Путин угрожает за притеснения РПЦ в Украине

Президент РФ Владимир Путин угрожает наказанием тем, кто притесняет Российскую православную церковь в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

"В Украине очень много людей, которые понимают, что происходит, и дают правильную оценку. Особенно после того, что современные "властители" начали творить и с гражданским населением (с воссозданием так называемых заградотрядов, которые использовались во время Второй мировой войны), и с Российской православной церковью. Это все не пройдет им даром. У меня нет сомнений", - заявил Путин во время выступления перед ветеранами и блокадниками в Петербурге.

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