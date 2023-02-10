В МВД пять заместителей министра подали в отставку

В Министерстве внутренних дел Украины 5 заместителей министра подали в отставку.

Эту информацию Укринформу подтвердила пресс-секретарь министра внутренних дел Марьяна Рева, передает Цензор.НЕТ.

"Да. И это привычная процедура, она прописана в Законе "О центральных органах исполнительной власти", статье 9. Там прописано о том, что когда увольняется министр, то подают в отставку первый заместитель и все заместители министра. К сожалению, МВД потеряло руководство при трагических обстоятельствах, однако Закон предусматривает, чтобы заместители пошли именно по такой процедуре", - сказала она.

По ее словам, будет ли кто-то переназначен из поданных в отставку заместителей или на их места будут назначены другие люди, можно будет узнать только после решения Кабинета министров.

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Как сообщалось, после гибели главы МВД Дениса Монастырского в результате крушения вертолета в Броварах 18 января правительство назначило Игоря Клименко и.о. министра внутренних дел. 6 февраля Премьер-министр Денис Шмигаль зарегистрировал в парламенте представление о назначении Клименко на должность министра внутренних дел, а 7 февраля Верховная Рада поддержала это назначение.