 15:52
+16 Михаил Дужик #512165
показати весь коментар19.01.2023 15:52
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Хай гнида посидить за гратами та поїсть тюремної баланди.
Хоча статтю йому шиють досить легку. Невже на держзраду не накапали?
А тепер питання, чи будуть розслідувати, і до чого дорозслідуються.
А потім ще суди, а там всіляких колаборантів не перелічити.