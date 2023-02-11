Зеленский уволил заместителя командующего Нацгвардией Дзюбу
11 февраля, Руслан Дзюба был уволен с должности заместителя командующего Нацгвардией Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт президента Украины.
Согласно указу 74/2023 президента Украины Владимира Зеленского был уволен заместитель командующего Нацгвардией Украины.
"Уволить Дзюбу Руслана Владимировича с должности заместителя командующего Национальной гвардии Украины", - говорится в тексте указа.
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Резніков ще щеня проти собаковських вовкодавів.
причини мають бути в ЗМІ
а не
єрмаку не сподобався погляд
і все, звільнено....
а ще, готують закон про образу президента в тікток, инсті, фейсб
пане презибент, ваше оточення вори та шахраї,
през образився, 3 роки на нарах
а не ****** ви, кловани????
Поки я з тобою,
Як поїду в Україну,
Заплачеш за мною!
(народна пісня)
розумних і малослівних. Приєднуйтесь!
Я уже вижу "строение твоей челюсти" (точней отсутствие этого строения), после того как ты окажешься на расстояние вытянутой руки от хлопцев с "Азова".
Коля, не путай качество мысли с фактом действия, иначе забудешь для чего нужна туалетная бумага.
О! Шо и требовалось доказать. Можно москаля и украинскому языку научить и вышиванки носить и даже на дрымбе играть, но культурно общаться ты эту пароду никогда не научишь. Всегда на матюки свои изойдет.
ІНСТИТУТ ПОЛІТИЧНИХ
І ЕТНОНАЦІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ІМ. І.Ф. КУРАСА
"КОЗАЦЬКА ЕЛIТА
ГЕТЬМАНЩИНИ"
Как шо!? Лось же не розмовляе мовою!
А еще "лоси" так и не поняли что верность Украине и умение гарно балакати на рiднiй мовi, это часто взаимоисключающие вещи.
Пускай лосям Медведчук и т.п. расскажут.... на мовí о своей любви к Украине.
Если вы здесь увидели орков то это галюцинация (диагноз такой). А если пишите о разных видах "лося" то это называется "Антоніми"..... на мовi если шо.
Не знаю шо такое "боярка", но то шо ты не знаешь украинских слов "галюцинацiя" и "антонім" это точно. Так что иди хлебай ту "боярку" сам, я всяку гидоту не пью.
Його місце буцегарні 😠
@streebog
·
https://twitter.com/streebog/status/1624271808894574593 14 год
Дайте йому ще один термін, зеб#ли
2 президент був в турне по європам, як він міг це обдумати, та зробити???
3 боюсь що згодом печатка з автографом ЗЕ буде у єрмака і зе буде підписувати так як голосують депутати ВР. сам на балі а картка голосує
4 мабудь ЗЕ гарно грає роль президента, а реально не розуміє що робиться навкруги.
чомусь так здається...