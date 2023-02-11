Зеленский образовал военную администрацию в Чернигове

Президент Украины Владимир Зеленский создал Черниговскую городскую военную администрацию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис президента.

Согласно указу создается Черниговская городская военная администрация Черниговского района Черниговской области.

Президент поручил Генштабу ВСУ и Черниговской ОВА осуществить мероприятия, связанные с образованием военной администрации.

Указ датирован 7 февраля 2023 года. Распоряжения о назначении начальника военной администрации пока нет.

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