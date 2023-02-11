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Днепропетровщина (3507) Киев (24765) Киевская область (3926) Одесская область (3375) Тарифы на электроэнергию (2141)

В Киеве и трех областях завтра не будут отключать свет

світло

В Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях в воскресенье, 12 февраля, не будут отключать свет.

Об этом ДТЭК сообщает в Телеграме, передает Цензор.НЕТ.

"На следующий день "Укрэнерго" не предоставлял ограничения потребления электроэнергии. Это позволяет завтра не отключать свет в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях", - говорится в сообщении.

Однако при перегрузке сетей могут быть ограничения в соответствии со стабилизационными графиками.

Читайте также: День без отключения света отменен из-за российской атаки, - "Укрэнерго"
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Топ комментарии
+7
Очі ж не витримають!
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11.02.2023 21:00
+5
А включати будуть?
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11.02.2023 21:31
+4
Кацапи там від люті обісруться.
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11.02.2023 21:04
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Очі ж не витримають!
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11.02.2023 21:00 Ответить
Кацапи там від люті обісруться.
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11.02.2023 21:04 Ответить
А включати будуть?
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11.02.2023 21:31 Ответить
я не знаю кто там и что отключает,но у нас уже дня три вообще не выключают...в Киевской)
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11.02.2023 21:35 Ответить
В Києві сьогодні вдень ще не вимикали, а вчора і вночі - відтягнулися по повній.
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11.02.2023 21:36 Ответить
это точно что
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11.02.2023 21:53 Ответить
У меня тоже в Киевской два дня не отключали. Позавчера на 2 часа отключили за весь день
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11.02.2023 21:39 Ответить
И шо? ДТЕК рыжего гудка официально отчитался, и "подаёт сигналы" ху*лу, что всё в порядке, можно начинать атаки заново?
А нельзя было просто скромно, без помпы, опубликовать графики, а не пистеть во всеуслышание?
Или пиара не хватает?
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11.02.2023 21:38 Ответить
Атаки идут уже 2 дня как
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11.02.2023 22:09 Ответить
И поэтому надо подсказать, что в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях со светом в воскресенье проблем не будет. Чтобы лаптекопытные акцентировались на этом. Так что ли получается?
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11.02.2023 23:45 Ответить
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11.02.2023 21:38 Ответить
Ну, мы из солидарности провели Рождество и Новый Год без света. Никоим образом это не может сравниться с тем, шо Украинцы видят каждый день. НО! все планы дикарей заморозить Украину и повергнуть ее в каменный век провалились.
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11.02.2023 21:41 Ответить
А в БНР завтра будут отключать?
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11.02.2023 21:42 Ответить
Супер 👍🏼👍🏼👍🏼
мені подобається бути зі світлом 🙁
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12.02.2023 00:32 Ответить
А що так можна було?
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12.02.2023 01:57 Ответить
 
 