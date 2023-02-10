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МВС (3468) звільнення (2623) Мінекономрозвитку (2278)

Кабмін звільнив п’ять заступників глави МВС та першого заступника міністра економіки

кабмін

Уряд звільнив з посад п’ятьох заступників міністра внутрішніх справ та першого заступника міністра економіки Дениса Кудіна.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Кабінетом Міністрів України:

Звільнено:

- Кудіна Дениса Ігоровича з посади першого заступника Міністра економіки України;

- Акопян Мері Андраніківну з посади заступника Міністра внутрішніх справ України;

- Бондаренка Ігоря Павловича з посади заступника Міністра внутрішніх справ України;

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- Гончарова Сергія Михайловича з посади заступника Міністра внутрішніх справ України;

- Драп’ятого Богдана Євгеновича з посади заступника Міністра внутрішніх справ України;

- Павліченко Катерину Володимирівну з посади заступника Міністра внутрішніх справ України;

- Рабійчук Ольгу Олександрівну з посади заступника Голови Державного агентства розвитку туризму України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації", - розповів він.

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Топ коментарі
+11
5 заступників? Що вони там заступають? Корито один одному?
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10.02.2023 17:46
+6
У каждого своё направление!
Смотрящий за:
- нелегальным металлом, торговлей
- подакцизными товарами
- наркотой
- игорным бизнесом
- притонами и т.п.
Контролируют, собирают, несут наверх ....
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10.02.2023 17:56
+4
А охранники,секретутки,мерсы,блатные офисы,жирные зарплаты,премии,мутные схемы и находящиеся под их крышей аферисты останутся?
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10.02.2023 17:49
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5 заступників? Що вони там заступають? Корито один одному?
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10.02.2023 17:46 Відповісти
А 5 заступників міністра оборони, знімати будуть?
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10.02.2023 17:52 Відповісти
У каждого своё направление!
Смотрящий за:
- нелегальным металлом, торговлей
- подакцизными товарами
- наркотой
- игорным бизнесом
- притонами и т.п.
Контролируют, собирают, несут наверх ....
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10.02.2023 17:56 Відповісти
Драпятий по логіці тоді відповідав за наркоту 😂😜
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10.02.2023 19:51 Відповісти
гівно не тоне-зараз десь випливе ... зелена плесень не дасть пропасти хабарникам
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10.02.2023 17:46 Відповісти
А охранники,секретутки,мерсы,блатные офисы,жирные зарплаты,премии,мутные схемы и находящиеся под их крышей аферисты останутся?
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10.02.2023 17:49 Відповісти
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10.02.2023 17:50 Відповісти
А може це Гетьманцев з Найемом вигадали?
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10.02.2023 17:51 Відповісти
почався безпредел всіх нормальних після монастирського звільняють бо президент ермак рвуться захопити всі ключові посади
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10.02.2023 18:11 Відповісти
заступник заступника заступника м,іністра звільнив заступника свого заступника
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10.02.2023 18:13 Відповісти
за то шо тот звільнив свого заступника
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10.02.2023 18:17 Відповісти
А що там з ''різником''? Чи поділився з ''ким треба'' наваром з яєць по 17
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10.02.2023 18:14 Відповісти
а сколько в кілограмі яєць?
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10.02.2023 18:18 Відповісти
Не так. Скільки в яйці кілограмів?
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10.02.2023 20:41 Відповісти
Девочек в борделе меняют т к.
перестоновка кроватей уже не помогает.
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10.02.2023 18:23 Відповісти
Чи не Гогілашвілі збираються повернути в крісло? Засидівся цінний кадр в помічниках у Буданова
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10.02.2023 18:41 Відповісти
Ще слід би розігнату шарагу під назвою НКРЕКП.

Сидять сотні якихось незрозумілих персон, незрозуміло чим займаються, отримують зарплатню більше ніш солдати на передовій.
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10.02.2023 18:53 Відповісти
Тепер вони чесно і вчасно мають право, як військовозобов'язані та знявши бронь, відбути на передову!!!
Слідкуємо за роботою та динамікою їх прибуття не передову!!!
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10.02.2023 20:06 Відповісти
А хто/що це - глава МВС? Зекономили на словах в заголовку чи нова професія/посада в кваліфікаційному довіднику?
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10.02.2023 22:08 Відповісти
 
 