Кабмін звільнив п’ять заступників глави МВС та першого заступника міністра економіки

Уряд звільнив з посад п’ятьох заступників міністра внутрішніх справ та першого заступника міністра економіки Дениса Кудіна.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Кабінетом Міністрів України:



Звільнено:

- Кудіна Дениса Ігоровича з посади першого заступника Міністра економіки України;

- Акопян Мері Андраніківну з посади заступника Міністра внутрішніх справ України;

- Бондаренка Ігоря Павловича з посади заступника Міністра внутрішніх справ України;

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- Гончарова Сергія Михайловича з посади заступника Міністра внутрішніх справ України;

- Драп’ятого Богдана Євгеновича з посади заступника Міністра внутрішніх справ України;

- Павліченко Катерину Володимирівну з посади заступника Міністра внутрішніх справ України;

- Рабійчук Ольгу Олександрівну з посади заступника Голови Державного агентства розвитку туризму України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації", - розповів він.