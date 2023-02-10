У МВС п’ять заступників міністра подали у відставку
У Міністерстві внутрішніх справ України 5 заступників міністра подали у відставку.
Цю інформацію Укрінформу підтвердила прессекретар міністра внутрішніх справ Мар’яна Рева, передає Цензор.НЕТ.
"Так. І це звична процедура, вона прописана у Законі "Про центральні органи виконавчої влади", статті 9. Там прописано про те, що коли звільняється міністр, то подають у відставку перший заступник та всі заступники міністра. На жаль, МВС втратило керівництво за трагічних обставин, однак Закон передбачає, аби заступники пішли саме по такій процедурі", - сказала вона.
За її словами, чи буде хтось перепризначений із тих заступників, що подали у відставку, чи на їхні місця будуть призначені інші люди, можна буде дізнатися тільки після рішення Кабінету міністрів.
Як повідомлялося, після загибелі глави МВС Дениса Монастирського унаслідок катастрофи гелікоптера у Броварах 18 січня уряд призначив Ігоря Клименка в.о. міністра внутрішніх справ. 6 лютого Прем‘єр-міністр Денис Шмигаль зареєстрував у парламенті подання про призначення Клименка на посаду міністра внутрішніх справ, а 7 лютого Верховна Рада підтримала це призначення.
Будь ласка, зачекайте...
Поясніть мені, шановне панство, ось таку ситуацію:
Міністр іде на іншу посаду (віце-прем'єром чи у інше міністерство). Його ж звільняють з попередньої посади, чи не так? Значить і усіх заступників повинні звільнити? Хтось чув про таке?
Чи я щось не розумію? Або знайоме "не на часі" та "ета другоє"?
а вже потім міністр може когось із них перепризначити 🙁
Але , скоріш за все , Єрмак призначить нових , тому що це свіжа
копійка
Ну все поліція буде жити по закону, без "кришувань" бізнесу, звісно це не про простих поліцейських які не шкодуючи здоровя і життя захищають країну. Тоді навіщо зміняти заступників коли новоспечений міністр пообіцяв продовжувати реформи покійного Монастирського та загиблиг його колег? тим паче що він трагично загинув при не зясованих обставинах.