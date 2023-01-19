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Против Митрополита УПЦ МП Павла открыли уголовное производство, - Юрчишин. ДОКУМЕНТ

Против Митрополита Павла из УПЦ МП открыли уголовное производство.

Об этом сообщил в телеграм-канале нардеп "Голоса" Ярослав Юрчишин, передает Цензор.НЕТ.

Он напоминает, что хорошо известный в народе "Паша Мерседес" (Павел Лебедь) во время Рождественской речи позволил себе слова, сеющие раздор среди верующих. Именно это обращение Юрчишин направил в Офис генпрокурора.

"Последствие – открытое уголовное производство против Павла Лебедя", – говорится в сообщении.

Юрчишин также обнародовал соответствующий документ.

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Против Митрополита УПЦ МП Павла открыли уголовное производство, - Юрчишин 01
Против Митрополита УПЦ МП Павла открыли уголовное производство, - Юрчишин 02

Автор: 

Лавра (421) УПЦ МП (1561) Юрчишин Ярослав (158) Офис Генпрокурора (2468)


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Топ комментарии
+16
Пашку на паРашку
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19.01.2023 15:50
+16
На святих посягнулі, ************!
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19.01.2023 15:52
+16
Ні. Цей цінний клієнт буде потрібен для обміну. Спочатку впаять срок швиденько. Кацапи ж не соромляться цього робити.
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19.01.2023 15:52
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Пашку на паРашку
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19.01.2023 15:50 Ответить
Тюремну.
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19.01.2023 15:51 Ответить
Ні. Цей цінний клієнт буде потрібен для обміну. Спочатку впаять срок швиденько. Кацапи ж не соромляться цього робити.
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19.01.2023 15:52 Ответить
Але ж і на парашці щоб успів теж посидіти, пан Володимир правий як і Ви!
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19.01.2023 15:59 Ответить
ничего личного, только криминал
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19.01.2023 16:02 Ответить
а (компот) Онуфрий?
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19.01.2023 17:30 Ответить
Павлик морозов...
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20.01.2023 16:02 Ответить
На святих посягнулі, ************!
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19.01.2023 15:52 Ответить
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19.01.2023 15:57 Ответить
Алкаші під гастрономом.
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19.01.2023 19:34 Ответить
пашу пора закрывать
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19.01.2023 15:54 Ответить
Стовідсотково, але мені здається Ви поставили лишню букву к у слові заривати!
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19.01.2023 15:57 Ответить
Його давно пора заривати.
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19.01.2023 15:57 Ответить
******.вся Павлушка )))
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19.01.2023 15:56 Ответить
не розпалюй ворожнечі краще плюнь чи вдарь попа як вас учать зелені.
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19.01.2023 16:23 Ответить
"Нікоай", мене зелені нічого не вчать, а тебе 100% "вчить та годує" ФСБ )
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19.01.2023 17:02 Ответить
Та невже? Не вірю.
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19.01.2023 16:06 Ответить
Может и не стоило это делать. Просто всю доказательную базу выложить в СМИ, и лишить гражданства. Три дня на сборы. Конечно паспорт РФ есть у этого схимника с харей идолища. Туда и двинет. И все станет на свои места.
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19.01.2023 16:09 Ответить
іще добавить 2 харі 95 кварталу і разом за розпалюваня воржнечі вислать.
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19.01.2023 16:25 Ответить
Це все одно що щуку випустити у річку.
Хай гнида посидить за гратами та поїсть тюремної баланди.
Хоча статтю йому шиють досить легку. Невже на держзраду не накапали?
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20.01.2023 20:10 Ответить
Эта скотина, фашистская мразь, давно должен сидеть в тюрьме.
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19.01.2023 16:12 Ответить
не розпалюй до суду не уподобуйся фашикам які діють без суду.
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19.01.2023 16:27 Ответить
Микола, ти що з печерського суду?
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19.01.2023 16:42 Ответить
Геть кацапського попа!
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19.01.2023 16:14 Ответить
та ти шо. зразу відкриваються очі як тіки в супроводі сбу яка несе чемодани з награбованим покидек втікае з украіни через тиждень .. як оперативно.. відкривають кримінальну справу...
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19.01.2023 16:14 Ответить
Який хай пфіднімуть сатаністи із московії, які наділи ряси і корчать із себе попів. Вчора в ООН виступав якийсь московський піп і плакався, що тут прижимають російську церкву. І пуйло в пітері вчора щось там бормотало і погрожувало. Так прижимайте українську на московії, чи її там немає?
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19.01.2023 16:19 Ответить
кацап казав що в нас УПЦ яка їм не підпорядкована.
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19.01.2023 16:28 Ответить
Кацап каже, що і ніколи не нападав на Україну. То Ви повірили кацапу?
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19.01.2023 17:16 Ответить
Коли ж той лебідь вже нафіг відлетить? У лабораторію його здати для дослідів, заразити якоюсь хнею та у рашу по небу відправити, щоб там усіх позаражав!
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19.01.2023 16:23 Ответить
не розжигай паша із своїми висловами проти твоїх ангел дождись суду тоді висловсь як християнин пцу.
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19.01.2023 16:30 Ответить
Отрубить ему голову и всего делов
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19.01.2023 16:42 Ответить
Що ж це за такий "віруючий ПЦУ", який ходить на службу не до Єпіфана, а в храм УПЦ а потім ще й ображається тим, що йому розповіли правду? Чому до мусульман або іудеїв не пішов і на них заяву не накатав, адже вони взагалі заперечують християнство як істинне віровчення? Хіба це не "образа" "чувств"?
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19.01.2023 16:45 Ответить
Маячня! Немає бути таких паш не те що у церкві,а в Україні!!!
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19.01.2023 18:06 Ответить
Наші мусульмани й іудеї може й заперечують, але тихенько, без істерики й хамства як це робить паша. І не називають християн сущими бісами.
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20.01.2023 01:04 Ответить
Ви були ви синагозі або в мечеті і знаєте як вони називають християн? Коран і Талмуд читали? А про те що каже Паша чули особисто ід нього чи то вам про це телевізор натриндів? А якби вам про те що кажуть в мечетях і синагогах щодня тринділи з телевізора та отакі "депутати" заяви писали, ви б і далі казали що вони це роблять "тихесенько"?
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20.01.2023 04:42 Ответить
Ну ти бачиш як порошенківський "термос" став зеленському у пригоді, некисло він тепер мову і віру собі на рейтинги намазую. Ця гнидявка хоч би подякувала попереднику за такий подарунок. Бо без альтернативи московському патріархату він хер би шо з ними зробив.
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19.01.2023 16:46 Ответить
А якби нардеп не направив, то прокуратура й далі б собі робила убд, пільги і т.д бо ж не на часі.....
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19.01.2023 17:07 Ответить
Треба Пашу Мерседеса поміняти на захисників Маріуполя.
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19.01.2023 17:14 Ответить
Тільки не радійте завчасно - вони по Закону повинні були внести заяву в ЄРДР, що і зробили.

А тепер питання, чи будуть розслідувати, і до чого дорозслідуються.

А потім ще суди, а там всіляких колаборантів не перелічити.
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19.01.2023 17:25 Ответить
Есть много преступлений против человека,народа,за которые ,,око за око зуб за зуб по ветхому завету,,рПЦ - УПЦ - тот случай
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19.01.2023 17:32 Ответить
Давно пора!
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19.01.2023 18:03 Ответить
Сподобилися.
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19.01.2023 18:30 Ответить
на нары эту шпигунскую крысу,агента кацапов!
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19.01.2023 18:39 Ответить
кримінальне провадження проти агента фсб - попа павла, потрібно доповнити статтями за содомію і підарастію... бо в камері перетрахає всих сидячих...
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19.01.2023 19:02 Ответить
ця свинособака в овечій шкурі ще писок свій чорний відкриває за церкву? 😡
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19.01.2023 19:36 Ответить
Откупится собака.
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19.01.2023 20:50 Ответить
Паша-мерседес это типичный поп - толоконный лоб.
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20.01.2023 00:20 Ответить
Паша напоминает гавкающую собаку на поводке у Гундяя
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20.01.2023 00:32 Ответить
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20.01.2023 00:39 Ответить
До в"язниці. І щоб кождого ранку, помацавши свою відгодовану сраку, мав відчуття що його трахнув взвод чеченців.
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20.01.2023 09:06 Ответить
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20.01.2023 11:18 Ответить
павлик виявився равликом,який висунув ріжки причому довно і на всіх клав рогами.Та вже закрийте цю секту,скільки можна знущатися над країною.Амінь!
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20.01.2023 13:13 Ответить
 
 