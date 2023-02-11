Зеленский уволил заместителя командующего Нацгвардией Дзюбу

11 февраля, Руслан Дзюба был уволен с должности заместителя командующего Нацгвардией Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт президента Украины.

Согласно указу 74/2023 президента Украины Владимира Зеленского был уволен заместитель командующего Нацгвардией Украины.

"Уволить Дзюбу Руслана Владимировича с должности заместителя командующего Национальной гвардии Украины", - говорится в тексте указа.

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