Кабмін звільнив п’ять заступників глави МВС та першого заступника міністра економіки
Уряд звільнив з посад п’ятьох заступників міністра внутрішніх справ та першого заступника міністра економіки Дениса Кудіна.
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"Кабінетом Міністрів України:
Звільнено:
- Кудіна Дениса Ігоровича з посади першого заступника Міністра економіки України;
- Акопян Мері Андраніківну з посади заступника Міністра внутрішніх справ України;
- Бондаренка Ігоря Павловича з посади заступника Міністра внутрішніх справ України;
- Гончарова Сергія Михайловича з посади заступника Міністра внутрішніх справ України;
- Драп’ятого Богдана Євгеновича з посади заступника Міністра внутрішніх справ України;
- Павліченко Катерину Володимирівну з посади заступника Міністра внутрішніх справ України;
- Рабійчук Ольгу Олександрівну з посади заступника Голови Державного агентства розвитку туризму України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації", - розповів він.
Будь ласка, зачекайте...
Смотрящий за:
- нелегальным металлом, торговлей
- подакцизными товарами
- наркотой
- игорным бизнесом
- притонами и т.п.
Контролируют, собирают, несут наверх ....
перестоновка кроватей уже не помогает.
Сидять сотні якихось незрозумілих персон, незрозуміло чим займаються, отримують зарплатню більше ніш солдати на передовій.
Слідкуємо за роботою та динамікою їх прибуття не передову!!!