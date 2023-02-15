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конфискация (583) Швейцария (601) Янукович (29984)

Швейцария инициировала процедуру конфискации $130 млн окружения Януковича

янукович,пшонка

Швейцария инициировала начало новой процедуры конфискации активов окружения бывшего президента Украины Виктора Януковича, заблокированных после 2014 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу правительства Швейцарии.

Речь идет об активах на сумму более 140 млн долларов. Это активы лиц, связанных, как считают в Швейцарии, с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем, а поводом для процедуры конфискации стало подозрение в незаконном происхождении этих средств.

"Федеральный совет на своем заседании 15 февраля решил начать новые административные процедуры конфискации по заблокированным в Швейцарии активам вследствие украинской революции 2014 года", - говорится в сообщении.

Федеральный совет пояснил, что его решение о начале процедуры конфискации не связано с принятыми в 2022 году санкциями против России. Первая процедура была запущена в мае 2022 года: она касалась конфискации около 100 млн франков. Затем была начата процедура конфискации еще примерно 30 млн франков.

"Активы останутся заблокированными до вынесения швейцарской юстицией окончательного решения о конфискации. Если эти активы будут окончательно конфискованы, то будет проведена их реституция в пользу украинского населения в рамках международного соглашения", - констатировали в правительстве Швейцарии.

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Топ комментарии
+4
а чому не Україна ініцюювала, бо при владі , на жаль, завжди бидло.
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15.02.2023 20:47
+4
А потом скажуть Ой! А в нас закон не позволяє...
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15.02.2023 21:19
+3
Астанавітєсь...
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15.02.2023 20:46
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Астанавітєсь...
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15.02.2023 20:46 Ответить
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16.02.2023 01:44 Ответить
а чому не Україна ініцюювала, бо при владі , на жаль, завжди бидло.
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15.02.2023 20:47 Ответить
Черга за оточенням єрмака
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15.02.2023 21:12 Ответить
когось каріес замучив від солодкого життя
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15.02.2023 20:47 Ответить
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15.02.2023 20:55 Ответить
ощипают, как курицу...... он и есть - курица.... ))
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15.02.2023 20:57 Ответить
А потом скажуть Ой! А в нас закон не позволяє...
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15.02.2023 21:19 Ответить
Грошики Юри Єнакієвського, общак так званих "донецьких". В Києві ОПа спасла, а там не змогла.
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15.02.2023 21:30 Ответить
Помню камазы з баблом.
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15.02.2023 23:12 Ответить
Имитировала?
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16.02.2023 13:43 Ответить
 
 