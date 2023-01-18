Путін погрожує відповідальністю за утиски РПЦ в Україні
Президент РФ Володимир Путін погрожує покаранням тим, хто утискує Російську православну церкву в Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС.
"В Україні дуже багато людей, які розуміють, що відбувається, і дають правильну оцінку. Особливо після того, що сучасні "володарі" почали творити і з громадянським населенням (із відтворенням так званих заградотрядов, які використовувалися під час Другої світової війни), та з Російською православною церквою. Це все не пройде їм задарма. У мене немає сумнівів", - заявив Путін під час виступу перед ветеранами та блокадниками у Петербурзі.
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п.Бутусов, чи не так?
Ще й з великої літери.
Нашёл себе подходящую аудиторию. Выжившие из ума диды и бабки, насквозь пропитанные телепропагандой конечно поддакивают каждому его бреду, а он и рад распинаться перед ними. Только зачем нам про это знать, мы и так знаем, что он конченый подонок.
Церква главного сатани, главного ворога українців.