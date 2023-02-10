В МВД пять заместителей министра подали в отставку
В Министерстве внутренних дел Украины 5 заместителей министра подали в отставку.
Эту информацию Укринформу подтвердила пресс-секретарь министра внутренних дел Марьяна Рева, передает Цензор.НЕТ.
"Да. И это привычная процедура, она прописана в Законе "О центральных органах исполнительной власти", статье 9. Там прописано о том, что когда увольняется министр, то подают в отставку первый заместитель и все заместители министра. К сожалению, МВД потеряло руководство при трагических обстоятельствах, однако Закон предусматривает, чтобы заместители пошли именно по такой процедуре", - сказала она.
По ее словам, будет ли кто-то переназначен из поданных в отставку заместителей или на их места будут назначены другие люди, можно будет узнать только после решения Кабинета министров.
Как сообщалось, после гибели главы МВД Дениса Монастырского в результате крушения вертолета в Броварах 18 января правительство назначило Игоря Клименко и.о. министра внутренних дел. 6 февраля Премьер-министр Денис Шмигаль зарегистрировал в парламенте представление о назначении Клименко на должность министра внутренних дел, а 7 февраля Верховная Рада поддержала это назначение.
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Поясніть мені, шановне панство, ось таку ситуацію:
Міністр іде на іншу посаду (віце-прем'єром чи у інше міністерство). Його ж звільняють з попередньої посади, чи не так? Значить і усіх заступників повинні звільнити? Хтось чув про таке?
Чи я щось не розумію? Або знайоме "не на часі" та "ета другоє"?
а вже потім міністр може когось із них перепризначити 🙁
Але , скоріш за все , Єрмак призначить нових , тому що це свіжа
копійка
Ну все поліція буде жити по закону, без "кришувань" бізнесу, звісно це не про простих поліцейських які не шкодуючи здоровя і життя захищають країну. Тоді навіщо зміняти заступників коли новоспечений міністр пообіцяв продовжувати реформи покійного Монастирського та загиблиг його колег? тим паче що він трагично загинув при не зясованих обставинах.