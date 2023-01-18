Путин угрожает за притеснения РПЦ в Украине
Президент РФ Владимир Путин угрожает наказанием тем, кто притесняет Российскую православную церковь в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.
"В Украине очень много людей, которые понимают, что происходит, и дают правильную оценку. Особенно после того, что современные "властители" начали творить и с гражданским населением (с воссозданием так называемых заградотрядов, которые использовались во время Второй мировой войны), и с Российской православной церковью. Это все не пройдет им даром. У меня нет сомнений", - заявил Путин во время выступления перед ветеранами и блокадниками в Петербурге.
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п.Бутусов, чи не так?
Ще й з великої літери.
Нашёл себе подходящую аудиторию. Выжившие из ума диды и бабки, насквозь пропитанные телепропагандой конечно поддакивают каждому его бреду, а он и рад распинаться перед ними. Только зачем нам про это знать, мы и так знаем, что он конченый подонок.
Церква главного сатани, главного ворога українців.