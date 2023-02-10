Кабмин уволил пять заместителей главы МВД и первого заместителя министра экономики
Правительство уволило с должностей пятерых заместителей министра внутренних дел и первого заместителя министра экономики Дениса Кудина.
Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в телеграме, передает Цензор.НЕТ.
"Кабинетом Министров Украины уволено:
-Кудина Дениса Игоревича с должности первого заместителя Министра экономики Украины;
- Акопян Мэри Андраниковну с должности заместителя Министра внутренних дел Украины;
- Бондаренко Игоря Павловича с должности заместителя Министра внутренних дел;
-Гончарова Сергея Михайловича с должности заместителя Министра внутренних дел;
- Драпятого Богдана Евгеньевича с должности заместителя Министра внутренних дел Украины;
- Павличенко Екатерину Владимировну с должности заместителя Министра внутренних дел;
- Рабийчук Ольгу Александровну с должности заместителя Председателя Государственного агентства развития туризма Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации", - рассказал он.
Пожалуйста, подождите...
Смотрящий за:
- нелегальным металлом, торговлей
- подакцизными товарами
- наркотой
- игорным бизнесом
- притонами и т.п.
Контролируют, собирают, несут наверх ....
перестоновка кроватей уже не помогает.
Сидять сотні якихось незрозумілих персон, незрозуміло чим займаються, отримують зарплатню більше ніш солдати на передовій.
Слідкуємо за роботою та динамікою їх прибуття не передову!!!