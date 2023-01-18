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Путін погрожує відповідальністю за утиски РПЦ в Україні

кирил,путін

Президент РФ Володимир Путін погрожує покаранням тим, хто утискує Російську православну церкву в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС.

"В Україні дуже багато людей, які розуміють, що відбувається, і дають правильну оцінку. Особливо після того, що сучасні "володарі" почали творити і з громадянським населенням (із відтворенням так званих заградотрядов, які використовувалися під час Другої світової війни), та з Російською православною церквою. Це все не пройде їм задарма. У мене немає сумнівів", - заявив Путін під час виступу перед ветеранами та блокадниками у Петербурзі.

Читайте також: "Сегодня Донбасс — это передняя линия обороны русского мира", - очільник РПЦ Кирил

Автор: 

путін володимир (23798) РПЦ (512) УПЦ МП (1208)


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Топ коментарі
+37
У старого мухомора чергове загострення. Навіть і не хочу зрозуміти про що воно взагалі чеше.
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18.01.2023 20:46
+31
Воно геть *******.
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18.01.2023 20:46
+28
Пішов ***** ***** з своїм гундяем літьохою.
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18.01.2023 20:47
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Бабка-маразматичка знов щось видала собі в труси?
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18.01.2023 23:40 Відповісти
ЗаДоХйя стало хЙла на Цензорі
п.Бутусов, чи не так?
Ще й з великої літери.
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18.01.2023 23:41 Відповісти
Ещё и фоточки с кремлин.сру. Если уж хочется про него заметку дать, так хоть карикатурой оформляли бы 😉
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19.01.2023 00:28 Відповісти
РПЦ это ФСБ, им не место в Украине!
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19.01.2023 00:14 Відповісти
"во время выступления перед ветеранами и блокадниками"

Нашёл себе подходящую аудиторию. Выжившие из ума диды и бабки, насквозь пропитанные телепропагандой конечно поддакивают каждому его бреду, а он и рад распинаться перед ними. Только зачем нам про это знать, мы и так знаем, что он конченый подонок.
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19.01.2023 00:23 Відповісти
Ліквідація РПЦ = піздець ФСБ в Україні. Як же довго ми будемо плакати???
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19.01.2023 01:07 Відповісти
Доколе гэбняво-барыжная гундяевская УПЦ МП будет вонять сруцкимиром в Украине?
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19.01.2023 05:10 Відповісти
начало раскрутки новой пропагандистского наратива, защиты верующих. На ******* глубинный народ перестает действовать обычный имперско-патриотический наратив ... это прогресс
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19.01.2023 05:52 Відповісти
надо везде где только можно весь глубинный темный дикий народ под названием кацап гнать отовсюду... их вонючих свинопасов и их свиноматок не должно вообще существовать...
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19.01.2023 06:30 Відповісти
О. Бачите чия це церква? Це церква путіна. А ви туди ходите.

Церква главного сатани, главного ворога українців.
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19.01.2023 07:13 Відповісти
дебил-маломерок
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19.01.2023 07:53 Відповісти
Воно мабудь десь головою гепнулося об кремлівську стіну.
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19.01.2023 11:37 Відповісти
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