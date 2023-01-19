Против Митрополита УПЦ МП Павла открыли уголовное производство, - Юрчишин. ДОКУМЕНТ
Против Митрополита Павла из УПЦ МП открыли уголовное производство.
Об этом сообщил в телеграм-канале нардеп "Голоса" Ярослав Юрчишин, передает Цензор.НЕТ.
Он напоминает, что хорошо известный в народе "Паша Мерседес" (Павел Лебедь) во время Рождественской речи позволил себе слова, сеющие раздор среди верующих. Именно это обращение Юрчишин направил в Офис генпрокурора.
"Последствие – открытое уголовное производство против Павла Лебедя", – говорится в сообщении.
Юрчишин также обнародовал соответствующий документ.
Топ комментарии
+16 роман чумаков
показать весь комментарий19.01.2023 15:50
+16 Алекс Скела
показать весь комментарий19.01.2023 15:52
+16 Михаил Дужик #512165
показать весь комментарий19.01.2023 15:52
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Хай гнида посидить за гратами та поїсть тюремної баланди.
Хоча статтю йому шиють досить легку. Невже на держзраду не накапали?
А тепер питання, чи будуть розслідувати, і до чого дорозслідуються.
А потім ще суди, а там всіляких колаборантів не перелічити.