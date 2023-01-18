РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10075 посетителей онлайн
Новости Война
27 843 112

Путин угрожает за притеснения РПЦ в Украине

кирил,путін

Президент РФ Владимир Путин угрожает наказанием тем, кто притесняет Российскую православную церковь в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

"В Украине очень много людей, которые понимают, что происходит, и дают правильную оценку. Особенно после того, что современные "властители" начали творить и с гражданским населением (с воссозданием так называемых заградотрядов, которые использовались во время Второй мировой войны), и с Российской православной церковью. Это все не пройдет им даром. У меня нет сомнений", - заявил Путин во время выступления перед ветеранами и блокадниками в Петербурге.

Читайте также: Патриарх Кирилл на Рождество назвал украинцев и россиян "одним народом" и заявил, что его скрепляет РПЦ

Автор: 

путин владимир (31225) РПЦ (743) УПЦ МП (1560)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+37
У старого мухомора чергове загострення. Навіть і не хочу зрозуміти про що воно взагалі чеше.
показать весь комментарий
18.01.2023 20:46
+31
Воно геть *******.
показать весь комментарий
18.01.2023 20:46
+28
Пішов ***** ***** з своїм гундяем літьохою.
показать весь комментарий
18.01.2023 20:47
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Бабка-маразматичка знов щось видала собі в труси?
показать весь комментарий
18.01.2023 23:40 Ответить
ЗаДоХйя стало хЙла на Цензорі
п.Бутусов, чи не так?
Ще й з великої літери.
показать весь комментарий
18.01.2023 23:41 Ответить
Ещё и фоточки с кремлин.сру. Если уж хочется про него заметку дать, так хоть карикатурой оформляли бы 😉
показать весь комментарий
19.01.2023 00:28 Ответить
РПЦ это ФСБ, им не место в Украине!
показать весь комментарий
19.01.2023 00:14 Ответить
"во время выступления перед ветеранами и блокадниками"

Нашёл себе подходящую аудиторию. Выжившие из ума диды и бабки, насквозь пропитанные телепропагандой конечно поддакивают каждому его бреду, а он и рад распинаться перед ними. Только зачем нам про это знать, мы и так знаем, что он конченый подонок.
показать весь комментарий
19.01.2023 00:23 Ответить
Ліквідація РПЦ = піздець ФСБ в Україні. Як же довго ми будемо плакати???
показать весь комментарий
19.01.2023 01:07 Ответить
Доколе гэбняво-барыжная гундяевская УПЦ МП будет вонять сруцкимиром в Украине?
показать весь комментарий
19.01.2023 05:10 Ответить
начало раскрутки новой пропагандистского наратива, защиты верующих. На ******* глубинный народ перестает действовать обычный имперско-патриотический наратив ... это прогресс
показать весь комментарий
19.01.2023 05:52 Ответить
надо везде где только можно весь глубинный темный дикий народ под названием кацап гнать отовсюду... их вонючих свинопасов и их свиноматок не должно вообще существовать...
показать весь комментарий
19.01.2023 06:30 Ответить
О. Бачите чия це церква? Це церква путіна. А ви туди ходите.

Церква главного сатани, главного ворога українців.
показать весь комментарий
19.01.2023 07:13 Ответить
дебил-маломерок
показать весь комментарий
19.01.2023 07:53 Ответить
Воно мабудь десь головою гепнулося об кремлівську стіну.
показать весь комментарий
19.01.2023 11:37 Ответить
Страница 2 из 2
 
 