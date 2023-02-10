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МВД (9151) отставка (3144)

В МВД пять заместителей министра подали в отставку

мвс

В Министерстве внутренних дел Украины 5 заместителей министра подали в отставку.

Эту информацию Укринформу подтвердила пресс-секретарь министра внутренних дел Марьяна Рева, передает Цензор.НЕТ.

"Да. И это привычная процедура, она прописана в Законе "О центральных органах исполнительной власти", статье 9. Там прописано о том, что когда увольняется министр, то подают в отставку первый заместитель и все заместители министра. К сожалению, МВД потеряло руководство при трагических обстоятельствах, однако Закон предусматривает, чтобы заместители пошли именно по такой процедуре", - сказала она.

По ее словам, будет ли кто-то переназначен из поданных в отставку заместителей или на их места будут назначены другие люди, можно будет узнать только после решения Кабинета министров.

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Как сообщалось, после гибели главы МВД Дениса Монастырского в результате крушения вертолета в Броварах 18 января правительство назначило Игоря Клименко и.о. министра внутренних дел. 6 февраля Премьер-министр Денис Шмигаль зарегистрировал в парламенте представление о назначении Клименко на должность министра внутренних дел, а 7 февраля Верховная Рада поддержала это назначение.
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Топ комментарии
+16
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10.02.2023 17:09
+11
Не хвилюйтеся Ви так; клоунів у 95-му кварталі вистачає.
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10.02.2023 17:24
+7
Нічого там не запахло "жареним", просто така процедура, що якщо новий міністр, то всі подають рапорта у відставку, і вже новий міністр переназначає їхз всіх, або когось може не переназначити. Але я хвилююся, Юзіка врешті зроблять заступником міністра, а то баканов був,гогішвілі був, а Юзік що не заслоунговує? Він же з "кварталц" і ніби не маленький, грав придурковатого українця.
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10.02.2023 17:17
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10.02.2023 17:09 Ответить
А я подумал, прочитав заголовок, что кто в отставку - тот не в отсидку.
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10.02.2023 17:11 Ответить
жареним запахло???? чи вже так накрались що і не витратити за життя
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10.02.2023 17:11 Ответить
Нічого там не запахло "жареним", просто така процедура, що якщо новий міністр, то всі подають рапорта у відставку, і вже новий міністр переназначає їхз всіх, або когось може не переназначити. Але я хвилююся, Юзіка врешті зроблять заступником міністра, а то баканов був,гогішвілі був, а Юзік що не заслоунговує? Він же з "кварталц" і ніби не маленький, грав придурковатого українця.
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10.02.2023 17:17 Ответить
Не хвилюйтеся Ви так; клоунів у 95-му кварталі вистачає.
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10.02.2023 17:24 Ответить
Юзік знову має шанс...
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10.02.2023 18:23 Ответить
А как там поживает бывший зам , а ныне советник министра антонина геращенко, лизоблюд, лизозад и ворюга, укравший у населения Краснограда народное чертово колесо?
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10.02.2023 17:25 Ответить
Ментопад-ментопад, по привычке не в попад! Опять шило на мыло.
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10.02.2023 17:27 Ответить
Знов про закон згадали? Значить десь обіср@лися!

Поясніть мені, шановне панство, ось таку ситуацію:

Міністр іде на іншу посаду (віце-прем'єром чи у інше міністерство). Його ж звільняють з попередньої посади, чи не так? Значить і усіх заступників повинні звільнити? Хтось чув про таке?
Чи я щось не розумію? Або знайоме "не на часі" та "ета другоє"?
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10.02.2023 17:33 Ответить
По закону , всі заступники міністра мають подати заявки на звільнення ,
а вже потім міністр може когось із них перепризначити 🙁
Але , скоріш за все , Єрмак призначить нових , тому що це свіжа
копійка
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10.02.2023 17:46 Ответить
На жаль, МВС втратило керівництво за трагічних обставин, однак Закон передбачає, аби заступники пішли саме по такій процедурі Джерело:

Ну все поліція буде жити по закону, без "кришувань" бізнесу, звісно це не про простих поліцейських які не шкодуючи здоровя і життя захищають країну. Тоді навіщо зміняти заступників коли новоспечений міністр пообіцяв продовжувати реформи покійного Монастирського та загиблиг його колег? тим паче що він трагично загинув при не зясованих обставинах.
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10.02.2023 17:41 Ответить
я вибачаюсь, але накуя стільки замів?
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10.02.2023 18:11 Ответить
вас всіх треба розігнати.. полоімна зрадників а друга половіна криша над наркотой простітутками нелегальний бізнес...без вас необходиться ні одне преступленіе в фінансовій сфері.. ви скрізь і скрізь в дерьмі.
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10.02.2023 19:11 Ответить
Йой, а що то за двіжняк такий серед верхівки сміття... пардон, серед мусорської верхівки?
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10.02.2023 21:47 Ответить
та просто прийшли повістки. навіщо зайвий раз наточувати бритву Окама?
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10.02.2023 22:05 Ответить
 
 