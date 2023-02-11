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Чернигов (863) военно-гражданская администрация (86)

Зеленский образовал военную администрацию в Чернигове

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский создал Черниговскую городскую военную администрацию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис президента.

Согласно указу создается Черниговская городская военная администрация Черниговского района Черниговской области.

Президент поручил Генштабу ВСУ и Черниговской ОВА осуществить мероприятия, связанные с образованием военной администрации.

Указ датирован 7 февраля 2023 года. Распоряжения о назначении начальника военной администрации пока нет.

Читайте также: Зеленский предлагает ВР расширить полномочия глав военных администраций в Харьковской и Херсонской областях
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Топ комментарии
+15
А главами в ВГА будут снова такие воры, предатели и коррупционеры, как в Херсоне?
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11.02.2023 22:54
+13
ну тут вже як єрмак скаже
буде щось з двох
або такий самий
або ще гірший...
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11.02.2023 22:59
+10
Да там все такие же. Что друзья предателя Портнова - Смирнов и Тартаров. Что ОПЗЖист Шурма. Что помощник Тадеева Ермак. Метки негде ставить.
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11.02.2023 23:14
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А главами в ВГА будут снова такие воры, предатели и коррупционеры, как в Херсоне?
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11.02.2023 22:54 Ответить
ну тут вже як єрмак скаже
буде щось з двох
або такий самий
або ще гірший...
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11.02.2023 22:59 Ответить
Да там все такие же. Что друзья предателя Портнова - Смирнов и Тартаров. Что ОПЗЖист Шурма. Что помощник Тадеева Ермак. Метки негде ставить.
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11.02.2023 23:14 Ответить
то ж і я про це!
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11.02.2023 23:21 Ответить
Місяць як народився, а що знаєш.
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11.02.2023 23:05 Ответить
Там и месяца нет. Но судя по высерам - это быстро поправят админы.
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11.02.2023 23:10 Ответить
А не пойти бы тебе к корешам в пивную? Не в свинарнике.
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11.02.2023 23:09 Ответить
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11.02.2023 23:00 Ответить
Зеленський багато чого наутворив....
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11.02.2023 23:04 Ответить
... і в кінці сьомого дня мовив Він - за і біс! І все за і блос...
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11.02.2023 23:05 Ответить
навіть і не знаешь як реагувати, на бубіни бзбрикі...
чому саме зараз на Чернігівщині, а не після 148ми попереджень партнерів рік тому?
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11.02.2023 23:09 Ответить
бо Атрощенка з мерів зняли
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11.02.2023 23:59 Ответить
Через суди портнова-татрова зняв Атрощенка і створив в Чернігову свою хуцпу.
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12.02.2023 11:04 Ответить
Опять Харьков бомбят
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11.02.2023 23:11 Ответить
Найзеленіший завершив європейські гастролі. Тепер стережіться.
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11.02.2023 23:11 Ответить
А чому саме в Чернігові, і що це за утворення? З мером розправилися, секретар теж, мабуть, на співробітництво не пішов. До чого готують місто?
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11.02.2023 23:32 Ответить
До большого воровства денег запада на восстановлении разрушенного.
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11.02.2023 23:42 Ответить
Это в "лучшем" случае.
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12.02.2023 06:18 Ответить
Ой, так как воровал мер Чернигова - нужно постараться
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12.02.2023 09:27 Ответить
Judas Iskarioth.
Betrayal.

There can be only one highlander of Oz or Ze.
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12.02.2023 00:17 Ответить
Если б с мером Чернигова «розправились» то они бы сидел в тюрьме ( где ему и место)
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12.02.2023 09:25 Ответить
О, а по какой статье ему сидеть а тюрьме? Интересно, почему в последнее время на Цензоре появилось много "новоделов", ярых сторонников найвелычнишого? Спецоперация?
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12.02.2023 15:28 Ответить
Навіть не знаю, що гірше - з зеленими призначеннями чи взагалі ніяк.
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12.02.2023 00:27 Ответить
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12.02.2023 01:32 Ответить
Зелені падлюки ВСІ зрадники!!
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12.02.2023 05:02 Ответить
Зелена сволота продовжує нищити місцеве самоврядування
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12.02.2023 07:01 Ответить
Не путайте місцеве самоврядування и хотелки местных царьков
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12.02.2023 09:28 Ответить
Ти мера місту поверни,гопник
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12.02.2023 07:26 Ответить
Вы что-то напутила- это мер міста гопник, причем со-стажем - криминал легализовавшийся во-власти
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12.02.2023 09:29 Ответить
Подоляк сказав так написати.?
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12.02.2023 09:35 Ответить
Дякую вельми шановний.
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12.02.2023 09:37 Ответить
 
 