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МВД (9151) увольнение (2648) Минэкономразвития (648)

Кабмин уволил пять заместителей главы МВД и первого заместителя министра экономики

кабмін

Правительство уволило с должностей пятерых заместителей министра внутренних дел и первого заместителя министра экономики Дениса Кудина.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в телеграме, передает Цензор.НЕТ.

"Кабинетом Министров Украины уволено:

-Кудина Дениса Игоревича с должности первого заместителя Министра экономики Украины;

- Акопян Мэри Андраниковну с должности заместителя Министра внутренних дел Украины;

- Бондаренко Игоря Павловича с должности заместителя Министра внутренних дел;

Также читайте: В МВД пять заместителей министра подали в отставку

-Гончарова Сергея Михайловича с должности заместителя Министра внутренних дел;

- Драпятого Богдана Евгеньевича с должности заместителя Министра внутренних дел Украины;

- Павличенко Екатерину Владимировну с должности заместителя Министра внутренних дел;

- Рабийчук Ольгу Александровну с должности заместителя Председателя Государственного агентства развития туризма Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации", - рассказал он.
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Топ комментарии
+11
5 заступників? Що вони там заступають? Корито один одному?
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10.02.2023 17:46
+6
У каждого своё направление!
Смотрящий за:
- нелегальным металлом, торговлей
- подакцизными товарами
- наркотой
- игорным бизнесом
- притонами и т.п.
Контролируют, собирают, несут наверх ....
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10.02.2023 17:56
+4
А охранники,секретутки,мерсы,блатные офисы,жирные зарплаты,премии,мутные схемы и находящиеся под их крышей аферисты останутся?
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10.02.2023 17:49
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5 заступників? Що вони там заступають? Корито один одному?
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10.02.2023 17:46 Ответить
А 5 заступників міністра оборони, знімати будуть?
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10.02.2023 17:52 Ответить
У каждого своё направление!
Смотрящий за:
- нелегальным металлом, торговлей
- подакцизными товарами
- наркотой
- игорным бизнесом
- притонами и т.п.
Контролируют, собирают, несут наверх ....
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10.02.2023 17:56 Ответить
Драпятий по логіці тоді відповідав за наркоту 😂😜
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10.02.2023 19:51 Ответить
гівно не тоне-зараз десь випливе ... зелена плесень не дасть пропасти хабарникам
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10.02.2023 17:46 Ответить
А охранники,секретутки,мерсы,блатные офисы,жирные зарплаты,премии,мутные схемы и находящиеся под их крышей аферисты останутся?
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10.02.2023 17:49 Ответить
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10.02.2023 17:50 Ответить
А може це Гетьманцев з Найемом вигадали?
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10.02.2023 17:51 Ответить
почався безпредел всіх нормальних після монастирського звільняють бо президент ермак рвуться захопити всі ключові посади
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10.02.2023 18:11 Ответить
заступник заступника заступника м,іністра звільнив заступника свого заступника
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10.02.2023 18:13 Ответить
за то шо тот звільнив свого заступника
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10.02.2023 18:17 Ответить
А що там з ''різником''? Чи поділився з ''ким треба'' наваром з яєць по 17
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10.02.2023 18:14 Ответить
а сколько в кілограмі яєць?
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10.02.2023 18:18 Ответить
Не так. Скільки в яйці кілограмів?
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10.02.2023 20:41 Ответить
Девочек в борделе меняют т к.
перестоновка кроватей уже не помогает.
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10.02.2023 18:23 Ответить
Чи не Гогілашвілі збираються повернути в крісло? Засидівся цінний кадр в помічниках у Буданова
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10.02.2023 18:41 Ответить
Ще слід би розігнату шарагу під назвою НКРЕКП.

Сидять сотні якихось незрозумілих персон, незрозуміло чим займаються, отримують зарплатню більше ніш солдати на передовій.
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10.02.2023 18:53 Ответить
Тепер вони чесно і вчасно мають право, як військовозобов'язані та знявши бронь, відбути на передову!!!
Слідкуємо за роботою та динамікою їх прибуття не передову!!!
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10.02.2023 20:06 Ответить
А хто/що це - глава МВС? Зекономили на словах в заголовку чи нова професія/посада в кваліфікаційному довіднику?
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10.02.2023 22:08 Ответить
 
 