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Великобритания (4718) танк (2198) военные учения (3437)

Воины-ремонтники ВСУ учатся обслуживать танки Challenger 2 в Великобритании, - Минобороны

challenger

Навыки и знания, полученные в Британии ремонтниками ВСУ и экипажами танков, позволят эффективно использовать бронетехнику.

Об этом рассказал командующий Силами логистики Вооруженных Сил Украины генерал-майор Олег Гуляк, передает Цензор.НЕТ.

Воины-ремонтники Сил логистики Вооруженных Сил Украины совместно с экипажами танков усиленно проходят обучение в Великобритании по освоению, обслуживанию и ремонту танков Challenger 2.

Обретение этих знаний и навыков военнослужащими ремонтных подразделений обеспечит эффективное использование нового вооружения при выполнении боевых задач.

Осваиваем вооружение государств-партнеров, чтобы эффективнее уничтожать российских захватчиков. Приближаем Победу и Мир вместе!" - заявил он.

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Топ комментарии
+11
Скільки раз в тебе ламався процесор, у якому мільярд транзисторів і скільки раз ламався телевізор, у якому десять ламп?
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11.02.2023 19:15
+7
Вчора знову бачив вживу Лепардів -- не в зоопарку, а на автобані -- ...тай Пантеру вже везуть кудись нах Остен.
Пантера -- то ващє! -- кино і німці... ...файні киці...*)
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11.02.2023 19:19
+4
таке кажуть---
- У місті Маріуполь Донецької області російські загарбники організували ремонт своєї військової техніки, яку спеціально було виведено з ладу російськими військовослужбовцями, щоб не брати участь у бойових діях,пише прес-служба Генштабу ЗСУ
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11.02.2023 19:13
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Чим складніша техніка, тим швидше вона ламається.
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11.02.2023 19:12 Ответить
Скільки раз в тебе ламався процесор, у якому мільярд транзисторів і скільки раз ламався телевізор, у якому десять ламп?
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11.02.2023 19:15 Ответить
... на лампах Же 0 Пе А 😁
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11.02.2023 19:21 Ответить
Ти хоч бачив той ламповий телевізор?
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11.02.2023 19:30 Ответить
Лампи почав захищати...мабуть ти за Тимошенко голосував.
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11.02.2023 19:52 Ответить
😁
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11.02.2023 21:34 Ответить
Ностальгірує... (мабуть) 😁
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11.02.2023 21:36 Ответить
А ти? Про птк щось чув? 😁
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11.02.2023 21:33 Ответить
А я не лише чув, а й сам його плоскогубцями переключав, бо той пластмасовий перемикач був хоч і простим, але ненадійним.
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11.02.2023 21:42 Ответить
Вітаю, тест пройдено! 😁
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11.02.2023 21:54 Ответить
А я ще викруткою фіксував в проміжному положенні.
То вже згодом, коли дізнався ху із анодна напруга😁 став чистити контакти на барабані.
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11.02.2023 21:56 Ответить
...і контура іноді ззаду доводилося підкручувати.
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11.02.2023 22:07 Ответить
В мене до контурів тоді діло так і не дійшло. Одного разу поліз в блок розгортки, здалося що нема накалу на одній з ламп за решіткою😁... Так і зрозумів, що лампове- то не моє. А коли знову взяла гору цікавість - на місці Весни стояв вже імпортний самсунг.))
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11.02.2023 22:27 Ответить
Я його перестроював на Норвегію, Англію, Гішпанію, Францію, Італію коли ми вели ПЧ в Середземку ще в 1968 році. Там відеосигнал зворотньої полярності і відеодетектор перепаював навпаки.
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11.02.2023 21:57 Ответить
Я бачив. І дивився. От "Рекорда" до "Рубина". Для свого часу і тому були раді але не було із чим порівнювати
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12.02.2023 09:19 Ответить
Я кажу про механіку.
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11.02.2023 19:22 Ответить
Тобто найнадійніший танк є найпростішим...і як ти собі уявляєш найпростіший танк?
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11.02.2023 19:54 Ответить
Однаково ламались, що лампові, що ******* LED. Телефони раніше взагалі не ламалися, а зараз регулярно, бо рівень складності значно вище. А ******* аудіо апаратура топ рівня саме на лампах.
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11.02.2023 20:17 Ответить
Та ми ж не про технічний аспект, а ностальгічний - "Москвич" машина нєкрасівая, но надьожная...
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11.02.2023 20:54 Ответить
Jeep Cherokee 1985 року з 5 літровим двигуном надійніше та гарніше і досі широко використовується у світі, як робоча конячка при відсутності доріг і доброї ремонтної бази. А москвич у одного у дворі був донедавна, запускався та пердів так, що танк по зрівнянню з ним здається тихенькою машиною.
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11.02.2023 21:04 Ответить
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11.02.2023 20:45 Ответить
таке кажуть---
- У місті Маріуполь Донецької області російські загарбники організували ремонт своєї військової техніки, яку спеціально було виведено з ладу російськими військовослужбовцями, щоб не брати участь у бойових діях,пише прес-служба Генштабу ЗСУ
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11.02.2023 19:13 Ответить
Вчора знову бачив вживу Лепардів -- не в зоопарку, а на автобані -- ...тай Пантеру вже везуть кудись нах Остен.
Пантера -- то ващє! -- кино і німці... ...файні киці...*)
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11.02.2023 19:19 Ответить
Чому німці зняли з озброєння "Тигри"?!
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11.02.2023 21:44 Ответить
у вот и очередное подтверждение для зеленожопого говнокомандующего про истребители. Дурачок зеленый, почем твой очередной высер? И даже стесняюсь спросить: кто платит?
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11.02.2023 19:44 Ответить
 
 