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МВС (3468) відставка (1453)

У МВС п’ять заступників міністра подали у відставку

мвс

У Міністерстві внутрішніх справ України 5 заступників міністра подали у відставку.

Цю інформацію Укрінформу підтвердила прессекретар міністра внутрішніх справ Мар’яна Рева, передає Цензор.НЕТ.

"Так. І це звична процедура, вона прописана у Законі "Про центральні органи виконавчої влади", статті 9. Там прописано про те, що коли звільняється міністр, то подають у відставку перший заступник та всі заступники міністра. На жаль, МВС втратило керівництво за трагічних обставин, однак Закон передбачає, аби заступники пішли саме по такій процедурі", - сказала вона.

За її словами, чи буде хтось перепризначений із тих заступників, що подали у відставку, чи на їхні місця будуть призначені інші люди, можна буде дізнатися тільки після рішення Кабінету міністрів.

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Як повідомлялося, після загибелі глави МВС Дениса Монастирського унаслідок катастрофи гелікоптера у Броварах 18 січня уряд призначив Ігоря Клименка в.о. міністра внутрішніх справ. 6 лютого Прем‘єр-міністр Денис Шмигаль зареєстрував у парламенті подання про призначення Клименка на посаду міністра внутрішніх справ, а 7 лютого Верховна Рада підтримала це призначення.

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Топ коментарі
+16
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10.02.2023 17:09
+11
Не хвилюйтеся Ви так; клоунів у 95-му кварталі вистачає.
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10.02.2023 17:24
+7
Нічого там не запахло "жареним", просто така процедура, що якщо новий міністр, то всі подають рапорта у відставку, і вже новий міністр переназначає їхз всіх, або когось може не переназначити. Але я хвилююся, Юзіка врешті зроблять заступником міністра, а то баканов був,гогішвілі був, а Юзік що не заслоунговує? Він же з "кварталц" і ніби не маленький, грав придурковатого українця.
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10.02.2023 17:17
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10.02.2023 17:09 Відповісти
А я подумал, прочитав заголовок, что кто в отставку - тот не в отсидку.
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10.02.2023 17:11 Відповісти
жареним запахло???? чи вже так накрались що і не витратити за життя
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10.02.2023 17:11 Відповісти
Нічого там не запахло "жареним", просто така процедура, що якщо новий міністр, то всі подають рапорта у відставку, і вже новий міністр переназначає їхз всіх, або когось може не переназначити. Але я хвилююся, Юзіка врешті зроблять заступником міністра, а то баканов був,гогішвілі був, а Юзік що не заслоунговує? Він же з "кварталц" і ніби не маленький, грав придурковатого українця.
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10.02.2023 17:17 Відповісти
Не хвилюйтеся Ви так; клоунів у 95-му кварталі вистачає.
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10.02.2023 17:24 Відповісти
Юзік знову має шанс...
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10.02.2023 18:23 Відповісти
А как там поживает бывший зам , а ныне советник министра антонина геращенко, лизоблюд, лизозад и ворюга, укравший у населения Краснограда народное чертово колесо?
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10.02.2023 17:25 Відповісти
Ментопад-ментопад, по привычке не в попад! Опять шило на мыло.
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10.02.2023 17:27 Відповісти
Знов про закон згадали? Значить десь обіср@лися!

Поясніть мені, шановне панство, ось таку ситуацію:

Міністр іде на іншу посаду (віце-прем'єром чи у інше міністерство). Його ж звільняють з попередньої посади, чи не так? Значить і усіх заступників повинні звільнити? Хтось чув про таке?
Чи я щось не розумію? Або знайоме "не на часі" та "ета другоє"?
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10.02.2023 17:33 Відповісти
По закону , всі заступники міністра мають подати заявки на звільнення ,
а вже потім міністр може когось із них перепризначити 🙁
Але , скоріш за все , Єрмак призначить нових , тому що це свіжа
копійка
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10.02.2023 17:46 Відповісти
На жаль, МВС втратило керівництво за трагічних обставин, однак Закон передбачає, аби заступники пішли саме по такій процедурі Джерело:

Ну все поліція буде жити по закону, без "кришувань" бізнесу, звісно це не про простих поліцейських які не шкодуючи здоровя і життя захищають країну. Тоді навіщо зміняти заступників коли новоспечений міністр пообіцяв продовжувати реформи покійного Монастирського та загиблиг його колег? тим паче що він трагично загинув при не зясованих обставинах.
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10.02.2023 17:41 Відповісти
я вибачаюсь, але накуя стільки замів?
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10.02.2023 18:11 Відповісти
вас всіх треба розігнати.. полоімна зрадників а друга половіна криша над наркотой простітутками нелегальний бізнес...без вас необходиться ні одне преступленіе в фінансовій сфері.. ви скрізь і скрізь в дерьмі.
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10.02.2023 19:11 Відповісти
Йой, а що то за двіжняк такий серед верхівки сміття... пардон, серед мусорської верхівки?
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10.02.2023 21:47 Відповісти
та просто прийшли повістки. навіщо зайвий раз наточувати бритву Окама?
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10.02.2023 22:05 Відповісти
 
 