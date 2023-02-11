Зеленский образовал военную администрацию в Чернигове
Президент Украины Владимир Зеленский создал Черниговскую городскую военную администрацию.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис президента.
Согласно указу создается Черниговская городская военная администрация Черниговского района Черниговской области.
Президент поручил Генштабу ВСУ и Черниговской ОВА осуществить мероприятия, связанные с образованием военной администрации.
Указ датирован 7 февраля 2023 года. Распоряжения о назначении начальника военной администрации пока нет.
Топ комментарии
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+13 Юрій Вінгорськи
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+10 18c49ed2
показать весь комментарий11.02.2023 23:14
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буде щось з двох
або такий самий
або ще гірший...
наутворив....
чому саме зараз на Чернігівщині, а не після 148ми попереджень партнерів рік тому?
Betrayal.
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