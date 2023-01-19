Против Митрополита УПЦ МП Павла открыли уголовное производство, - Юрчишин. ДОКУМЕНТ

Против Митрополита Павла из УПЦ МП открыли уголовное производство.

Об этом сообщил в телеграм-канале нардеп "Голоса" Ярослав Юрчишин, передает Цензор.НЕТ.

Он напоминает, что хорошо известный в народе "Паша Мерседес" (Павел Лебедь) во время Рождественской речи позволил себе слова, сеющие раздор среди верующих. Именно это обращение Юрчишин направил в Офис генпрокурора.

"Последствие – открытое уголовное производство против Павла Лебедя", – говорится в сообщении.

Юрчишин также обнародовал соответствующий документ.

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