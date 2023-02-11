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Зеленский (19042) увольнение (2649) Национальная гвардия (2049)

Зеленский уволил заместителя командующего Нацгвардией Дзюбу

нацгвардія

11 февраля, Руслан Дзюба был уволен с должности заместителя командующего Нацгвардией Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт президента Украины.

Согласно указу 74/2023 президента Украины Владимира Зеленского был уволен заместитель командующего Нацгвардией Украины.

"Уволить Дзюбу Руслана Владимировича с должности заместителя командующего Национальной гвардии Украины", - говорится в тексте указа.

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Топ комментарии
+31
ХарьОК

@streebog

·

https://twitter.com/streebog/status/1624271808894574593 14 год

Дайте йому ще один термін, зеб#ли

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11.02.2023 21:34
+30
не хотів у резнікова яйця по 17 грн купляти
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11.02.2023 21:10
+26
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11.02.2023 21:23
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не хотів у резнікова яйця по 17 грн купляти
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11.02.2023 21:10 Ответить
Хотів по 25.
Резніков ще щеня проти собаковських вовкодавів.
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11.02.2023 23:09 Ответить
или наоборот, хотел Резникову по 20 продать.
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12.02.2023 00:37 Ответить
звільнення на такому рівні мають бути обгрунтованими
причини мають бути в ЗМІ
а не
єрмаку не сподобався погляд
і все, звільнено....
а ще, готують закон про образу президента в тікток, инсті, фейсб
пане презибент, ваше оточення вори та шахраї,
през образився, 3 роки на нарах
а не ****** ви, кловани????
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12.02.2023 09:08 Ответить
цирк сбу-дбр, по пересыранию работы набу продолжается
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11.02.2023 21:13 Ответить
Не плач, Дзюбо, моя любо,
Поки я з тобою,
Як поїду в Україну,
Заплачеш за мною!

(народна пісня)
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11.02.2023 21:13 Ответить
давай новатор покажи нам приклад..може поржем. ти з чіей отари чабан..зеленоі. чі проукраінськоі
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11.02.2023 21:25 Ответить
Дякуємо, що відвідали одне з найкращих інтернет-видань України. Будемо раді послухати
розумних і малослівних. Приєднуйтесь!
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11.02.2023 21:31 Ответить
все кто получил военное образование за пределами Украины в период СССР (рашке) подлежат освобождению от должности... большая вероятность что работают на *****
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11.02.2023 21:21 Ответить
скоріш кто не володіе мовою.лось..
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11.02.2023 21:27 Ответить
что ты имеешь против лося
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11.02.2023 21:41 Ответить
Это смотря какой лось.....Мой знакомый как-то сьездил на рыбалку в Канаду, "дикарем". И там, в ихних полных дремучих ******, повстречался с лосем. Лось его загнал на дерево. Человек там просидел почти 8 часов, уже гнездо собирался вить. А потом лось про него просто забыл и ушел по своим лосиным делам.
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11.02.2023 22:14 Ответить
Лоси ***** опасные....
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11.02.2023 22:33 Ответить
Тому шо дурни. Там мозга - на чашечку Львiвской кави-эспрессо.
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11.02.2023 22:39 Ответить
😂
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11.02.2023 23:09 Ответить
їм вистачає. Там була його територія, а самець почув незнайомий запах із штанів рибалки і вирішив, що той рибалка може бути його суперником. Або просто як забіяка хотів помірятись силою.
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11.02.2023 23:12 Ответить
та ненравиться мені строеніе твеі рускоговорящеі ніжнеі челюсті. присущеі тіки лосю і кацапу
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11.02.2023 23:08 Ответить
Рожден и воспитан в изгнании, на Сахалине. Родови селища - Вишнопiль, Черкаськой обл. i Бахчисарай, Крим.
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11.02.2023 23:13 Ответить
звільнив начальніка служби тила..за шо самі догадайтеся
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11.02.2023 23:24 Ответить
путин *****?
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11.02.2023 23:13 Ответить
та ненравиться мені строеніе твеі рускоговорящеі ніжнеі челюсті.
Я уже вижу "строение твоей челюсти" (точней отсутствие этого строения), после того как ты окажешься на расстояние вытянутой руки от хлопцев с "Азова".
Коля, не путай качество мысли с фактом действия, иначе забудешь для чего нужна туалетная бумага.
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12.02.2023 13:32 Ответить
лапоть тобе скікі раз треба послати щоб тобі дійшло підар . вали додом в мухосранск..ти кізяк смердючій мені будеш угрожать азовом.. скікі тебе раз гімно обосране посилати в спам..маскаль скікі тобі сцяти в очі..
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12.02.2023 15:02 Ответить
"...лапоть тобе скікі раз треба послати щоб тобі дійшло підар . вали додом в мухосранск..ти кізяк смердючій мені будеш угрожать азовом.. скікі тебе раз гімно обосране посилати в спам..маскал..."
О! Шо и требовалось доказать. Можно москаля и украинскому языку научить и вышиванки носить и даже на дрымбе играть, но культурно общаться ты эту пароду никогда не научишь. Всегда на матюки свои изойдет.
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12.02.2023 15:57 Ответить
Є такий Лось(прізвище) у Києві. Він багато років керує коллекторською конторою, що вибиває борги зокрема за комуналку.
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11.02.2023 23:08 Ответить
Лосі це козацький рід, а в розумінні кацапів це у світі тварин...
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11.02.2023 23:15 Ответить
де вичитав..назви де лось згадуеться в історіі козацтва.
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11.02.2023 23:26 Ответить
Мглинський сотник 1667 р .Федір Лось
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11.02.2023 23:32 Ответить
кажу де вичітав..
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11.02.2023 23:34 Ответить
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ПОЛІТИЧНИХ
І ЕТНОНАЦІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ІМ. І.Ф. КУРАСА
"КОЗАЦЬКА ЕЛIТА
ГЕТЬМАНЩИНИ"
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11.02.2023 23:36 Ответить
рогаті там е . лося нема
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11.02.2023 23:39 Ответить
что ты имеешь против лося

Как шо!? Лось же не розмовляе мовою!
А еще "лоси" так и не поняли что верность Украине и умение гарно балакати на рiднiй мовi, это часто взаимоисключающие вещи.
Пускай лосям Медведчук и т.п. расскажут.... на мовí о своей любви к Украине.

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12.02.2023 13:18 Ответить
орки тупі для них і пишемо...
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12.02.2023 13:27 Ответить
орки тупі для них і пишемо...

Если вы здесь увидели орков то это галюцинация (диагноз такой). А если пишите о разных видах "лося" то это называется "Антоніми"..... на мовi если шо.

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12.02.2023 13:39 Ответить
боярки хлебани и не парься ...
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12.02.2023 13:47 Ответить
боярки хлебани и не парься ..

Не знаю шо такое "боярка", но то шо ты не знаешь украинских слов "галюцинацiя" и "антонім" это точно. Так что иди хлебай ту "боярку" сам, я всяку гидоту не пью.
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12.02.2023 13:59 Ответить
По хорошему освобождать надо всех, кто получил образование в ссср, включая Украину, бо в украинских ввузах преподавали такие же долболомы, как и в Рязани.
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12.02.2023 00:40 Ответить
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11.02.2023 21:23 Ответить
Але "мудрому" наріду заходить на "ура". І жодного, блд, когнітивного дисонансу.
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11.02.2023 21:29 Ответить
Вбивця бореться з корупцією ?

Його місце буцегарні 😠
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11.02.2023 21:30 Ответить
А Дзюба вже шо вкрав?
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11.02.2023 21:28 Ответить
ХарьОК

@streebog

·

https://twitter.com/streebog/status/1624271808894574593 14 год

Дайте йому ще один термін, зеб#ли

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11.02.2023 21:34 Ответить
Зробив би полегшення народу самоусунувся від презеденства ,обднак це не европеець і навіть не украінець і він буде продовжувати гонити зе-хуцпу,яка як він розуміє його 73% дуже подобається....
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11.02.2023 21:50 Ответить
Я дико извиняюсь за свою неграмотность, але...Шо значит фамилия "Дзюба"? Якщо нема бажання перекласти на московитскую, перекладiть Англiйскою, будь ласка.
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11.02.2023 22:18 Ответить
Довгоносик от дзёба - клюва.
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11.02.2023 22:43 Ответить
Дякую Пану.
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11.02.2023 22:48 Ответить
зовсім не обовязково. Знав чоловіка з таким призвіщем. В Подніпров'ї багато племен проживало. Тож призвіще може бути хоч козацьким, хоч якимось іншим. Ніс у того був прямим але ненадто довгим.
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11.02.2023 23:17 Ответить
Дзюба - значит "рябой", а никакой не "довгоносик". Здесь очень много людей, которыю любят попенять другим незнанием мовы, но в то же время сами имеют только зачаточные понятия.
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12.02.2023 00:46 Ответить
Это полонизм - суп, если сарматизм, шо наверняка, то цыпленок.
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12.02.2023 01:10 Ответить
дзюба- це рябий, в сенсі подзьобаний віспою (обличчя).
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12.02.2023 11:50 Ответить
1 не звільнив а підписав те що вирішив та поклав на підпис єрмак
2 президент був в турне по європам, як він міг це обдумати, та зробити???
3 боюсь що згодом печатка з автографом ЗЕ буде у єрмака і зе буде підписувати так як голосують депутати ВР. сам на балі а картка голосує
4 мабудь ЗЕ гарно грає роль президента, а реально не розуміє що робиться навкруги.
чомусь так здається...
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11.02.2023 22:22 Ответить
Це той шо дрочив в ватсапі?
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11.02.2023 23:00 Ответить
Stalinesque clearances.
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12.02.2023 00:11 Ответить
дайте мені прізвище не косаря, а 4 рази воювашего в бункері відбулавленого - самім не стидно?
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12.02.2023 06:50 Ответить
Мабуть "втомився від непосильної праці".
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12.02.2023 06:58 Ответить
 
 